Calor, playa y puro relax: las imágenes de Cachete Sierra a pleno verano en Punta del Este

Cachete Sierra saliendo del agua en Punta del Este (RS Fotos)

En medio de sus compromisos laborales en Uruguay, Agustín Cachete Sierra aprovechó el día caluroso para vivir una tarde a pleno verano en Punta del Este. Con un cielo totalmente despejado, el actor se relajó recostado en una reposera celeste. Luego, de un rato, se sacó la remera y decidió meterse al agua para refrescarse.

Te puede interesar: Romance confirmado: las fotos de Andrea Bursten y Juan Manuel “Cochito” López en Punta del Este

Con un reloj en su muñeca, y una bermuda bordó, Sierra se zambulló en el agua. Allí, aprovechó para nadar libremente y despejar la mente. Al cabo de unos minuto salió del mar uruguayo rumbo a su lugar en la playa. Tras un complejo y duro 2023, el artista busca comenzar el nuevo año con las energías renovadas.

El actor busca descansar y relajarse en el verano (RS Fotos)

A comienzos del 2023, el actor terminó su relación con Fiorella Giménez, poniendo punto final a su historia de amor. La misma surgió ante los ojos del público y duró poco más de un año y medio. Se conocieron en 2021 en la pista de La Academia de Showmatch, donde él había llegado como campeón del Bailando 2020 y ella fue su partenaire. Enseguida hubo química y empezó un coqueteo que se convirtió en un romance apasionado, que incluyó una breve convivencia hasta que llegó a su fin.

Te puede interesar: A puro relax, mate y risas, Isabel Macedo disfrutó de la playa en Punta del Este con amigas y familia

La noticia la dio a conocer Estefi Berardi en Mañanísima, donde reveló que la pareja había terminado en buenos términos, lo que daba a pensar una reconciliación a futuro. En aquel momento, el mediático confirmó su situación en diálogo con Teleshow. " Nos separamos hace una semana”, ratificó el exFloricienta. Al respecto sobre este vínculo, en agosto de 2021 Cachete había sostenido: “No somos novios, estamos saliendo hace un tiempo, nos estamos conociendo”.

Cachete Sierra disfrutando del verano (RS Fotos)

Por entonces, promediaba su participación en La Academia, el programa que condujo Marcelo Tinelli en El Trece y que lo tuvo como finalista. Más allá de la derrota a manos de Noelia Marzol, sirvió para afianzar su relación con Fiorella, por entonces su partenaire en el show, que con el tiempo sí se convirtió en su novia.

Te puede interesar: Las vacaciones íntimas de la familia Darín: amor, mascotas y caminatas por las playas de Punta del Este

Tinelli bromeó diciendo que habían ido a ver cómo era eso del casamiento para dar el mismo paso. “Consolidamos a Paula Chaves y Peter Alfonso en este programa. ¿Cómo no vamos a consolidarlo a usted, que es un langa impresionante?”, le dijo el conductor. Y luego, dirigiéndose a Fiorella, le preguntó: “¿Es un poco creído él?”. “Sí, y aparte mucho no le gustan los títulos”, respondió la muchacha.

Cachete Sierra nadando en Punta del Este (RS Fotos)

“Estamos en pareja, somos novios....lo que quieran poner”, se justificó Cachete. Y agregó: “A veces se me escapa y digo: ‘Mi novia’ o ‘Mi pareja’. Pero no cambia, nosotros nos queremos mucho. Pero lo cierto es que, una vez terminada su coreografía, llegó la devolución del jurado. Y Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad de indagar un poquito más al respecto.

“¿Es cierto Agustín que sos muy celoso?”, le preguntó el conductor de LAM a Sierra. “Eh...sí. Pero con ella no. O, por lo menos, creo que por ahora no”, respondió el actor señalando a Fiorella. Y Tinelli lo comparó con Mauro Icardi, cuyo conflicto con Wanda Nara habría comenzado cuando ambos se revisaron los teléfonos celulares. Y Cachete se rió. “Tuve dos novias, ella es la tercera”, aseguró entonces.

Cachete Sierra tras salir del agua (RS Fotos)

Llegó el verano y la temporada teatral los juntó en Carlos Paz. Allí probaron la convivencia y combinaron el trabajo con la distracción y el descanso. Y tuvieron su primer Día de los Enmaromados juntos. “Desconectamos del teléfono un poco e hicimos fogón, asadito, pileta, lindo”, reveló el actor en diálogo con Implacables. A la vuelta, cada uno vivió por separado pero siguieron construyendo el amor.

“Fiore se mudó sola por primera vez a Capital. Yo me quedo en Pilar. Ya no convivimos, eso fue en Carlos Paz. Volvimos de las vacaciones y cada uno vive por su lado, es por un tema de etapas. Ella quería vivir sola porque nunca lo hizo, pero seguimos juntos”, reconoció el exChiquititas en una entrevista con Catalina Dlugi, donde sentenció: “La prueba de convivencia fue buena”.

El último 14 de febrero, el actor subió un álbum junto a Fiorella en el que documentaban diferentes momentos de su amor. La playa, los camarines, las sierras, los escenarios, postales de una historia que dos meses después llegó a su fin.