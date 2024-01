La palabra de Nequi Galotti tras la muerte de su expareja Pablo Hernández, a quien había denunciado en la justicia

Nequi Galotti junto a su expareja, Pablo Hernández

El fin de semana pasado se dio a conocer la noticia de la muerte del empresario Pablo Hernández, expareja de Nequi Galotti, con quien había terminado su relación en julio del año pasado. La conductora decidió mantenerse en silencio por respeto al hombre con quien vivió un amor y también por su familia.

En tanto, en las últimas horas se comunicó con Ángel de Brito y le contó cómo atraviesa la situación. “Me dijo que ella está en shock. No tenía relación desde julio -precisó el periodista- esta relación no había terminado de la mejor manera porque él no aceptaba el final y estaba muy insistente con mensajes ”, aseguró en su programa LAM, por la pantalla de América.

El vínculo sentimental entre la exmodelo y el empresario comenzó en 2022, cuando se conocieron a través de la red social Instagram y duró ocho meses. El conductor del ciclo de espectáculos, además, reveló que además de finalizar en malos términos, Nequi recurrió a la Justicia para solicitar asistencia.

“Terminó mal, con intervención de la Justicia inclusive, porque Nequi se sintió incómoda en algún momento. Nunca lo contó en público, pero sí lo saben sus amigos: ella tenía un botón antipánico y una perimetral”, reveló el jurado del Bailando 2023 y siguió: “No la estaba pasando bien porque, como no aceptaba el final de la relación, él se había puesto insistente en retomarla”.

Una vez que trascendió la noticia de la muerte del empresario de 60 años, Nequi Galotti optó por llamarse a silencio. Al respecto, Ángel de Brito indicó: “Me dijo que no estaba hablando con la prensa ni quería hacerlo porque no tenía nada que decir”. Y reprodujo el diálogo que mantuvo con quien fuera su panelista: “Más adelante podré dar notas como siempre, pero estoy en shock”, sostuvo la exmodelo que decidió concluir su relación meses atrás, luego de un viaje que compartieron a Europa.

El conductor, por su parte, sumó datos que Galotti le había confiado sobre el fin de su relación con Hernández. “Bajó 10 kilos”, contó De Brito graficando la angustia que atravesó por aquel entonces. Sumando información al respecto, la periodista y panelista del ciclo Fernanda Iglesias aseguró: “Es cierto que la pasó mal. Él llegó a estar detenido cuando ella lo denunció porque no solo que le insistía, sino que también la amenazó”.

Pablo Hernández era empresario, tenía 60 años, cuatro hijos y se dedicaba a la exportación de carnes. Según el perfil que él mismo había creado en la plataforma LinkedIn, se encargaba del comercio exterior de la compañía Frigolar S.A, empresa que “compra de hacienda en pie en el Mercado de Liniers, exportación de carne y menudencias”.

Antes, había trabajado en el frigorífico CASEPA, en General Pico, provincia de La Pampa. Siempre según la plataforma, allí ejerció su rol de dueño de la Compañía Ganadera y jefe de Compras de Carnes de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia.

En una entrevista con LAM en 2022, Nequi había contado detalles del inicio del romance. “Estoy feliz, chocha. Nunca me imaginé que iba a conocer a alguien por Instagram, ni que iba a estar contestando un mensaje a alguien que me escribiera, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. De entrada, me despertó la curiosidad de conocerlo. Me escribió durante cuatro meses y no le contestaba, pero me fijaba a ver qué me había escrito”, comenzó explicando. Y detalló: “Le empecé a mostrar a mis amigas más íntimas las cosas que me escribía y me decían: ´pedile amistad y si después es un desubicado, lo bloqueás y listo´”. “Después, fuimos al Whatsapp. Él estaba de viaje, fueron 12 días divinos porque conocerte a través de las conversaciones fue como un descubrimiento muy lindo, y cuando nos vimos por primera vez, nos abrazamos”, reveló sobre su novio