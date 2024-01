Tras las críticas por su vestimenta, la China Suárez redobló la apuesta con una bikini rosa en Punta del Este

La China Suárez compartió su día de relax (Foto Instagram)

Momentos de relax al borde de la pileta, paseos en bote y tragos frutales, la China Suárez vivió un día a puro verano en Punta del Este. Junto a su familia y amigos, la modelo recargó energías y se lució con una bikini rosa, la cual toma relevancia tras las críticas que recibió días atrás en redes sociales.

Te puede interesar: La semana en 10 fotos: el beso de Occhiato y Flor Jazmín, los looks de los famosos en Punta del Este, la misteriosa salida de la China Suárez

La artista, que aprovecha los primeros días del año para pasar tiempo tiempo en familia, mostró a través de su Instagram cómo vivió su día en un exclusivo resort de Uruguay. Ahí buscó combatir el calor de todas formas y disfrutó de un almuerzo de carne con papas fritas, de postre degustó un flan mientras descansaba a la sombra. Al mismo tiempo, sus hijos jugaban por el complejo y reían cuando se tiraban por los toboganes de agua.

Bikini, tragos y paseos en bote: las vacaciones de la China Suárez en Punta del Este

El día de relajación contrasta con una situación que vivió Suárez días atrás. Es que la actriz recibió críticas en redes sociales por su vestimenta, por esa razón, la modelo decidió redoblar la apuesta y volvió a mostrarse con un look juvenil, en bikini, y sobre todo, con el rosa como color predominante. Además, lució accesorios como lentes plateados, acompañados de una cadena en su cuello. Como extra, se destacó el piercing de su abdomen, el cual simula ser una serpiente.

Te puede interesar: La veloz travesía de Manu Urcera ante un nuevo antojo de Nicole Neumman en su embarazo

La cuestión comenzó días atrás, cuando la influencer compartió con sus casi siete millones de seguidores una foto en la que se la podía ver con un conjunto rosa y moños blancos en su pelo. Ante la negativa de los haters, Suárez enfatizó su independencia y autonomía en cuanto a su estilo personal, destacando que su forma de vestir varía según su estado de ánimo y preferencias, y que no busca la aprobación de terceros.

El paseo en bote de la China Suárez

“Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes”, comenzó su relato en la red donde cuenta con más de 6.5 millones de seguidores.

Te puede interesar: Calor, playa y puro relax: las imágenes de Cachete Sierra a pleno verano en Punta del Este

Luego, también acotó: “Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año”. Así manifestó su rechazo a las etiquetas y estereotipos impuestos, invitando a sus detractores a reconsiderar sus propias creencias y prejuicios.

El posteo que despertó polémica en las redes sociales de la China Suárez

Pero el ida y vuelta no quedaría ahí, su publicación se llenaba de comentarios contrarios a la forma en que se vestía, usando como parámetro su edad, con expresiones como: “A mí no me cae mal la China, pero como que demasiado se viste como nena”. o “Es el precio de la exposición, no siempre van a decirte cosas que querés escuchar. Y no tenés 20, es lo cierto”.

Entre las voces a favor de la China, la que más se destacó es la de la politóloga y activista por los derechos de las mujeres Florencia Freijo, quien aseguró: “Un varón pendeviejo se tatúa, se tiñe el pelo de gris, jamás sale con mujeres de más de 30 años: ídolo, capo máximo, le chupan las medias en todos lados, estrella máxima. Sobre este perfil, puedo citar no menos de 10 ejemplos al hilo, de forma veloz. Una mujer se pone ‘atención’ dos moños en la cabeza y es una ‘pendevieja’. ¿Saben qué les molesta a ustedes? Les molesta que ella tenga la libertad que ustedes no se animan a sentir en sus propias vidas”.

La China Suárez combatió el calor con un trago frutal

Afectada por la situación, la mediática volvió a expresarse para que dejen de interactuar en sus redes sociales o que se abstengan de realizar cuestionamientos. Con una mención a su edad y a la satisfacción con su vida, Suárez concluyó su mensaje, instando a sus seguidores a acostumbrarse a su estilo de vida o a abandonar su espacio en las redes, todo expresado con un tono de firmeza y convicción.

“31 muy bien vividos. Y esto recién empieza. Así que vayan acostumbrándose o rajen de mis redes. Con amor”, destacó la pareja de Lauty Gram, comentario que cerró con la figura de un corazón rosa.