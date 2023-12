Mica Vázquez anticipa el reencuentro de los ex Rebelde Way después de 20 años: “Se viene algo lindo”

El Reencuentro de los ex Rebelde Way después de 20 años (Fotos y videos: Instagram)

Siempre habrá rincones, detalles, señales, que me harán sentir que no me perdí, que no me perdí…

Tan solo 17 palabras bastaron para que los fanáticos de Rebelde Way que perduran durante estos 20 años se volvieran a ilusionar. Es que la frase corresponde a una de las canciones más populares de la tira juvenil protagonizada por Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo en 2002 y 2003 llamó la atención de aquellos jamás perdieron la ilusión de volver a verlos sobre un escenario.

La letra fue acompañada por una foto que siguió alimentando lo que a esta altura ya no es una sospecha: las actrices Mica Vázquez, Georgina Mollo, Jazmín Beccar Varela, Belén Scalella, y los actores Piru Suárez, Diego Mesaglio y Diego García posaron junto a la coreógrafa María José Ezcurra durante un reencuentro. A la imagen se le sumó un video elocuente: todos ensayando otro de los recordados temas de la ficción producida por Cris Morena.

El reencuentro de los ex Rebelde Way

El reencuentro fue un hecho y lo que viene para el 2024 es una confirmación: varios integrantes del elenco se reunieron para darle forma a un proyecto que tardó 20 años en concretarse. Es en que ese tiempo cada uno siguió con sus respectivas carreras. Pero ellos siempre permanecieron en contacto y mantuvieron una amistad que logró traspasar la pantalla y superar la ficción.

“Nos estamos juntando, sí”, afirmó Mica Vázquez a Teleshow al ser consultada por los posteos que revolucionaron las redes sociales y generaron mucha expectativa anunciando un último ensayo del 2023. “Estamos armando algo copado, si Dios quiere, para el 2024. Se viene algo lindo”, prometió la actriz que interpretó a Pilar Dunoff, hija del director del colegio Marcel Dunoff (encarando por el recordado Arturo Bonín).

La primera temporada de Rebelde Way se emitió por Azul TV/El Nueve y la segunda, por la pantalla de América

Jazmín Beccar Varela, la actriz que interpretó a Luján, una de las mejores amigas de Marizza (Camila Bordonaba) junto a Mollo (Luna), por su parte, también celebró su regreso a la industria y el reencuentro con sus excompañeros de elenco. “Qué linda sorpresa me dio el 2023 de reencontrarme con esta gente tan linda en donde nunca faltan las anécdotas, las tentadas y los chistes básicos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y también se adelantó a lo que proyectan para el año próximo: “Último ensayo 2023 y venite 2024, que te tenemos unas ganas bárbaras”.

Siguiendo la misma línea, sus colegas hicieron lo propio en sus respectivos perfiles públicos, dejando más pistas sobre lo que traen entre manos. “Está vibrando algo lindo. ¡El 2024 se viene muy bien!”, aseguró Georgina Mollo (Luna en aquella ficción y también recordada por estar “enamorada de todos” en Chiquititas. Y agregó más fotos de otro encuentro (muy colorido) de cara a lo que tienen por delante.

“Dame rebeldes por mucho tiempo más”, se leyó en otro de los videos que compartieron en las redes sociales sobre un ensayo que tuvo lugar en la Costanera.

Georgina Mollo compartió otra foto del reencuentro con sus excompañeros de Rebelde Way

Las actrices de Rebelde Way, tentatadas de risa

Una divertida selfie del reencuentro de los ex Rebelde Way que volverán a trabajar juntos

En tanto, Piru Suárez, que cuando finalizó su participación en Rebelde Way continuó su carrera artística desde un costado musical, tomó imágenes mientras el elenco femenino practicaba la coreografía de “Te soñé”. El cantante, que en la ficción se puso en la piel de Rocco Echagüe, se mostró en modo selfie junto a Diego García, quien interpretó a Marcos Soria Aguilar, uno de los mejores amigos de Manuel (Felipe Colombo).

Juntos, halagaron el trabajo de sus compañeras. “Cómo la rompen las pibas. Son todo”, destacó y coincidió con su colega al mismo tiempo en que mostró a Diego Mesaglio, quien se mostró entusiasmado con el proyecto que tienen en común: “¡Hola, bebé! ¡Volvimos!”, celebró quien en la tira juvenil interpretó a Guido Lassen, el mejor amigo de Pablo Bustamante (Benjamín Rojas).

El ensayo del elenco femenino de Rebelde Way: "Te soñé" (Fotos y videos: Instagram)

¿Televisión? ¿Teatro? ¿Streaming? ¿Uno o más? Muchas preguntas surgieron a partir de los distintos datos que aportaron los protagonistas de este reencuentro y que hasta el momento no pueden adelantar más. Lo cierto es que el regreso de los ex Rebelde Way es un hecho, los ensayos también. Con lo cual, resta esperar el tiempo que necesiten los actores para poder anunciar más detalles.