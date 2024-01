Cristian Castro confesó que no se siente buen padre: “Quisiera tener más afición a la paternidad como tengo con mi novia”

Cristian Castro dijo que extrana a su abuela y su mamá (Video: LAM, América)

Hace un tiempo que Cristian Castro dejó su México natal y su Miami natural para instalarse en Buenos Aires como base principal de operaciones. Así, el famoso cantante vive como un local más, se mezcla con los músicos de acá y aparece cada vez más seguido en los medios. Así las cosas, este lunes le dio una entrevista a LAM (América) desde su casa y con Ángel de Brito preguntándole desde el estudio.

El conductor le apuntó como una virtud su naturalidad para transitar su residencia en la Argentina y en cómo lo nota disfrutando de la situación. “Porque la vida personal de una persona es más importante que la vida profesional de alguien. Entonces yo siempre lo tengo claro, mi rumbo es hacia mi vida personal, nunca hacia mi vida profesional”, comenzó respondiendo Cristian, como el divo que es, en un tono de voz muy bajo y tomando sorbos de una copa de agua.

“Mi vida profesional es un reflejo de mi vida personal”, insistió Castro. “Y claro que ahora que estoy de novio estaré mucho más abierto que antes a hablar con los periodistas. Y todo gracias a que hay una relación personal. Entonces, yo me pongo contento si tengo una relación sentimental”, agregó luego en referencia a su reciente vínculo con la argentina Mariela Sánchez.

“Porque para mí, digamos que mi abuela y mi madre fueron lo más importante. Y luego mi colegio y mis amigos. Y después crecí lamentablemente un poquito más y quise ser cantante, pero extraño mucho a la abuela, extraño mucho a mi mamá. Entonces, digamos que la pareja de alguna manera me recuerda mucho también a buenos tiempos de cocinar en casa, de sentir una mujer en la casa”, dijo después, haciendo alusión a su relación con su mamá Verónica Castro.

Cristian Castro confiesa no ser buen padre (Video: LAM, América)

“Recientemente, en una entrevista, dijiste que no te considerabas un buen padre. ¿Qué te pasa con eso?”, le apuntó De Brito. “La verdad que sí, es así. Pero estoy a tiempo de hacerlo bien”, admitió Cristian. A la hora de encontrarle explicaciones a esta falta dijo que “sinceramente no he tenido buena afición” a lo largo de su vida y con respecto a la crianza de Simone, Mikhail (ambos de su vínculo con Valeria Liberman) y Rafaela (de su relación con Paola Erazo).

“Quisiera tener más afición hacia la paternidad. Eso me gustaría muchísimo. Tengo mucha afición a mi novia y mi novia es la que me recuerda todos los días que tengo que ser buen padre. Y que voy a ser buen padre. Y que vamos a ir a Miami y que voy a estar con mis hijos. Y que vamos a hacer ese lazo que es muy necesario. Y que ella me va a ayudar. Entonces, así sí. Así creo que yo voy a poder hacerlo”, agregó a continuación. “No sé por qué me convierto en alguien dependiente luego de mis relaciones. Cuando tengo una novia dependo mucho de eso para poder también yo organizarme. Y accionar como padre”, se explicó. Sorprendido por su franqueza, De Brito le agradeció por su respuesta sin casette. “Ya nadie da respuestas reales, todo el mundo quiere robotizarse. Y yo no, yo siempre te voy a dar cosas más reales. Eso es importante”, dijo el cantante.

Por fuera de lo personal y específicamente en su recorrido como cantante, Cristian adelantó algo de lo que vendrá en su música. “Estoy trabajando en un nuevo disco de baladas románticas y también algunas canciones arriesgadas pop, como ‘Azul’, como ‘No podrás’, como ‘Lloviendo estrellas’, las cosas que han gustado acá en Argentina y en México. Además, quiero hacer una gira muy buena, que pueda crecer mi show y sacar algo interesante. Ojalá lo logre, ha sido difícil encontrarlo. Estoy invitando a algunos cuarteteros, cumbiancheros y reggaetoneros de acá para colaborar”, dijo. “Y también quiero trabajar con un compañero que quiero mucho, David Bisbal. Mi idea es afianzar los lazos con mis compañeros. Creo que deberíamos estar más fraternales entre nosotros, como hacen los muchachos de la música urbana. Nosotros también nos podemos unir un montón”, consideró luego.