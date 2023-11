El destino que Guillermina Valdés y Joaquín Furriel habrían elegido para sus primeras vacaciones juntos

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel disfrutan de sus primeras vacaciones

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel están viviendo una hermosa historia de amor desde hace unos meses. El actor y la influencer se conocieron en el festival del Lollapalooza y después se empezaron a seguir en Instagram. Luego de varias charlas, comenzaron las salidas y se pusieron de novios.

Después de hacer público su romance, la empresaria y el artista decidieron tomarse unos días de descanso juntos, aprovechando sus apretadas agendas laborales y familiares. En el aeropuerto, momentos antes de embarcar, fueron captados por las cámaras de LAM (América). “Chicos, que tengan buen viaje. Nos vemos, ahí los filmo”, les dijo el reportero del programa conducido por Ángel de Brito. “Chau”, respondieron cortésmente y continuaron su camino.

Posteriormente, la expareja de Marcelo Tinelli publicó en sus redes sociales algunas postales del viaje que realizaron con el protagonista de la serie El Jardín de Bronce. En Instagram, compartió con sus seguidores imágenes de un parque extenso con decoración otoñal que parecería ser el Central Park, en Nueva York.

Con ropa de invierno, Guillermina se fotografió adentro de un lugar con otras personas y en otra postal mostró la portada del libro “Death is but a dream” del escritor Christopher Kerr en una librería de grandes dimensiones que podría estar ubicada en la Gran Manzana.

Incluso, la empresaria posó junto a lo que parecería ser la pieza “Alas de México”, del escultor Jorge Marín, que está ubicada en la Plaza de las Américas de Chicago. También compartió una imagen sosteniendo un vaso de café que tenía grabado el nombre de Joaquín. En la historia de Instagram, agregó un emoji de corazón para expresar su amor a su actual pareja.

En una entrevista con Teleshow, Furriel había hablado de su noviazgo con Valdes. Cuando le consultaron si ya había negociado con ella unas vacaciones de mochileros, él respondió: “No, no. Me parece que las parejas no tienen que hacer las mismas cosas. Si buscás a alguien que sea igual que vos, se genera un vínculo narcisista”. Además, agregó: “Ella es muy deportista, así que caminar en la montaña seguro que podría caminar. Mejor que yo, seguro. Igual uno tiene que cuidar sus espacios. Te diría que uno viene hace seis años cuidando sus espacios de manera un poco egocéntrica”.

Respecto a la repercusión mediática de su relación amorosa, Joaquín señaló: “Yo tenía que afrontar todas estas notas y hace cinco meses que nos conocemos. Nos pareció que era un buen momento para romper un poco ese cascarón que armamos, que nos vino muy bien durante tantos meses para conocernos tranquilos y sin ninguna opinión del afuera”.

Luego, se refirió al perfil bajo que mantiene desde hace años sobre su vida privada: “Yo soy una persona muy cuidadosa de mi privacidad. Siempre lo he sido. Y creo que ella también. Pero bueno, ella tuvo dos relaciones de muchísimos años y yo no tuve ese recorrido. Hace seis años que estaba soltero. Con diferentes niveles de soledad, a veces más solo y otras, menos solo. Pero tuve algunas relaciones que para mí fueron muy importantes. No tuve la necesidad de exponerme públicamente, porque nunca tuve esa necesidad”.

Además, Furriel admitió que siente una gran admiración por Guillermina, ya que ella es madre de cuatro hijos: “Me da fascinación: estoy un paso más. Hay que ser madre de cuatro en estos tiempos. Es como tener 15 hace 50 años”.

Anteriormente, en una entrevista con Catalina Dlugi en La Once Diez, el actor había asegurado: “Me relacionan ahora con Guillermina y está bien que lo hagan porque hace varios meses nos conocemos con ella y estamos en una relación. Me siento muy bien y estoy pasando por un momento muy lindo en mi vida”.

Cabe recordar que Yanina Latorre fue quien había anunció en LAM la primicia de la relación amorosa, que nadie siquiera sospechaba hasta entonces. “Mandé a hacer guardia (fotográfica) para ver si podíamos tener una imagen; no conseguí: se ve que hoy no se vieron. Él es Joaquín Furriel. ¡Bomba, eh!”, anunció la panelista, para acto seguido, acercar su opinión: “La pareja es hermosa por donde la mires. No sé si por la edad querrán tener más hijos, pero me encantan”.