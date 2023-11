Norberto Marcos aseguró que ya no puede comunicarse con Fátima Flórez: “Nos cortaron el diálogo”

Norberto Marcos confirmó que ya no puede comunicarse con Fátima Florez: “Me lo cortaron”

Tras su separación, Norberto Marcos y Fátima Flórez llevaron el conflicto de división de bienes a una instancia judicial y, en las últimas horas, el productor teatral volvió a hablar en público y apuntó contra Ana Rosenfeld, abogada de la humorista.

Fue en diálogo con Socios del Espectáculo, donde dio su visión al respecto. “¿Qué te parecieron las declaraciones de Ana Rosenfeld?”, le consultaron. Concretamente la letrada había dado a entender que sospechaba él le ocultaba los bienes a su expareja. Y, ante esta situación, Norberto contestó indignado: “Las tomo como de quien viene, se equivocó totalmente. Acá somos 2 personas, todo lo que digan los demás, abogados incluidos, está de más. Acá lo que importa es lo que diga Fátima y lo que diga yo”.

Además, Marcos denunció que ya no se comunica con su Flórez. “Nos cortaron el diálogo”, insistió apuntando contra el entorno de la artista. Y agregó: “No solo por Ana Rosenfeld, por varias personas supongo yo, porque no veía el problema en que nos pudiéramos comunicar, somos dos seres humanos que tuvieron una vida en común durante muchos años y creo que nos amamos mucho”.

Luego reconoció: “La verdad no tengo ni idea quién nos cortó el diálogo. Yo no fui, porque yo no corte ningún teléfono. Con respecto a las cuestiones económicas está todo perfectamente expuesto y Ana Rosenfeld lo sabe perfectamente”.

Por su parte, el productor confirmó cómo serán los pasos a seguir:.“Ahora depende de los abogados, al estar los abogados esto es otra historia, a mí me hubiera gustado resolverlo entre nosotros dos”, reconoció. Y confesó cómo se siente al respecto: “Me duele que tengamos que estar hablando por medio de terceras personas”.

El enojo de Norberto Marcos por las acusaciones de la abogada de Fátima Flórez

Hace un mes al aire de A la Barbarossa (Telefe), Marcos sostuvo que él está dispuesto a que se investigue cómo fue el manejo de los bienes en común. Todo comenzó cuando la abogada de su expareja contó en A la tarde (América) que irían a juicio por la división de bienes, ya que en las dos mediaciones que tuvieron no llegaron a ponerse de acuerdo.

“Fátima quiere saber cómo se administró, qué ingresos hubo, cómo se manejaron y a dónde fueron a parar”, aclaró Rosenfeld en el ciclo que conduce Karina Mazzocco. “La verdad me siento muy mal por muchas cosas. Primero porque mientras hablamos con Fátima en los medios, siempre nos cuidamos uno al otro y hablamos muy bien tanto ella de mí como yo de ella”, comenzó diciendo el productor en diálogo con Georgina Barbarossa y equipo.

“Yo estoy abierto a cualquier tipo de investigación, a ir hasta las últimas consecuencias. Tengo 40 años en este trabajo. Trabajé en casi todos los canales… Que aparezca una sola persona que diga que yo le debo 10 centavos… No hay una persona. ¿Vos te pensás que yo le voy a robar a una persona que amaba con todo mi corazón?”, agregó Norberto en una comunicación telefónica en la que se lo notó con la voz quebrada.

“¿Cómo no voy a estar dolido si ayer me trataron de ladrón y de cualquier cosa? Lo van a tener que comprobar en la Justicia todo eso que están diciendo”, insistió el productor teatral muy firme en su punto. A continuación y cada vez más afectado, casi entre lágrimas Norberto habló tanto de la abogada como del candidato a presidente por La Libertad Avanza, y se preguntó si “toda esta gente” habría estado cuando él conoció a la artista, hace más de 22 años. “Fui el único que creyó en ella. Ni ella creía en ella y no teníamos ni un centavo”, reflexionó.