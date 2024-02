Flor Vigna reconocía las diferencias con Luciano Castro, antes de la ruptura

Flor Vigna habló de su salida de la obra El Divorcio

Flor Vigna anunció su separación de Luciano Castro, luego de dos años y medio de relación amorosa. “Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”, anunció la cantante en sus redes sociales para confirmar la triste noticia. Además, la influencer aprovechó para dar a entender que la ruptura con el actor se realizó en buenos términos: “Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta, pero nos tenemos que despedir”.

A poco de conocerse la noticia, la intérprete le dijo a la periodista Karina Iavícoli del ciclo Intrusos (América) cuáles eran los motivos de la ruptura. “No tuvo nada que ver, ni lo de Picaflor, ni nada de lo que que pasó en los medios, ni Sabri (Rojas, la ex de Castro, con quien se había peleado). Tiene que ver con nuestra diferencia de edad y nuestros trabajos”, manifestó la joven.

Flor Vigna habló de su personalidad en el momento de enamorarse

Los rumores de una crisis de pareja ya habían trascendido desde el año pasado. En julio pasado, ella fue invitada al piso del programa Intrusos para hablar de su relación amorosa con Luciano. Durante la charla, dio algunos indicios sobre las diferencias en la pareja que anticipaban el final del noviazgo.

En primer lugar, Flor se refirió a los roces que se generaron por su decisión de bajarse de la obra El Divorcio, que había protagonizado con Castro en la calle Corrientes. “Notaba que no tenía tiempo para la música. Yo soy de pedir mis deseos y deseaba cierta expansión. Tenía que estar en varios lados y no podía... Lo hablé con Luchito, con la productora. Esperamos a encontrar un reemplazo ideal y apareció Mica Riera que la está rompiendo. Él no se enojó”.

Además, explicó las “reglas” que tenían con Castro para tener un buen noviazgo: “Desde el principio nos planteamos un amor súper libre. Antes era dejarlo todo por el otro, pero para tener un amor sano y libre los dos teníamos que estar contentos cada uno con lo que hacíamos independientemente. Nos sirve mucho la charla de los espacios, como (Oscar) Mediavilla y Patricia Sosa. El enamoramiento y fanatizarte con el otro te hace pasar mucho tiempo con el otro. Después yo volvía a mi vida y pensaba todas las tareas que debía hacer para lograr ser quien quiero ser y me despisté de enamorada”.

Luego, Vigna reconoció que ella estaba muy atenta a no desatender sus proyectos para sentirse plena, porque no quería volver a cometer los mismos errores que tuvo en otras relaciones: “Entrené tanto para no descuidarme... porque a veces uno se olvida de uno cuando hay un gran amor. Yo le conté mis heridas que no son culpa de nadie, tengo una personalidad que tiendo a desvivirme por el otro y estoy propensa a cometer errores. Amigas cercanas cometieron esos errores. Tu personalidad cambia. Cuando iba a Mar del Plata a verlo a Lucho, dejaba todas mis clases, mi producción y mi energía era otra. Soy mas copada y buena onda después de las clases y los ensayos”.

Flor Vigna dio detalles de su vínculo con Luciano Castro

También señaló que ambos respetaban sus tiempos y espacios, y para ejemplificar explicó que Luciano en sus tiempos libres aprovechaba para escribir. Cuando le consultaron si convivían, Vigna respondió: “Lucho tiene la casa con sus hijos que está con Sabri (Rojas), tiene otra casita cercana de ahí, que es su espacio. Convivimos mucho en mi casa. A veces nos pasamos y le damos duro, son épocas”.

Respecto a las peleas, la bailarina afirmó: “Los dos tenemos una personalidad fuerte, pero no nos peleamos nunca. Hay amor y también vamos dos años. Cuando querés estar juntos, vas viendo. Por ejemplo a él ahora le toca la gira, antes estuve yo de gira. Entonces vas viendo cómo combinar para que no sea un amor posesivo. Creo que todos hemos caído en ese tipo de amor”.

Por otra parte, reconoció que la diferencia de edad era un punto que “pesaba” en la relación: “Yo le digo ‘termino un ensayo a las 12:30′ y estoy re pilas todavía. Si vos empezaste a las cinco de la mañana para entrenar, llevaste a los chicos al colegio y estás para dormir, me voy a casa y hago algo. La noche es un momento más creativo. Él a la mañana es un fuego y a mí me cuesta todo”.

El silencio de Luciano Castro:

Luciano Castro a la salida del teatro

El actor está en Mar del Plata, haciendo temporada teatral de verano con la obra El Beso. Un reportero de Socios del espectáculo (El Trece) lo fue a buscar al teatro para preguntarle sobre Flor Vigna. A diferencia de la bailarina, el actor optó por no dar ninguna declaración sobre el fin de la relación con la cantante.