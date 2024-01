Los famosos disfrutan de sus vacaciones en el agua: juegos con inflables, paseos en barco y deportes acuáticos

El calor del verano se disfruta mejor en el agua. Ya sea en el mar, el río o una piscina, los famosos eligen distintos destinos turísticos para vacaciones junto a su familia. En general, son los nenes los que más se meten al agua, pero también lo hacen los adultos para compartir momentos inolvidables juntos. En el caso de Flor Peña, no todo es relax para ella ya que está instalada en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, para protagonizar el musical Mamma Mía. Sin embargo, la conductora de LPA (América) eligió alquilar una casa con vista a las sierras y aprovechar la pileta junto a sus hijos.

Flor Peña se divirtió en la piscina de su casa de Carlos Paz con su familia (Instagram)

En esta oportunidad, se la pudo ver a la intérprete de la famosa Mónica Argento en Casados con Hijos, disfrutando del agua en compañía de su hijo menor, Felipe, fruto de su relación con Ramiro Ponce de León. El nene, de 6 años, se subió a uno de los inflables que estaba ubicado adentro de la piscina con forma circular de sandía, bajo la increíble vista de las montañas. La actriz intentó recostarse sobre el objeto sin poder lograrlo y se cayó un poco encima del pequeño. Felipe, sin filtro, le gritó: “Me voy a caer, boluda”. Esto despertó aun más las risas de Florencia, quien entre carcajadas no podía hablar ni incorporarse. Luego, quien se arrojó al agua fue el marido de la actriz, Ramiro, quien se deslizó por debajo de la sandía moviéndola ante los gritos de su esposa. Más adelante, Flor intentó subirse a un tobogán que también estaba ubicado en la piscina. En esa oportunidad, el nene empezó a empujar a su mamá para que baje más rápido y ella se sujetó fuerte de los bordes para no caerse. “¿Estás bien?”, le dijo entre risas su marido, quien estaba registrando el momento con su celular. “¡Ayuden a su madre!”, exclamó Florencia sin lograr que el pequeño la asista. “La señora no sabe usar el inflable”, repetía Flor mientras Felipe no paraba de reírse.

Silvina y Vanina Escudero juntas en Villa Carlos Paz (Instagram)

En tanto, Silvina y Vanina Escudero optaron por las playas de Punta del Este, en Uruguay, para pasar sus vacaciones juntas a sus respectivas familias. En el caso de Silvina, pasó solo una semana desde que se sometió a una cirugía de abdomen de la que no quiso dar más detalles hasta el momento. Pero hace dos días fue su hermana quien habló al aire de Mañanísima, el ciclo de Carmen Barbieri. “A Sil le tocó atravesar un momento bastante duro. Ella, la verdad, tiene mucha voluntad de salir adelante. A mí me pone muy orgullosa”, expresó. “Obviamente no es fácil. Agradezco a todos los periodistas y gente del medio que supieron respetar sus momentos. Quizás en algún momento ella pueda hablar del tema”, dijo agradecida por el respetuoso acompañamiento de los medios. Así que este sábado, sus seguidores se alegraron cuando vieron publicado un reel en su cuenta de Instagram, en el que las hermanas se divirtieron en una embarcación en el mar, junto a sus esposos, Federico y el humorista Álvaro Navia. También fueron de la partida los hijos de Vanina y Álvaro, Benicio y Joaquina. En muchas imágenes, se pudo ver a Silvina con su sobrino, con quien tiene una afinidad especial.

Nicole Neumann con Sienna y Allegra Cubero en Punta del Este (Instagram)

Por su parte, Nicole Neumann continúa sus vacaciones en las playas de Punta del Este, con su flamante marido, Manu Urcera y sus dos hijas, Allegra y Sienna. En esta oportunidad, Indiana, su hija mayor no estuvo presente. Cabe recordar que durante el 2023, la adolescente se fue a vivir con su papá, Fabián Cubero y su pareja, Mica Viciconte y el pequeño hijo de ambos, Luca. En los últimos días de descanso, Nicole estuvo con el grupo de adolescentes, quienes estaban con amigos en la playa, por subirse a una banana inflable. Pero tanto Sienna como Allegra no querían nadar hasta el gomón porque, según exclamaban, “el mar estaba lleno de aguas vivas”. Mientras, la modelo registró esos instantes muy divertidos.

Te puede interesar: Nueva novia, familia ensamblada y paseos en lancha: las vacaciones de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, está de vacaciones en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Desde allí, se lo pudo ver muy contento en una lancha en el río, pasando una tarde a pleno sol, junto a sus hijas, Emma y Martina, y su novia, Sophia Ramos.