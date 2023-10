Darío Barassi reconoció que es difícil para la convivencia: “Soy muy controlador”

Darío Barassi reconoció que es complicado para la convivencia (Video: Almorzando con Juana, ElTrece)

Invitado a Almorzando con Juana, Darío Barassi se sinceró con respecto a la relación con su esposa, la psicóloga Lucía Gómez Centurión, con quien está casado desde hace ocho años y es padre de dos niñas, Emilia e Inés. Y dejó en claro que no se considera una persona fácil para la convivencia, pero que la madre de sus hijas sabe muy bien cómo llevarlo para evitar los conflictos.

“Mi mujer es cero tele y lo recontra ve”, comenzó diciendo el conductor de Ahora Caigo. Y, en ese momento, Juana Viale hizo un punto para remarcar que la mujer era psicóloga lacaniana. “¡Muy bien ese dato! Me gusta que lo tengas”, comentó entonces Barassi. Pero la nieta de Mirtha Legrand aprovechó para preguntarle cómo era convivir con una profesional de la salud mental. “¡El oficio está!”, le remarcó, queriendo saber si lo analizaba en la vida cotidiana.

Sin embargo, muy relajado, Darío explicó: “Te diría que antes de ser padre, podía suceder que la pareja esté muy metida en mi cosa artística y en la cosa de psicóloga de Lu. Pero la maternidad y la paternidad hacen que cuando uno llega a la noche ya no pueda ni hablar. Onda: ‘Gorda, vamos a dormir o miramos una serie’. Así que no aplica hoy por hoy. Igual, es una persona que tiene mucha capacidad de escucha y yo tengo mucha capacidad de charla”.

En ese sentido, el conductor se reconoció como “insoportable” a la hora de estar en su casa. “Soy muy controlador, soy muy exigente. No soy un perfil liviano para convivir, para nada. Y la verdad es que Lu es una capa y se la banca”, dijo Barassi, quien días atrás había compartido un posteo en su cuenta de Instagram hablando del amor que siente por su esposa.

El posteo en Instagram de Darío Barassi

“La conozco desde que tengo 15 años y estamos de novios desde que tengo 19 o 20″, recordó Darío sobre su vínculo con Gómez Centurión. Entonces, Juana le preguntó por qué se habían separado en el medio y él aclaró: “Nos pusimos de novios siendo yo abogado. Y fue justo el año en el que me pasó lo de la audición, empecé a trabajar como notero y mi vida cambió”.

Luego, Barassi se explayó sobre ese impasse que había tenido la pareja. “Yo dejé la abogacía y, a las tres de la mañana, tenía que irme a Ezeiza porque llegaba Susana (Giménez) o llegaba tu abuela. Así que mi vida era completamente distinta”, dijo. Y agregó: “Fue un cimbronazo. Aparte, yo me tenía que ordenar. Surgió una serie, que era Viudas e hijos del Rock and roll, entonces también iba a empezar a trabajar de eso, cuando yo estaba re contra trabajando como abogado y ya tenía mi estudio. Además me mudé solo, porque hasta ese momento vivía con mis hermanos. Así que fue un año de cambios. Y ahí cortamos con Lu durante un año y pico. Pero después volvimos y fue la mejor”, señaló.

En la publicación que había compartido hace unos días en sus redes sociales, el conductor había subido una foto junto a su esposa de los comienzos de la relación. Y escribió arrobando a la mujer: “Hace más de 20 años que te tengo al lado. Afortunado yo. Hoy, como ayer, qué lindo ser abrazado por vos gorda mía”. En tanto, en el mes de febrero y con motivo de su octavo aniversario de casado, Barassi había hecho un posteo que decía: “El departamento de Cuba. Hace 8 años y un par de kilos. Esos aros te los presto Vero, combinaban con mi camisa. Vos y yo combinábamos. Estábamos camino al registro de la calle Uruguay a casarnos. Básicamente la mejor decisión que hice en mi vida. Porque la vida es con vos gorda mía. Miro para atrás y ahí estamos juntos. Miro el presente y acá estamos juntos. Miro el futuro y allá estamos juntos. Que placer estar en donde uno tiene y quiere estar en esta vida. Me da orgullo la pareja que somos y la familia que armamos. Me llevas siempre a mi mejor versión, gorda, sos motor y compañera en esta vida”.