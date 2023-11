Jimena Barón avanza en la decoración de su nueva casa con un detalle especial para la habitación de su hijo

Jimena Barón contó detalles de cómo decorará su casa nueva y reveló un especial dato

A principios de noviembre, Jimena Barón cumplió uno de los sueños más grandes de su vida: recibió las llaves de su nueva vivienda y compartió su felicidad en sus redes sociales dado que se convirtió en propietaria. En ese sentido, orgullosa por la adquisición y el cambio que vendrá a su día a día ahora con nuevo hogar, la Cobra decidió hacer varias remodelaciones y pedirle ayuda a sus fanáticos con respecto a la decoración de los espacios.

Hace varios días que Jimena viene subiendo contenido a sus redes sociales y de esa manera busca que sus más de seis millones de seguidores la ayuden a elegir y a decidirse ya que tiene varias dudas con respecto a la decoración de interiores y la comodidad de los inmuebles.

También confesó que se comunicó con varias personas de diferentes lugares que la contactaron con el objetivo de ayudarla a remodelar los diferentes espacios, “De repente mi casa va a ser de todas las provincias de la Argentina. El comedor lo va a hacer Nati de Córdoba porque sí, porque me quiere, porque yo ya la quiero a ella y vamos a trabajar juntas”, sostuvo Jimena.

Jimena Barón reveló que le reformarán su casa desde diferentes provincias

Uno de los espacios que reformará desde cero es el living y reveló un especial detalle que esto tendrá. “Mi decisión con el living nuevo es que no va a haber televisión. Quiero que sea un living ABURRIDO así no me invaden Morrison y sus amigos”, sostuvo la actriz con el fiel humor que la caracteriza.

EA través de sus historias de Instagram, la Cobra contó cuál es el nuevo sector de la casa que está remodelando: “Estamos armando el sector comedor donde va a ir una mesa grande grande con ocho sillas/sillón, un espejo grande, una buena lámpara y vajillero”, comenzó diciendo junto a una imagen del espacio actualmente aunque aclaró: “La foto es vieja, ahora el ambiente está vacío claro, pero presten atención al tono de madera natural del piso y de los marcos porque va a quedar así y hay que elegir el tono de la mesa”.

Jimena Barón está remodelando su casa y le pide ayuda a sus fanáticos

Acto seguido explicó cómo le gustaría que quede: “Así sería la mesa y las sillas (serían las de la foto pero sin las tachas). Quedaría tres sillas por lado una en cada cabecera así no están apretados los invitados que igual no voy a invitar”, sostuvo en broma ya que quiere cuidar el espacio nuevo que habrá en su hogar.

Por último, dejó más encuestas para que sus fanáticos la ayuden a elegir de qué color tiene que ser la nueva mesa que habrá en el comedor de su casa. También la habitación de su hijo fue un tema de debate: “El cuarto de Momo será fabuloso y divertido con entrepiso, red, heladera, mega tele (estoy pensando en hacerle un caño así baja de la cama tipo Batman) así se instalan ahí y no quieren salir nunca en sus vidas”, explicó en su Instagram y siguió: “Yo por primera vez tendré tele grande en mi cuarto, tipo hotel, así me encierro cuando sea invadida por gritos de PlayStation de hijo y amigos”.

La Cobra quiere remodelar el comedor

“¿Me bancan con la bajada de bombero de la cama de Momo al piso?”, le preguntó la cantante a sus fans para que voten por sí o por no y argumentó su decisión: “Se me ocurrió ayer, pues para la red hay poco espacio. Yo pienso que la niña de 9 que fui amaría dormir en un entrepiso y bajar tirándose de ahí arriba. Y es simple”, concluyó Jimena.