Nueva novia, familia ensamblada y paseos en lancha: las vacaciones de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

La escapada romántica de Emanuel Noir (Instagram)

El final del año 2023 se caracterizó por ser particularmente agitado para Emanuel Noir, el vocalista principal de Ke Personajes. Este período estuvo marcado por una serie de incidentes y escándalos que lo catapultaron al centro de la atención mediática. No solo su habilidad y destreza en el ámbito musical fueron motivo de conversación entre el público y los medios, sino también una serie de episodios controversiales en los que se vio involucrado.

Te puede interesar: Los que se celebraron, los que se cancelaron y los que vendrán: los famosos y sus propuestas de casamiento durante 2023

Primero en el barrio de Recoleta y luego en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, donde surgió el grupo, el músico protagonizó incidentes callejeros, en los que debieron intervenir las fuerzas de seguridad Sus canciones pasaron a un segundo plano y la cobertura mediática puso el foco en los hechos policiales, incluidodu detención.

Paralelamente, su vida amorosa también acaparó titulares. Tras finalizar su relación con Julieta Farías, no tardó en hacer público su vínculo sentimental con Sophia Ramos. Este anuncio generó un considerable interés y especulación entre sus seguidores y la prensa especializada en el mundo del espectáculo.

La imagen publicada hace unas horas por Sophia Ramos junto con Emanuel Noir (IG sophi.sr)

A pesar de encontrarse en el ojo del huracán mediático y enfrentar diversas controversias, Noir optó por alejarse temporalmente del bullicio de su carrera artística. Decidió tomar un descanso de los escenarios, buscando un período de calma y desconexión en compañía de su familia. Durante este retiro, el vocalista aprovechó para compartir con sus seguidores en Instagram varios momentos de esta pausa en su carrera. A través de estas publicaciones, quedó en evidencia que su pasión no se limita únicamente al mundo de la música, sino que también abarca el disfrute y valoración del tiempo en compañía de sus seres queridos.

Te puede interesar: El cantante de Ke Personajes dio un mensaje de Año Nuevo para sus seguidores: “No se compliquen por cosas que no son de ustedes”

Las publicaciones en su cuenta de Instagram incluyeron videos y fotografías que mostraban a Noir disfrutando de diversas actividades recreativas. Entre estas, se destacaron imágenes de él conduciendo un lujoso automóvil descapotable y navegando en un yate en la localidad de Concepción de Uruguay, en Entre Ríos.

Emanuel Noir disfrutando de sus afectos

Las escenas capturadas reflejaban un ambiente de relajación y disfrute, con Noir rodeado de un entorno natural compuesto por el sol brillante, las aguas frescas del río y, como no podía faltar, la música. Estas imágenes transmitían una sensación de tranquilidad y alegría, mostrando al cantante aprovechando al máximo los últimos días del año, en un ambiente distendido y lejos de las complicaciones de su vida profesional y pública.

Te puede interesar: Otro escándalo del cantante de Ke Personajes: apareció el video completo de una pelea a trompadas en Recoleta

Además, se tomó unos segundos para hablarles a sus seguidores en las redes sociales y, en los últimos minutos del 31 de diciembre de 2023, publicó un video para dar sus deseos de cara al nuevo año.

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, expresó sus deseos de año nuevo

“Esto es en general. No para todos son buenas fechas: para algunos sí, para otros no. Para algunos son tristes, para otros son un día más. Pero lo que no quiero pasar por alto el desearles un feliz año nuevo, un buen comienzo del año 2024 para todas las personas que apuestan a seguir progresando, a seguir hacia adelante frente a las adversidades, frente a los problemas cotidianos y a la rutina que a veces no quieren cambiar”, comenzó diciendo Noir mirando a la cámara frontal de su teléfono, vestido de blanco y con una cadena dorada que le cruzaba el pecho.

“Dios nos da un último día para reflexionar y para arrancar el año que viene con todas las fuerzas, con todas las cosas que tenemos a nuestro alcance y nuestras herramientas para seguir adelante”, prosiguió con su mensaje.

“Cuiden a su familias, disfruten de la vida simple, no se compliquen por cosas que no son de ustedes. Compliquémonos por las cosas y las problemáticas nuestras. Dios los bendiga y los quiero mucho”, cerró Noir.