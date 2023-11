Marcelo Tinelli reveló detalles de su vínculo con Milett Figueroa: “Me pasó algo desde el primer día que la vi”

Marcelo Tinelli y su vínculo con Milett Figueroa (América)

La noche del último lunes se produjo la confirmación de lo que tanto se había hablado. Luego de especulaciones respecto de lo que sucedía entre ellos, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sellaron en cámara su relación con un beso que sorprendió a varios, tal como quedó graficado en las imágenes que rápidamente se viralizaron.

Pasados unos días de esta revelación, fue el propio Tinelli quien abrió su corazón y detalló en una charla con El diario de Mariana, los pormenores de esos primeros intercambios de mensajes y su presente: “Yo digo siempre que aprendí durante todo este tiempo a estar soltero, a estar solo. Que no significa que en todo este tiempo no haya visto a alguna chica, me haya encontrado con mujeres o amigos o familia”, para luego detallar lo sucedido con la modelo y actriz peruana.

“Lo que me pasó con Milett no me había pasado naturalmente con otras personas. Eso está claro y está a la vista. Y no porque yo lo haya hecho público, salta a la vista porque algo me pasó diferente. Evidentemente tiene que ver con que cuando vos matcheás con alguien es diferente que con otras personas. Y sin desmerecer a alguien anteriormente o con quien haya tenido algo anteriormente, me pasó algo desde el primer día que la vi”, reveló sobre sus sentimientos luego de esos primeros acercamientos.

Marcelo Tinelli besó por primera vez en público a Milett

Respecto del inicio de la relación, aclaró: “Yo la tenía por redes. Y como el programa estaba siendo vendido a Perú, a Uruguay y a Paraguay también, íbamos a traer participantes de otros países. En su momento, cuando nos ofrecen a Milett, empecé a buscarla a ver quién era, la vimos con el Tirri, que más allá de cualquier broma fue uno de los jefes de casting de LaFlia durante mucho tiempo, desde el Soñando por bailar, es muy bueno en eso. Y yo le decía que era una linda mujer, pero bueno, nunca la había visto personalmente. Y después me olvidé del tema, arrancaba el programa y la vi en la presentación, cuando vino a firmar el contrato, que vino con la mamá. Fue algo formal, la saludé y me pareció divina, charle con la mamá y todo bárbaro”.

El punto de quiebre, el comenzar a mirar con otros ojos, llegaría solo unos días después, cuando se congregaron todos los involucrados en el programa para la foto grupal: “El día de la foto sí me pasó algo especial, reconozco que hubo ahí una mirada cuando entró, que se rió cuando yo estaba haciendo un móvil con Ángel, y ahí me quedé pensando en qué linda sonrisa tenía. Yo estaba haciendo el móvil, se sienta con la mamá frente a mí y todo el tiempo estaba mirándola y en un momento medio que se ríe y algo me pasó diferente. Encima estaba con el pelo recogido y un vestido que estaba una bomba”, recordaría sobre el flechazo.

Así llegaba Milett Figueroa a la presentación del Bailando 2023, el día que cautivó a Marcelo Tinelli (RS Fotos)

Tras ello, reconoció que todo se fue dando de forma paulatina y naturalmente, aunque fue él quien luego comenzó a buscarla: “Más allá de cualquier broma y de las cosas que uno dice al aire, tengo una persona que es amiga de hace muchos años, Papelito, de Perú, ¿que fue quien justamente la trajo, le escribí y le dije que le quería mandar un saludo a Milett por WhatsApp, porque me pareció una divina. y ahí me lo pasó y la primera vez le escribí yo”.

Luego llegaría el tiempo también de los mensajes a través de las redes sociales, como él mismo lo explicaría: “Le ponía corazones, la likeaba, pero no me daba para fueguitos, me parecía medio desubicado”. aclaró, para luego reconocer; “Le escribí y le dije: ‘Me encantó verte en la foto. Me encantó conocerte’”, sobre cuál fue el primer mensaje que le envió a Figueroa.