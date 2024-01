Lourdes Sánchez y Tuli Acosta protagonizarán el primer duelo de la semifinal del Bailando

Lourdes Sánchez y Tuli Acosta protagonizarán la primera semifinal del Bailando (Video: Instagram)

Noche de primera semifinal en el Bailando (América) y este jueves se enfrentarán Lourdes Sánchez, acompañada por Nicolás Villalba, y Tuli Acosta, quien baila con Sandro Leone. El certamen está llegando a su definición, la cual está pautada para el próximo lunes 29 de enero, y hoy se conocerá cuál será la primera pareja que alcance la final.

“Hoy se juegan a todo o nada”, dice el epígrafe de un video que fue publicado en las cuentas de Instagram del Bailando y en la de Marcelo Tinelli como para condimentar la previa. En la misma, se ven a las dos parejas frente a frente y con actitud desafiante, queriendo quedarse con el preciado boleto a la definición. La otra semifinal se disputará el viernes y estará a cargo de Noelia Marzol y Jony Lazarte versus Alexis El Cone Quiroga y Martina Peña.

Lourdes Sánchez y Tuli Acosta, primeras semifinalistas del Bailando

“Hoy se van a ir de las ocho parejas, cuatro. En realidad todos son ganadores porque al llegar a esta instancia, realmente son los mejores, tanto para la gente como para el jurado. Acá están los ocho mejores”, había dicho Tinelli el último miércoles antes de que se definieran los semifinalistas.

La primera en bailar fue Tuli Acosta y su compañero Sandro Leone. En este caso, la única devolución fue la de Ángel de Brito, sin emitir ningún tipo de puntaje. El conductor de LAM (América) los felicitó por su performance. “Si tuviera puntaje hoy sería un 10, chicos”.

La segunda pareja en pasar por la pista más famosa del país fue la de Martu Morales y Yeyo de Gregorio. Al terminar, el resto de sus compañeros aplaudieron y celebraron su danza. En esta oportunidad, la devolución fue la de Flor Vigna, quien está en el jurado en reemplazo de Pampita Ardohain. “Esta pareja me hace acordar mucho a mí cuando empecé con Pedro Alfonso, hice el casting para ser bailarina de Pedro y hoy que me llamen para jurado es enorme”, dijo visiblemente emocionada. “Ustedes entraron con el guardapolvo blanco y se van sin manchas. No son bailarines profesionales pero bailan increíble. Eso es lo lindo de ustedes, que no causan envidia, causan lo lindo que es soñar y lograr las cosas”, expresó.

En tercer lugar se presentaron Alexis El Cone Quiroga y su bailarina Martina Peña. La encargada de hablar luego de su performance fue Moria Casán. La One les dio la bienvenida a la pista. “Pese a los problemas de vértigo que tiene El Cone, hicieron un gran desarrollo. No me terminó de cerrar mucho, pero a vos te elige la gente, y eso lo valoro mucho. A mí me gusto ‘hasta ahí’, pero te felicito por no créertela, y por haber llegado a este estadío”, dijo la mamá de Sofía Gala Castiglione, quien en este miércoles estaba cumpliendo 37 años.

Lourdes Sanchez se emociono con la devolucion del jurado del Bailando

Después, se acercaron Lourdes Sánchez y Nico Villalba a la pista. Tras bailar un adaggio con la música de Luis Miguel, Aníbal Pachano les dio su devolución. “Has sido una resiliente de esta pista y en la vida también. Es una pareja absolutamente consagrada más allá de lo que uno pueda decir”, dijo ante el llanto emocionado de la bailarina. “No importó todo lo que pasó porque tenés una familia maravillosa. Creo que vale eso, el amor en la vida y ese nene que no se puede creer”, expresó el coreógrafo ante la mirada del hijo de Lourdes y del Chato Prado, que estaba en el extremo de la pista.

Luego, fue el turno del Tirri, que entró a la pista vestido como un árabe. Apenas llegó, el primero que le dejó un cálido mensaje fue su primo, Marcelo. “No tenés que hablar más de la edad, porque ya es vintage hablar de eso, como tampoco se habla de los cuerpos, o de si uno es lindo o es feo, vos pasaste y superarse muchas cosas en tu vida, seguro están tus padres viéndote desde Los Ángeles”, le dijo con afecto. Tras su performance en la pista, Ángel de Brito dio su segunda devolución de la noche. “Del baile no te puedo decir nada porque ya sabés lo que opino, pero sí te felicito por haber llegado hasta acá. Todos, los ocho equipos se lo merecen. Fueron a los ensayos, le pusieron la mejor onda, en tu caso le aportaste mucho show y mucha previa durante todo el año. Quiero destacar que sos un gran compañero”, afirmó mientras el músico lloró con sus palabras.

Más adelante, Anabel Sánchez y Tito Díaz se presentaron en el ciclo de América. Luego de bailar, Vigna destacó que “este equipo se caracteriza por la humildad. Me gusta que se animen a brillar, que no se autoboicoteen, que te animes a cumplir tus sueños. Y realmente me reflejo mucho en vos, no sé por qué, no te conozco, no somos amigas”, dijo con la voz quebrada.

Flor Vigna se quebro al hablar del baile de Anabel Sanchez

Cuando llegó el momento de Brian Sarmiento y Soledad Bayona, el público estalló en aplausos. Tras realizar su performance, la devolución fue la de Moria. “Qué noche especial, me parece que estamos en la final. Hay una energía distinta, con otra adrenalina”, comenzó diciendo la One. “Sobre esta pareja, yo siempre creí mucho en ustedes. Pasión, fuego, me encantó y felicito tu resiliencia Brian, la mejor admiración para ustedes”, expresó.

La última pareja en bailar fue la de Noelia Marzol y Jony Lazarte. Con un flamenco estilizado, lo hicieron en el último turno. Con un cierre ovacionado por todo el estudio, Aníbal Pachano les expresó: “Ustedes reivindican el mundo del baile. Es una disciplina muy difícil. Dos tipos maravillosos, bailarines de la hostia”.

Acto seguido, el jurado se tuvo que poner de acuerdo entre ellos para elegir quiénes fueron los dos semifinalistas. Ángel de Brito fue el encargado de anunciarla. “El primer salvado es unánime. Es la pareja de Lourdes Sánchez y Nico Villalba”, exclamó ante el aplauso de todos y la profunda emoción de la bailarina. La segunda pareja elegida por decisión del jurado la comunicó Moria, y fue la de Tuli Acosta y Sandro Leone.

Minutos después, se cerró la votación del público. Marcelo Tinelli recibió el sobre de parte del escribano que informó la decisión de la gente para la primera pareja que se transformó en semifinalista. “La pareja que pasa lo hace con el 26,9 % de los votos: llegan entre los cuatro la pareja de Noelia Marzol y Jony Lazarte”. Luego, Tinelli anunció la última pareja elegida por la gente. “Con el 23,4% de los votos se convierte en semifinalista la pareja de El Cone Quiroga y Martina Peña”, exclamó Marcelo ante la alegría del exGran Hermano, quien se sentó en el piso a llorar de emoción. Así, se fueron las parejas de El Tirri, Yeyo de Gregorio, Anabel Sánchez y Brian Sarmiento.