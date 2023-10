Gustavo Sofovich celebró la vuelta al teatro de Jey Mammón: “Acabamos de cerrar todo”

Gustavo Sofovich y Jey Mammón (RS Fotos)

“Hace 8 años, un 28 de octubre, estábamos sacándonos la primera foto de El champagne las pone mimosas. Hoy, 28 de octubre, ocho años después, Jey Mammón y yo acabamos de cerrar todo en Villa Carlos Paz para hacer Enseguida vulevo”, le cuenta entusiasmado Gustavo Sofovich a Teleshow. Y, para certificar sus palabras, comparte en sus historias de Instagram dos fotos: una de aquel momento y otra actual, como para dejar en claro que el vínculo que lo une al exconductor de La Peña de Morfi sigue intacto.

Después de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto había presentado en su contra en diciembre de 2020 y que la Justicia había decidido desestimar por considerarla prescripta, Mammón fue separado de la conducción del programa dominical de Telefe. Sin embargo, después de un tiempo de ostracismo, el músico volvió a los medios y adelantó cómo será su regreso al teatro de la mano del hijo del recordado Gerardo Sofovich y bajo la dirección de René Beltrán.

“Estoy feliz de volver a hacer una de las cosas que más me gusta, que es subirme a un escenario a hacer teatro. Así que estoy muy contento. Más allá de Estelita, voy a volver a hacer personajes que antes hacía en Carlos Paz y después he dejado de hacer. Pero, además, voy a hablar desde Jey, hablando en tercera persona, sobre cómo fueron estos últimos tiempos o como los viví yo. O sea que también va a ser una especie de stand up. Y va a haber un piano donde voy a poder hacer música, que también es algo que hace mucho que no hago”, comenzó diciendo Mammón hace unos días en diálogo con Socios del Espectáculo.

La publicación en historias de Instagram de Gustavo Sofovich

Y siguió en referencia a cómo piensa que lo va a recibir el público: “Hay expectativa de mi parte en el sentido de poder encontrarme con la gente. Y creo que va a estar buenísimo, porque se trata de un reencuentro. Y yo creo que va a estar bárbaro desde ese lugar”. ¿Si se trataba más de una cuestión personal que profesional? “Las dos cosas. Es como sumar. Porque, en definitiva, estoy necesitando hacerlo. La profesión es como que te falta el aire cuando no laubrás y hacés lo que te gusta”, dijo.

Luego, Mammón se explayó sobre su vuelta al trabajo. “Yo realmente lo estoy necesitando. Y creo que los que vengan también. Hay mucha gente que me dice: ‘Te extrañamos’, ‘Te queremos ver’ o ‘¿Cuando volvés?’. Y bueno, no hay una posibilidad de retorno a la televisión pero, de repente, si está la chance de que vuelva a estar arriba de un escenario. Entonces, está buenísimo que el reencuentro se pueda dar desde ese lugar”, señaló.

No obstante, el músico dejó en claro que sigue afectado por la situación. “Por supuesto que todo lo que pasó no fue nada grato, al contrario. Yo lo estoy transitando. Y el espectáculo o la temporada va a ser transitar eso también. Por lo tanto, está claro que estoy pasando un momento que es difícil. No es fácil en absoluto”, aseguró.

Y dio a entender que este regreso también tiene que ver con una manera de agradecer a quienes lo apoyaron. “También es un poco una retribución. Yo hice un programa en un momento del mundo muy particular, que fue la pandemia, cuando hice Los Mammones y fue como una compañía mutua entre la gente y yo, porque a mí también me hizo muy bien. Bueno, así como mucha gente me hizo muy bien en este momento, dentro de lo que pueda me gustaría retribuir esa gratitud”, concluyó.