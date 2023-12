Otro escándalo del cantante de Ke Personajes: apareció el video completo de una pelea a trompadas en Recoleta

Emanuel Noir a las piñas en Recoleta (El Trece)

Emanuel Noir, el reconocido vocalista del grupo Ke Personajes, capturó la atención de los medios de comunicación desde hace un extenso periodo, no solo por su destacada trayectoria en el ámbito artístico, sino también por aspectos de su vida privada que suscitaron interés y curiosidad. Su vida amorosa, así como ciertas acciones de carácter solidario que llevó a cabo y que fueron recibidas positivamente se vieron sumadas a otros hechos que se alejaron de ser agradables.

Los acontecimientos registrados en las primeras horas del domingo 10 de diciembre, que ahora se conocen las imágenes, lo muestran en medio de un altercado en la vía pública, propinando golpes de puño a algunas personas mientras intenta ser retenido por otras. Sin embargo, se lo ve lejos de deponer su actitud e intenta por todos los medios seguir la reyerta.

El incidente tuvo lugar específicamente a las 7:50 de la mañana, cuando personal de la Comisaría Vecinal 2A de Buenos Aires se trasladó de manera urgente a la dirección Junín al 1700, en el distinguido barrio de Recoleta. Este desplazamiento fue motivado por un conflicto que había surgido en la vía pública, involucrando a varios individuos en una disputa en la que Noir estaba presente.

El altercado comenzó cuando dos hombres que estaban en el lugar identificaron al músico, quien se encontraba acompañado por un grupo de personas. Estos individuos procedieron a tomar fotografías y grabar videos del artista, lo que desencadenó una reacción por parte de Noir y sus acompañantes. La situación se intensificó rápidamente, dando lugar a una discusión acalorada que eventualmente derivó en un enfrentamiento físico entre las partes.

Dada la seriedad de los hechos, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29, bajo la dirección del doctor Herrera y con la colaboración de la Secretaria Única, la doctora Donatto, intervino en el caso. Se ordenó la realización de diversas acciones legales enfocadas en las lesiones recíprocas que se produjeron durante el conflicto.

Tras ello, Emanuel subió un descargo en su cuenta verificada de Instagram donde explicó su postura frente a los hechos: “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarte el respeto ni a mí ni a una mujer, menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”.

El cantante de Ke Personajes fue detenido tras una pelea en la vía pública

Sólo cinco días después de ese incidente, fue detenido luego de protagonizar otra pelea callejera, esta vez minutos después de las 20 en la Av. Paysandú, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

La discusión comenzó cuando el artista se bajó de su auto, con una manopla en la mano, y empezó a pelear con otro hombre. Pronto, el conflicto pasó a la agresión física y ambos empezaron a lanzarse golpes. Minutos después, tal como puede verse en las imágenes que se hicieron virales, Noir aparece en el piso, luego de ser noqueado. Si bien intenta levantarse, y continuar con la discusión, su cuerpo no responde. En ese momento, su agresor lo abofetea, mientras él permanece en el piso, y muestra a cámara el elemento con el que supuestamente intentó pegarle.

La policía detuvo al cantante de Ke Personajes

Segundos después, en un intento por frenar la pelea, el otro hombre lo obligó a sentarse y le expresó que no estaba en igualdad de condiciones para discutir. Las imágenes muestran al líder de la banda de cumbia visiblemente lastimado y con parte de su cabeza ensangrentada. Razón por la cual, el sujeto le sugiere que alguien lo pase a buscar.

Según el medio local La Pírámide, la policía llegó en cuestión de minutos para evitar que el incidente pasara a mayores. Como consecuencia del conflicto, un grupo de efectivos se llevó detenido al cantante. En el video puede verse cómo los agentes trasladan al músico esposado hasta el móvil policial. En ese entonces, Noir estaba acompañado por su novia, Sophia Ramos, y, antes de ingresar al vehículo le grita a la persona que lo filma: “Tomatela, muerto de hambre”.