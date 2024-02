Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale a los programas que se emitirán desde Mar del Plata

Mirtha Legrand y Juana Viale conducirán juntas desde Mar del Plata

Mirtha Legrand y Juana Viale realizarán sus programas desde Mar del Plata este primer fin de semana de febrero en el exclusivo hotel Costa Galana. Chiquita solía hacer sus clásicos almuerzos, pero por una cuestión presupuestaria se dejaron de hacer en las últimas temporadas. En este 2023 la producción a cargo de Nacho Viale logró cumplirle el sueño a la diva de regresar a La Feliz a conducir unas emisiones especiales.

De esta manera, Mirtha y su adorada nieta entrevistarán en esta oportunidad a diversas figuras del espectáculo y la televisión que están trabajando en el verano. Será una manera de darle un nuevo impulso a la temporada de teatro marplatense y así ayudar a los artistas que tanto trabajan para llenar las salas de sus respectivos teatros.

Este sábado 3 de febrero a partir de las 21:30 por la pantalla de El Trece, Chiquita se dará el lujo de conducir La Noche de Mirtha y estará al frente de una mesaza en la que recibirá como invitados a la humorista Fátima Flórez, el cantante Raúl Lavié, el periodista Marcelo Polino y la actriz Iliana Calabró.

Mirtha Legrand está desde el lunes en Mar del Plata cumpliendo con diferentes compromisos

Cabe destacar que Florez está nominada con su espectáculo Fátima 100% a los Premios Estrella de Mar 2024 en la categorías Humor, Iluminación, Producción teatral. Mientras que Calabró competirá en el rubro Actriz de Comedia Dramática por su papel en Perdida mente.

Este domingo 4 de febrero a partir de las 13:45 almorzarán en el ciclo Almorzando con Juana personalidades del teatro y la televisión, como Federico Bal, Silvia Kutika, Darío Lopilato, Alexis “El Conejo” Quiroga y Cecilia Ce.

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal también competirá en los Estrella de Mar, ya que el espectáculo que protagoniza, Kinky Boots, está nominado en la categoría Comedia Musical, Coreografía, Dirección Nacional, Escenografía y Vestuario. Por su parte, Kutika está nominada en el rubro Actriz de Drama por su papel en Te espero en la oscuridad.

Además, Lopilato también buscará quedarse con la estatuilla como Actor de Comedia por la obra El Botones. Mientras que Quiroga intentará ganar su primer premio Revelación por su trabajo en el espectáculo Sinvergüenzas.

(Gentileza Prensa)

Desde este lunes, Mirtha se instaló en Mar del Plata para cumplir con diferentes compromisos que tenía pactado. En primer lugar, participó en la Gala a beneficio del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, dado que ostenta el título de Madrina Honoraria de la Fundación.

Además aprovechó para volver al teatro y se dio el gusto de disfrutar por segunda vez el espectáculo de Fátima Florez que se presenta en el Roxy. Al finalizar la función, la artista aprovechó para bajarse del escenario y le entregó un ramo de flores en forma de agradecimiento por su presencia.

“Estoy emocionada ante tanto talento. ¡Qué maravilloso! He pasado una noche hermosa”, manifestó Chiquita, quien estaba acompañada por su asesor, Héctor Vidal Rivas. “Es la segunda vez que vengo. Me encantó el espectáculo. Pero la primera vez que vine estaba un poquito atrás y no veía bien todo así que dije ‘no, yo voy a ir otra vez a verlos’”, agregó la diva de los tradicionales almuerzos de la televisión argentina.

Manteniendo su característico estilo, la diva inquirió acerca de la relación sentimental de Florez con el presidente Javier Milei: “Bueno, ¿y el presi cómo está?”. Rápidamente, la humorista contestó: “Mis días libres son los lunes. Así que después de concluir la obra los domingos, me seco con una toalla, me subo al auto y regreso velozmente por la ruta para aprovechar el día y pasar un rato con mi novio brindándole mi apoyo. Es el único día libre que tengo”.