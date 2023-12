El divertido ida y vuelta entre Marcelo Tinelli y Coti Romero sobre los vínculos amorosos: “¿A vos no te pasó lo mismo?”

Coti Romero habló de su relación con Conrado

Después de su separación de Alexis el Cone Quiroga, y luego de superar algunos inconvenientes de salud, Constanza Coti Romero parece estar lista para rehacer su vida sentimental. La pareja se conoció en la casa de Gran Hermano y continuó su romance afuera, hasta que dijeron basta en medio de versiones cruzadas sobre supuestas infidelidades, mientras siguen compartiendo escenario, ahora en la pista del Bailando 2023.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli se emocionó al recibir un mensaje de Lionel Messi en vivo

Con el oficio de tantos años, Marcelo Tinelli pregunta cada vez puede acerca de la soltería o no de ambos. Jóvenes, bellos, populares y con ganas de divertirse, propuestas no les deben faltar. Y en la noche del viernes le tocó el turno a Coti, quien antes de saltar a la pista para la ronda de cumbia, se prestó a un divertido ida y vuelta con el conductor, que vive su propia historia de amor con Milett Figueroa.

La correntina actualizó la novela con Conrado Villagra, un tiktoker con quien la vienen vinculando desde hace un tiempo y a quien admitió estar conociendo. Según contó este viernes, se habían visto el domingo por última vez por los respectivos compromisos laborarles, lo que enfrió de entrada las expectativas del presentador. “Cuando hay conexión se dan solitos los tiempos. ¿O no te pasó a vos también?”, se desligó la participante, apelando al vínculo del conductor con la modelo peruana.

Te puede interesar: Noche de cumbia y besos entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en el Bailando 2023

Pero Tinelli no quería hablar de su relación y fue directo al tema: “¿Qué pasa con Conrado?”, indagó, mientras pasaban en la pantalla de fondo las imágenes del joven en cuestión. Allí se lo veía serio y relajado, y repararon puntualmente en una foto en la que se lo veía con el torso desnudo y manifestaba sus dudas acerca de hacerse o no un tatuaje: “A mí me encantan, le dije que se ponga un Coti”, bromeó la correntina, que no quiso contestar si ya se habían besado: “Siempre que cuento las cosas, se caen”, argumentó a modo de cábala.

Coti Romero, Jitsu Díaz y Los Chakales en el ritmo cumbia con bandas (Prensa América)

En este sentido, la influencer agregó que fue por el mismo motivo por el que le pidió que no la acompañara a la pista, ya que él estaba dispuesto a hacerlo. En cambio, dijo conocer el departamento de Palermo en el que vive el joven oriundo de Luján: “Es lindo, acogedor”, reveló, abriendo el juego a los chistes en modo picaresca.

Te puede interesar: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían conviviendo: “Él cocina, y si no puede, yo misma me preparo”

A medida que pasaban la fotos de Conrado, Tinelli observó un detalle y le planteó la duda a la rubia: “¿Te aburre? Lo veo un pibe divino y no llega a ser alto moplo, pero descubro que por ahí es medio tranqui. Y vos sos más inquieta, más polvorita, por ahí te torra un poco”. A medida que se iba tentando, la ex Gran Hermano intentó defenderse a través del contraataque. “¿A vos te pasa lo mismo?”, repitió, volviendo a apelar al romance con Milett.

Pero Marcelo estaba convencido de su postura y ratificó sus sensaciones. “Lo veo lenteja, como que te aburre. Quizás me equivoco yo, pero no es que te cagás de risa con Conrado”, insistió el conductor, “Bueno, nos estamos conociendo recién”, respondió la correntina, a modo de concesión, y dejando el juego abierto para el próximo capítulo. En lo inmediato, bailó “Vete de mi lado”, junto a su partenaire Jitsu Díaz y el grupo Los Chakales en la ronda cumbia con banda y se llevó 23 puntos del jurado.