Todas las fotos de la avant premiere de Partida, la película protagonizada por Miriam Lanzoni

Nicolás García Hume, Miriam Lanzoni, Lucila Gandolfo, Nadia Fürst y el director Diego Suárez en la avant premiere de Partida (Fotos: RS Fotos)

Este martes 21 de noviembre se realizó la avant premiere de Partida, película basada en hechos reales que fue dirigida por Diego Suárez y protagonizada por Miriam Lanzoni, Osvaldo Laport y Lucila Gandolfo. El preestreno se realizó en el Hoyts Cinemark Dot por la noche y a la misma asistió parte del elenco, su director y varios amigos famosos.

La película, que lleva como subtítulo la frase “la verdad no le teme a nada”, pone en escena la historia de Susy, víctima de violencia de género, quien dejó su pueblo hace treinta años. Y con él, su pasado enterrado. Pero un llamado inesperado devela una verdad oculta y hace que Susy vuelva a su lugar de origen, obligándola a desenterrar esa triste historia. Su hija Maru se entera que su padre no estaba muerto. Para hacer esta película, se inspiraron en la historia de Liliana Melgratti, mamá de Lanzoni, quien también estuvo presente en esta avant premiere.

De la producción también forman parte actores como Claudio Rissi, Guillermo Arengo, Nicolás García Hume, Mónica Villa, Daniel Pacheco y Nadia Fürst; algunos de ellos estuvieron presentes en esta noche especial que tuvo lugar en la sala cinematográfica del conocido shopping emplazado en el barrio porteño de Saavedra.

Miriam Lanzoni junto a Silvina Escudero

Miriam Lanzoni y Yeyo de Gregorio

Miriam Lanzoni junto a su novio Christian Halbinger

Miriam Lanzoni rodeada por el elenco de Partida y otros amigos que se acercaron a la avant premiere

Entre las celebridades que se acercaron a celebrar este preestreno estuvieron Silvina Escudero, el novio de Miriam Lanzoni Christian Halbinger, Viviana Sáez y Jazmín Laport -en representación de Osvaldo Laport, ausente con aviso-, Alejandro Paker, Sabrina Carballo, Esteban Prol, Willy Lemos, Yeyo de Gregorio y muchos más.

Silvina Escudero

Nadia Fürst

Miriam Lanzoni y Lucila Gandolfo

Miriam Lanzoni, Sabrina Carballo y amigos de ambas

“La felicidad que me genera poder hacerla en mi tierra, porque esto no tiene que ver solo conmigo sino que se relaciona con un propósito que incluía a mi provincia. Poder venir a hacer una película a Chaco, con el 80% del elenco de Chaco, junto con la técnica, para mostrarle al mundo de qué estamos hechos los chaqueños”, había dicho Miriam cuando la película fue preestrenada en dicha provincia norteña, en septiembre pasado.

“Partida representa un flagelo que se padece en todo el mundo. Esta película nos enseña que no significa ser nosotras contra ellos, sino que es toda la sociedad contra cualquier hijo de puta que decida ultrajar a una mujer”, definió en aquella oportunidad sobre el argumento del film.

“Mi mamá pudo superar una situación de violencia con mucho coraje, valentía y amor, pero también con la ayuda de mi papá. Partida representa que nos debemos unir como sociedad y poder enviar el mensaje. Si bien está basada en la historia de mi madre, es mi propia historia también. Sé de qué se trata cuando escucho relatos similares, sé de qué hablan porque lo viví en carne propia. No es fácil, se necesitan muchísimas cosas y que hoy se pueda visibilizar esto en la pantalla del cine, para luego estar en una plataforma, decir que me emociona me queda chico”, expresó. El estreno comercial de esta película se concretará este jueves 23 de noviembre y podrá ser vista en varias salas a lo largo del país.

Estebal Prol y Florencia Marcasoli

Nicolás García Hume (Fotos: RS Fotos)

Ficha técnica de Partida

Idea original: Miriam Lanzoni

Dirección: Diego Suárez

Elenco: Miriam Lanzoni, Lucila Gandolfo, Osvaldo Laport, Claudio Rissi, Guillermo Arengo, Nicolás García Hume, Mónica Villa, Daniel Pacheco, Nadia Fürst

Productores generales: Juan Crespo, Miriam Lanzoni

Productores ejecutivos: Martina Guido, Miriam Lanzoni, Juan Crespo

Dirección de producción: Gustavo Corrado, Martina Guido

Guion: Mary Putrueli, Miriam Lanzoni

Script doctor: Nora Mazzittelli

Dirección de fotografía: Germán Constantino (ADF)

Director de arte: Oscar Escanilla

Montaje: Emilia Castañeda (EDA)

Vestuario: Camila Martínez Coronado

Dirección de sonido: Alejandro Marani

Música original: Yair Hilal

Banda en vivo: Danny Martínez

Jefa de producción: Martina Guido

Asistente de dirección: Victoria de Angeli

Maquillaje: Gabriela Pascarella

Peinado: Hernán Esperante