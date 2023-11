Moria Casán en pleno idilio con Pato Galmarini: “Hacemos el amor todos los días”

Moria Casán reveló detalles de la intimidad con Pato Galmarini: "Hacemos el amor todos los días" (Archivo)

El lunes pasado debutó Carmen Barbieri en la pantalla de El Trece con su programa Mañanísima. La acompañó un equipo de panelistas compuesto por Lucas Bertero, Majo Martino, Diego Ramos y Estefi Berardi. Como invitada especial estuvo Moria Casán, con quien la conductora tuvo diferencias en el pasado pero ambas lograron sobrellevarlas para convertirse en compañeras.

Así las cosas, la One se presentó en el living de Carmen, en donde hizo un repaso de su carrera profesional y también de su vida personal. En pareja con Fernando Pato Galmarini, Moria dio detalles de la convivencia con el político oriundo de San Fernando. “Estoy muy bien, muy bien. Pato es una excelente persona”, arrancó contando la jurado de Bailando 2023. Luego, reveló algunas intimidades de la vida junto al suegro de Sergio Massa, ministro de economía y candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria.

“Yo soy muy desordenada, me gusta comer con la mano por ejemplo, sin cubiertos, y él de repente me ordena, me domestica en el buen sentido. No con órdenes ni con gritos sino con la mirada. Él me mira y ya está”, destacó la actriz de Brujas. Fiel a su estilo de carácter avasallante, Moria compartió algunos de sus secretos de belleza. Uno de ellos que generó muchas reacciones entre las personas presentes en el estudio fue cuando la mamá de Sofía Gala disparó: “Hacer el amor”.

En ese momento, la conductora no dejó escapar la pregunta acerca de qué tan seguido tiene relaciones íntimas. La One aseguró sin dudarlo: “Todos los días”. Y enseguida continuó: “Yo te diría que todos los días. Pero hacer el amor no es solamente cama. No te digo un tántrico, pero sí cariño. Pausa, manito, algunas veces cuello, genitales…”, reveló Moría, mientras se escuchaban las exclamaciones del resto de los panelistas.

En otro momento de la entrevista, la producción pasó un video en la pantalla del primer encuentro entre Moria y Galmarini cuando el político estuvo como invitado en el programa de la exvedette, A la cama con Moria. En ese momento, se la pudo ver a la actriz cuando recibió a su actual novio, quien había entrado al estudio con una botella de champagne y dos copas de cristal. “Pasaron 32 años de ese día”, recordó Moria.

Luego, brindó detalles de cómo fue la primera cita con su pareja. “Después de ese día no lo volví a ver nunca más. En junio del 2021 cuando me invitó a tomar un café, yo le dije que no tomaba café, que tomaba té. Y él me dijo: ‘Dale, te invito igual’”, contó entre risas.

En cuanto a su nueva vida con Galmarini, la actriz destacó que está viviendo un buen momento personal. “Conocí a una familia encantadora. Malena, Sergio, sus hijos, son una familia que milita la vida”, aseguró sobre los parientes del candidato presidencial. Por otra parte, Moria explicó que Pato “es muy prolijo” y que, por el contrario, ella es “muy caótica”. “Es muy buen compañero, es muy inteligente y muy bravo de carácter”, expresó y señaló que él la calma con ciertos comportamientos.

A sus 77 años, la diva reconoció que encontró un buen amor. “Estoy muy bien, a mí me parecía que era muy difícil enamorarse, pero encontré un buen amor que es Galmarini, es un divino, buena gente”, contó. Hace un tiempo, apenas confirmaron su romance, Moria invitó a su pareja a su ciclo Moria es Moria, donde le preguntó cuál fue la reacción de su familia al enterarse de su relación “¿Dijeron ‘cuidado esta mina, es peligrosa, que estuvo en cana, es drogona, chorra’ o ‘¿qué divina mi mamita’?”, preguntó ella. Fernando respondió contundente: “Fue tan de improviso para todos ellos. Se enteraron por una revista, que nos sacó fotos cuando fuimos a comer a Tigre. Aparecimos vos y yo y me dijeron: ‘¿Qué estás haciendo?’”.