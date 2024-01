Mica y Fabián: “Por ahora no estamos buscando otro hijo”

La palabra de Mica Viciconte y Fabián Cubero (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Desde sus vacaciones en Mar del Plata, donde descansan junto a un grupo de 23 personas entre amigos y familiares, Mica Viciconte y Fabián Cubero dieron una entrevista en la que sin mencionar a nadie en particular, expresaron su enojo ante determinadas situaciones que se dan en medio de la situación legal que afronta el exfutbolista con su exmujer y madre de sus tres hijas (Indiana, Allegra y Sienna), Nicole Neumann.

“¿Cómo manejan cuando se dicen cosas que no son? ¿Se enojan? ¿Llaman a los medios?”, quiso saber el cronista de Socios del espectáculo que encontró a la pareja en la playa. Quien tomó la palabra primero fue la ex Combate, quien repasó por todos los estados que atravesó desde que comenzó su carrera en los medios de comunicación. “Yo pasé por todos los procesos: cuando recién arrancás te calentás, salís a contestar re caliente. Después contestás más educadamente, después, un poco más con alguna indirecta. Y después, ya decis ‘¿para qué voy a estar diciendo si en realidad lo que sucede ya lo sabemos solamente nosotros?’”, reflexionó Mica.

Atento a las palabras de su pareja, Cubero agregó: “Tratamos los dos de aconsejarnos también porque tenemos distintos temperamentos: yo a veces soy de tragar y no hablar demasiado. Lo que pasa es que llega un momento en que se habla tanto y hay tanta injusticia y tantas cosas que se dicen que decís ‘¿pero por qué yo me tengo que comer que la gente vaya por la calle y me mire como que soy tal cosa si no lo soy?’”.

Nicole Neumann y Manu Urcera se pronunciaron luego de la demanda de Fabián Cubero (Video: "Intrusos", América)

“El hombre también siempre es más golpeado que la mujer en la situación”, sumó entonces Viciconte. “Entonces, tenés que respirar y decir ‘bueno, qué se yo’. Siento que el día de mañana todo va a acomodarse y se van dando ciertas cosas”, continuó la exparticipante de MasterChef.

Por su parte, ante la consulta sobre qué es lo que más le molesta, Mica fue enfática: “La mentira, por supuesto. Pero tendría que ir a ahorcar a todas y no puedo, voy presa. Entonces, me tengo que quedar en el molde”.

Y Cubero reparó en algunos periodistas que tienen vínculo con Nicole, aunque, de vuelta, evitó mencionarla. “Aparte también hay que entender que hay mucho amiguismo en el medio -resaltó-. Por ahí algunos panelistas son amigos de alguna parte, entonces se pasan información. Ya sabemos cómo es. Pero, lo que dice Mica: vos ya sabés que nosotros entendemos el juego, pero la familia, los amigos, todos, se comen ese verso porque claro, si yo agarro a una panelista y le digo ‘pasa esto, y lo otro’, no se averigua, se dice la información que le pasan. Entonces, pedí información, pedí pruebas por más que sea tu amiga, porque está diciendo una mentira”, sostuvo el exjugador de Vélez, visiblemente molesto.

Fabián Cubero junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, y Mica Viciconte con su hijo Luca en brazos (Instagram)

Por último, para cambiar el clima de la conversación, el cronista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece les preguntó si consideraban la posibilidad de seguir agrandando la familia: son padres de Luca, que en mayo cumplirá dos años.

“Hoy no es el momento para decir ‘tenemos otro hijo’, por la situación en que estamos”, respondió Mica. “Lo mismo, opino lo mismo”, agregó Cubero cuando le acercaron el micrófono. Y Viciconte bromeó: “Y sí, ¿qué te va a decir?”.