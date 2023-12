“¿Cómo que tengo leucemia y nadie me dice nada?”: Wanda Nara recordó cómo se enteró de su diagnóstico

La emoción de Wanda Nara al hablar de su enfermedad en la televisión italiana (Video: "Domenica In")

Wanda Nara brindó una entrevista para la televisión italiana en la que recordó cuando recibió el diagnóstico de leucemia en julio pasado luego de haberse hecho unos análisis de rutina durante su estadía en la Argentina. La conductora lo hizo en el marco de las instancias a las que avanzó en el certamen local Ballando con le stelle, y luego de haber recibido la sorpresa de su marido, Mauro Icardi, y de sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

La empresaria explicó que debió repetir los análisis “por alguna cosa extraña que salió” y que mientras esperaba aquellos nuevos resultados, vio por televisión que se había filtrado su diagnóstico. “Lo miro a Mauro y le digo ‘¿cómo que tengo leucemia y nadie me dice nada?’”, contó sobre su primera reacción en aquel momento. De inmediato, en el informe mostraron el paso de Icardi por el certamen de baile, quien habló a cámara y destacó que para ellos la prioridad siempre fueron sus hijos y la familia.

“Al día siguiente nos despertamos y vemos en la televisión ‘Wanda Nara tiene leucemia’. Nosotros tampoco lo sabíamos”, dijo. Luego, la conductora resaltó la angustia que sintió cuando su hijo mayor le envió un mensaje a Zaira Nara consultándole por su salud, luego de haberse enterado por las noticias inquietante información al respecto: “Mi madre se está muriendo. Nadie nos lo dice, ¿por qué nos lo dice la televisión?”. La participante se conmovió hasta las lágrimas y no pudo continuar su relato.

Wanda Nara recibió la sorpresa de su familia en Roma (Foto: Instagram)

Luego de aquel informe, Wanda -que estaba invitada al ciclo Domenica In-, reveló que era la primera vez que lo veía: “Fuertísimo sentirlo”, se sinceró al respecto. “Creo que también acepté hacer el Ballando para pensar en otra cosa, porque estoy muy ocupada con el baile, que por cierto es una cosa bella porque escucho música diferente, estoy bailando, tengo que pensar en no hacerme daño. Entonces, no quiero pensar. Y con mis médicos en Argentina siguiéndome”, sostuvo sobre las precauciones que toma en cada ensayo, siempre supervisado y aprobado por el equipo de profesionales que la atiende.

“¿Tienes miedo? ¿Cuándo temes algo?”, le preguntó la conductora del ciclo. Y después de reflexionar unos instantes, la entrevistada explicó que desde que es madre su mayor preocupación es dejar solos a sus hijos, y que lo pensó en cada uno de los partos que ha tenido. “Siempre entraba al quirófano organizando toda mi vida como si fuera la última”, explicó sobre sus experiencias y agregó que dejaba dicho a su madre y a su hermana lo que había planeado para sus hijos hasta que cumplieran 21 años. “Son chicos y ellos me necesitan”, concluyó Wanda Nara en la entrevista que terminó abrazada a la conductora italiana, ambas emocionadas por su lucha.

La profunda emoción de Wanda Nara al escuchar las palabras de Mauro Icardi en el Bailando italiano (Video: Instagram)

Un programa distinto

Días antes, Wanda Nara había recibió la sorpresa de Icardi y sus hijos, quienes viajaron desde Estambul (Turquía) para visitar a la participante que divide sus días entre su familia y el certamen por el que se instaló en Roma. Allí, el futbolista que actualmente defiende la camiseta del club turco Galatasaray tomó el micrófono y habló de cuánto cambió la vida de ellos desde que los médicos les dieron el diagnóstico.

“Después del descubrimiento de su enfermedad, nuestra relación no ha cambiado. Lo principal para nosotros es la familia”, sostuvo Mauro mientras las cámaras enfocaban a su mujer, que se secó las lágrimas al escucharlo hablar. “Comenzamos siendo nosotros dos con tres niños y ahora somos una familia con dos hijas más”, repasó el jugador sobre su historia de amor, y se sinceró sobre lo vivido los últimos meses: “Cuando ella contó lo que le pasaba, todos tuvimos mucho miedo”.