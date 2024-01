La madre de Cami Homs respondió a los dichos de Tini Stoessel sobre el inicio de su relación con Rodrigo De Paul

La palabra de la madre de Cami Homs (América)

Liliana Fontán, madre de Cami Homs, reaccionó con indignación a los comentarios de Tini Stoessel sobre su relación con Rodrigo de Paul. El nuevo capítulo de la historia comenzó luego de que la cantante, en charla en el streaming Rumis, detallara: “Yo no rompí ninguna familia. Tengo pruebas, me tienen cansada con eso, estoy harta de que me vengan con eso, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró la intérprete, en el marco de una charla sobre las personas que se enamoran de otras aún estando en pareja.

“Lo quiero aclarar porque ahora no puedo dar mi opinión de nada porque se dice eso”, agregó mientras todos en el estudio la aplaudían. Vale recordar que el año pasado, luego de conocerse la separación de Stoessel y De Paul, Homs había reconocido que le envió unos audios a Tini insultándola, aunque no quiso revelar el contenido.

Más avanzada la entrevista, de la que también participó la cantante Emilia Mernes, una fanática llamó para pedir un consejo y Tini no pudo evitar hacer un comentario al respecto. “A veces uno cuando ve las cosas con distancia dice ‘ah, ahora entiendo más al otro o me entiendo más a mí de por qué tomé esta decisión’, el tiempo también sana mucho. Igualmente son peligrosísimas las charlas reencuentro con los ex”, aseguró la artista. “¿Por qué mi amor? A ver, decime”, le preguntó el conductor Lizardo Ponce. En ese momento, se sumó Emilia y acotó: “Porque terminan en sexo feroz”. Si bien Stoessel no dio nombres propios, muchos fanáticos que estaban en vivo lo interpretaron como si estuviera hablando con conocimiento de causa.

Tini habló de su separación de Rodrigo de Paul y Cami Homs (Rumis)

Las palabras generaron una gran repercusión en el ambiente, al punto que un reportero del programa LAM abordó a Fontán, quien se encontraba cerrando su local comercial. En un intercambio algo tenso, en un principio negó reconocer a Stoessel en el video presentado. “Esa no es Tini, perdoname”, afirmó la mujer, mientras continuaba en pleno proceso de cerrar la cortina de su establecimiento de vinos. “No me hagás calentar, que ya bastante mal... hoy tuve un día intenso, no me hagás calentar escuchando esa pelotudez”, continuó.

Finalmente volvió a escuchar un fragmento donde Stoessel defiende su versión de los hechos: “Si ella dice que no se cargó a la familia, que viva tranquila pensando eso, decile”, expresó ante el cronista, mientras continuaba dudando de la veracidad de que la persona que se encontraba en el streaming sea la cantante, ya que no la reconocía con su nuevo look.

“Qué lindo, qué bueno que tenga ese pensamiento, decile”, insistió Fontán en un claro tono irónico. “Una copada... no digo nada chicos, no digo nada. Si no hablé hasta ahora, no voy a hablar ahora, ya está”, cerró la conversación.

La mamá de Camila Homs habló tras la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (América)

Hace apenas unos meses, luego de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dieran a conocer su separación a través de idénticos mensajes que publicaron en sus respectivas cuentas de Twitter, se multiplicaron aquí y allá las opiniones al respecto y entre ellas estuvo la de la propia Fontán.

“La veo bien a ella. Últimamente la veo bien”, dijo sobre su hija Camila, a la vez en que consideró que fue “difícil” para ella la híper exposición y la separación de De Paul. “Mis hijas son mis hijas, pero hoy primero están mis nietos y después vienen mis hijas”, subrayó Liliana en cuanto a sus prioridades familiares. “Tenés un yerno nuevo”, le apuntó el cronista acerca del vínculo entre Camila y José Sosa. “Se están conociendo...”, respondió ella, misteriosa, en ese entonces.