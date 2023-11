Flor Parise y Karina Jelinek hablaron por primera vez sobre su relación: “Estamos muy bien”

Flor Parise y Karina Jelinek hablaron por primera vez sobre su relación (Intrusos. América)

Este lunes se llevó a cabo un nuevo programa del Bailando 2023 el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por América en donde Karina Jelinek fue una de las invitadas estrellas de la noche, ya que participó de la salsa de a tres como invitada de Kennys Palacios y su bailarina Morena Sánchez.

Mientras la mediática estaba al aire, su novia Flor Parise se encontraba en los pasillos del canal viendo el programa. La cámara de Intrusos las encontró y pudo conseguir el testimonio de las dos y fue la primera nota pública que dieron después de varios años de amor.

Fue este martes al aire de Intrusos donde dieron a conocer la entrevista y el testimonio tanto de Flor como de Karina. “Ay no perdón, me da mucha verguenza de verdad, no quiero, gracias”, le dijo Parise a Gonzalo Vázquez, el notero del ciclo de América, quien insistió para tener algún textual: “Sí está todo super bien con Kari”, confesó Flor y volvió a argumentar su postura. “Soy muy tímida, no me gusta la exposición, la voy a ver desde acá que se ve mejor”, agregó mientras corría su mirada hacia el monitor donde se estaba llevando adelante el ciclo en vivo.

Karina Jelinek volvió al Bailando y habló de su relación con Flor Parise: “Es un placer estar con ella”

Una vez que terminó la presentación, Karina salió de la pista para darle lugar a otra pareja y cuando ingresó a los pasillos, el cronista fue en búsqueda de su palabra y la consiguió. “Estuvimos hablando con Flor recién, nos dijo que no le gustaba, que era muy tímida”, le comentó el cronista a lo que Jelinek acotó: “Ay sí, es lo peor que le podrías haber hecho”, aclaró.

Vázquez le comentó algunas declaraciones de su pareja: “Sí igual nos dijo que ya estando acá haciéndote el aguante era un montón y que eso es lo importante”, en tanto Karina sumó: “Obvio, tal cual. Estamos súper bien, muy contentas”.

En ese sentido, durante su participación en la pista, la mediática también habló de todo y cuando le preguntaron por su romance con Flor Parise quien se encontraba en los pasillos acompañándola pero no quería salir al aire, contestó con buena onda.

Karina Jelinek volvió al Bailando y habló de su relación con Flor Parise: (Bailando 2023. América)

Fue Ángel de Brito, jurado del certamen quien le consultó si Flor era celosa. “No hablo de ella”, sostuvo Jelinek a lo que el periodista de LAM insistió: “Pero ya hablaste de ella antes”. Al escucharlos, el conductor participó: “¿No está Flor acá?”, quiso saber a lo que Marcelo Polino contestó: “Sí, vino, vino”, sostuvo mientras la influencer se reía incómoda con el momento.

“¿Dónde está? La queremos ver”, agregó Marcela Feudale. En tanto Karina aclaró: “No le gusta la exposición, es bajo perfil”. “Pero igual, queremos verla”, insistió la locutora. “De hecho, hicimos la tapa de revista juntas”,agregó Karina a lo que Ángel sumó: “Pero hicieron la tapa y no querés hablar, no entiendo”.

Por último, Jelinek habló bien de su pareja: “Para mí, es un placer estar con ella, es muy buena persona y nos re divertimos. Hace mucho que estamos juntas”, cerró la influencer.

Las fotos de Karina Jelinek y Flor Parise a los besos en el festejo de cumpleaños de Belén Francese

Karina y Flor juntas en el cumpleaños de Belén Francese (RS Fotos)

El pasado 8 de marzo, Belén Francese cumplió 42 años y lo festejó con una gran fiesta con amigos, familiares y seres queridos en un bar ubicado en el barrio de Palermo entre ellos Karina y Flor. Durante la fiesta, la modelo y su novia estuvieron a los besos, muy acarameladas. El mes pasado, blanquearon su noviazgo en las redes sociales a pesar de que están juntas desde hace años y sueñan con tener un hijo para formar su propia familia.

Cabe recordar que el pasado 14 de febrero, el Día de los Enamorados, Jelinek posteó fotos en las redes sociales y la saludó por este romántico día. A través de historias de Instagram, la modelo compartió distintas selfies que se tomaron juntas frente al espejo y sin corpiño. Sin intención de que se vea algo de más, la modelo se encargó de tapar con stickers. “You’re someone special” (“Vos sos alguien especial”, traducido al español) escribió junto a una de las fotos. Mientras que en otras, compartió las leyendas “Happy Valentines Day” y “Feliz San Valentín”.