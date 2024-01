La indignación de Lourdes Sánchez tras enterarse que Flor Vigna reemplazará a Pampita como jurado en el Bailando

La indignación de Lourdes Sánchez tras enterarse que Flor Vigna reemplazará a Pampita como jurado del Bailando (Video: LAM, América)

“Hola chicos, la producción me odia”, arrancó diciendo Lourdes Sánchez en diálogo con Ángel de Brito y el resto de las panelistas de LAM (América). Todo comenzó cuando durante este miércoles se conoció la noticia que Flor Vigna sería la nueva reemplazante de Carolina Pampita Ardohain como jurada del Bailando, el ciclo de Marcelo Tinelli. Pampita debe ausentarse durante ocho galas por las vacaciones familiares que ya tenía previstas y por ese motivo la producción decidió quién la reemplazará.

Al enterarse de este hecho, Lourdes Sánchez se mostró indignada al aire de LAM. Tras expresar que “la producción la odia”, sin ningún tipo de filtro, la bailarina continuó con su descargo. “No se entiende, realmente”, dijo de manera muy seria. El conductor bromeó con que ya había dos odiadas por parte de la producción del programa: Marixa Balli y Lourdes Sánchez. Pero lejos de reírse, la mujer del Chato Prada se expresó muy enojada con esta resolución.

“En esta instancia ponérmela a Flor es como que me odian, es real, yo lo siento así”, sostuvo. En tanto, De Brito comentó: “Vos estás llegando desgarrada sobre el final del Bailando y te traen a Flor Vigna”. Lourdes asintió. “Claro, pero bueno hay que ver cómo se lo tomo. Si va a ser viva, se tiene que fijar solo en el baile, pero bueno a veces le puede más el odio, la bronca”. Acto seguido, Ángel le consultó: “¿Crees que ella está capacitada para juzgar el baile?, en tu caso lo digo”. Entonces, la bailarina fue contundente. “Sí, sí, recontra puede, es bicampeona del certamen, entiende el show, es bailarina”, sostuvo.

Más adelante, las angelitas se preguntaron si Vigna realmente entiende el show por sus reacciones cuando ocurre algo y coincidieron en que le afecta mucho. “Yo pienso que Lourdes va a favorecer a su equipo, de Dalmasia y Jony Lazarte, ¿ustedes qué opinan?”, disparó De Brito. En ese momento, se generó un ida y vuelta de opiniones diferentes. Por su parte, Lourdes dio su punto de vista. “A mí me parece que ellos no necesitan de ningún jurado para que los beneficien con el puntaje porque realmente son perfectos”, aseguró. “¿Qué les vas a juzgar?. Por ahí hay un ritmo que tenés más flojo pero no sé, hay que ver si se comporta como muchos otros jurados que tenían amigos ahí adentro de la pista y se notaba, había amiguismo, pero no sabemos. Menos con vos Ángel, con vos eso no pasa”, aseguró mirándolo a los ojos al conductor a través de la cámara del móvil. Así fue como el conductor le retrucó: “Estás caliente por las últimas notas que te puse”. “La verdad que sí, sos un guacho vos”, respondió entre risas. “Dos veces seguidas me pusiste cuatro”, acotó al instante. “Y no importa, no te mandé ningún mensaje”, explicó la bailarina.

Más adelante, De Brito explicó cómo continúa el certamen con estos cambios. “Ahora arranca el ballroom, que termina el lunes. O sea, el lunes hay eliminación del ballroom y se va una pareja. Ayer se fue Charlotte (Caniggia) porque renunció y también la producción la eliminó, porque la podría haber reemplazado con otra famosa y no sucedió, y también se fue eliminada Juli Castro, que siempre dijo que el jurado no la apoyaba después que Pampita la salvó doscientas veinticinco veces”, afirmó. Después agregó: “También se va una pareja de ritmo libre la semana que viene y después viene bachata que se van dos, y ahí quedan los mejores ocho para el miércoles 24 de enero. Y en el duelo de los mejores ocho, bailan todos como si fuera un duelo general y el jurado salva a tres, y uno el público”, concluyó.