Así está Charo, la hija de 17 años de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro

Charo, la hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro, cumplió 17 años

Julieta Cardinali celebró con mucha felicidad el cumpleaños número 17 de su hija Charo, fruto de su relación con Andrés Calamaro. En sus redes sociales, la actriz compartió con sus más de 400 mil seguidores diversas imágenes y recuerdos emotivos de la adolescente en diferentes etapas de la vida.

“¡Así pegaditas como chicles siempre! Felices 17 años Charito mía, sos por lejos lo mejor de mi vida @charocalamaro”, escribió la artista en su cuenta oficial de Instagram. De manera inmediata, la joven le respondió con mucho amor: “Te amo, má”.

Rápidamente, el posteo se llenó de likes y mensajes cariñosos de parte de los amigos famosos y seguidores de Cardinali que aprovecharon para dejar saludos y dedicatorias emotivas por el cumpleaños de Charito, como la apodan sus seres queridos.

“Ayyy”, escribió la actriz Griselda Siciliani. Mientras que el cantante Fito Páez señaló: “¡¡¡Que hermosas!!!! ¡Feliz cumpleaños a esas dos bellezas del amor!”. Por su parte, la conductora Verónica Lozano afirmó: “Felicidades Charo, Juli”. Además, la actriz Celeste Cid manifestó: “Qué hermosas, feliz cumple”. Y Jazmín Stuart agregó: “Me acuerdo de Charito recién nacida como si fuera ayer. ¡¡Feliz cumple!!! ¡Te quiero, súper mamá!”.

Diversas figuras del espectáculo y la televisión también le dejaron mensajes, como Nancy Dupláa, Bárbara Lombardo, Eleonora Wexler, Violeta Urtizberea, Guillermo Pfening, Analía Franchín, Luciano Cáceres, Julieta Zylberberg, Agustina Cherri, Andrea Pietra, Sabrina Garciarena, Cecilia Roth, Matías Martin, Inés Estevez, Leonora Balcarce y Mercedes Morán, entre otros.

Julieta había realizado una publicación similar cuando Charo había cumplido 15 años. En aquella oportunidad, la actriz escribió: “Felices 15 años Charo de mi vida. Sos lo mejor, por lejos, que me pasó en la vida. Sos espectacular. Te amo con todo mi corazón”.

A principios de noviembre, en una íntima nota que realizó con María Laura Santillán para Infobae, Cardinali se había referido a la relación con su hija. “Qué cosa, las madres, las mujeres...Yo me considero una muy buena madre porque aprendí de una muy buena madre, tuve una base muy fuerte. Yo le dije a mi mamá ´si soy una cuarta parte de lo que vos fuiste conmigo, yo ya estoy feliz…´. Y ella me dijo ´lo vas a hacer porque aprendiste de mí´”. En ese sentido, había hablado sobre la particular etapa que está atravesando ella: “Acaba de empezar la adolescencia… ¿Se pueden devolver? Me pasa que todas las etapas tienen algo divertido, no soy tan nostálgica. Pero es cierto que la adolescencia es más cruel porque te dejan más de lado”.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que comenzó su carrera a los 14 años, Julieta fue contundente sobre la posibilidad de que su hija trabaje en los medios: “Yo no la dejaría ni loca. Tengo la teoría de que mi mamá no supo decirme que no porque después lo sufrió. Pero salí bastante bien. No sé si no la dejaría a Charo”. Y definió la personalidad de la joven. “Escucha muy buena música, que tiene que ver con su papá. Tiene un oído muy refinado, y le gusta mucho la moda como la mamá. Es una mezcla y es muy personal al mismo tiempo. Tiene su impronta”, destacó.

Por último, se había referido a cómo logró rehacer su vida sentimental, ya que hace tiempo que está en pareja con un hombre al que prefiere mantener en el anonimato. “Yo vengo de una familia ensamblada y me enteré que era difícil de grande. De chica no lo sufrí. Uno es idealista, pero es difícil. Los caminos de las familias ensambladas... ¡Evitenló! No, mentira, es parte de la vida. Es inevitable, conozco pocas personas que no ensamblaron”, cerró.