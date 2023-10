Flavia Palmiero lloró al hablar de sus hijos que viven en el exterior: “Sé que lo voy a superar”

Flavia Palmiero contó que sus dos hijos viven el el exterior (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

Su realidad es la misma que viven muchas madres argentinas cuando sus hijos deciden irse a probar suerte afuera del país. Y, al igual que la mayoría de ellas, Flavia Palmiero tiene sentimientos encontrados. Porque, por un lado, sabe que tanto Giuliana (34) como Gianmarco (28), frutos de su matrimonio con el empresario textil Marco Battellini, están cumpliendo sus respectivos sueños en España. Pero, por el otro, no puede evitar extrañarlos y derramar alguna que otra lágrima cada vez que piensa en ellos.

“A pesar de que, como todos los padres, tenemos nuestras cosas con nuestros hijos, ellos son libres de decirme lo que quieran. Nunca nuestra relación se quiebra o se arruina, aunque nos hemos tirado los platos”, comenzó diciendo risueña la conductora sobre su relación con los jóvenes, en diálogo con Diego Leuco, en La Peña de Morfi (Telefe).

Sin embargo, en cuanto el periodista le remarcó que sus hijos habían emigrado, a Flavia se le empañaron los ojos. “Primero se fue el varón. Después, la nena...No quiero llorar. Es un tema bravo, pero están bien. Y por ahí me quiebro...”, dijo. Y ejemplificó con una situación cotidiana: “A veces, es domingo y decís: ‘¡Uy, el asado!’”. Cabe recordar que, desde hace más de una década, la conductora está en pareja con Luis Scalella, quien también tiene a sus hijos viviendo en el exterior.

De todas formas, Palmiero dejó en claro que entiende que para los jóvenes esta es una gran oportunidad. “Estoy muy feliz por ellos, porque más allá de que lamentablemente nuestro país los expulse, también es importante verlos bien y yo los veo bien”, dijo. Hay que señalar que Gianmarco es chef y prepara jugadores de tenis en Madrid y Giuliana, que se instaló en España recién hace dos meses, es arquitecta.

“Están aprendiendo mucho y están haciendo su camino”, remarcó la conductora. Y reflexionó: “Cada vez quedamos menos y eso empieza a doler, pero es lo que nos toca, desgraciadamente. Esto es estar tristemente feliz, porque sonreís pero en el fondo estás como que te falta algo. Pero sé que lo voy a superar. Y, por suerte, es algo lindo. Los reencuentros son muy lindos y las despedidas son muy tristes”.

Flavia Palmiero y sus hijos en una vieja postal

Cabe recordar que, en plena pandemia por el Covid-19, Flavia decidió sacar su línea de trajes de baño y hoy sigue abocada a ese proyecto. “Hacía rato que tenía ganas de sacar una marca personal, sobre todo, teniendo en cuenta la relación que tengo con mis seguidores. Y, en medio de ese encierro, me conecté con la playa que es un lugar de libertad, de naturaleza, de sol, de paz y de alegría. Es decir que pensé en todo lo contrario a lo que estaba viviendo. Y eso me hizo muy bien. Así que no lo analicé demasiado y me tiré a la pileta. Dibujé seis modelos de mallas y bikinis, empecé a buscar las telas, me sumé a una amiga que sabe mucho de venta online y, a pesar de haber armado todo en plena pandemia, pude lanzarlo para la primavera que era lo que yo quería. Pero la verdad es que hice esto para no volverme loca y no angustiarme”, le había contado en su momento a Teleshow.

Y agregó: “Yo no sabía si a la gente le iba a gustar o no. Pero preparé un lugar en mi casa, dónde tenía un escritorio que me dejó libre mi hijo, y empecé a poner ahí los dibujos, las telas y todo lo que iba recopilando para este proyecto. Y la verdad es que me hacía bien sentarme a dibujar y crear. También fue muy lindo hacer la producción de fotos, algo que muchas veces había hecho para los demás pero que esta vez hice para mí. Por ahí me digo: “¿Justo en este momento?”. Pero cuando las oportunidades se dan, uno tiene que escucharlas”.