Chano Charpentier, el cantante que logró sanar sus heridas y resucita con su música cada día

Chano Charpentier logró sanar sus heridas con la música (Archivo)

La idea de que la música sana parece una frase trillada, que utilizan muchos a la hora de destacar un logro, una superación personal. En el caso de Chano Charpentier el arte obró el milagro de ayudarlo a recuperarse, tras una larga lucha contra las adicciones. Así lo demostró en la noche del sábado cuando se presentó en el estadio Vélez Sársfield, bajo una Luna Llena imponente y sus compañeros de Tan Biónica, la banda que volvió a reunirse luego de 7 años.

“Si algo te tira, te levantás”, cantó casi al final del show ante la ovación del público que esperaba sus palabras tanto como su música. En febrero de este año, el cantante enfrentó una complicada situación con su salud por un cuadro relacionado con adicciones. Estuvo dos semanas internado en el Sanatorio Otamendi, en terapia intensiva y sedado para tratar de combatir una infección producto de una neumonía y otros problemas asociados bajo un pronóstico “reservado”.

En aquel momento, su mamá, Marina Charpentier, quien es su compañera incondicional, había contado detalles acerca de su estado. En diálogo con Jorge Lanata, había explicado que Chano tomaba medicación para mantenerse tranquilo. “Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”, aclaró. También se supo después que, producto de la internación, tuvo una neumonía que finalmente consiguió superar.

Chano Charpentier se presentó con Tan Biónica en Vélez Sarsfield después de 7 años (Chule Valerga)

A los quince días, cuando le dieron el alta, fue el propio Chano quien se expresó en sus redes sociales. “Hola amigos y amigas: Espero que estén bien y felices. Quiero contarles que ya estoy absolutamente recuperado gracias al sanatorio Otamendi y listo para seguir disfrutando de la vida”, escribió por esos días. Y se refirió a sus próximos pasos: “Les cuento que por mi parte sigo haciendo al pie de la letra mi tratamiento en UDIGENS y que tengo muchas ganas de verlos el viernes y sábado en La Plata. Besos”.

La sensibilidad siempre fue una característica personal de Chano, y quizás sea esto lo que sus fans más adoren de él. A fines de noviembre pasado, unos días antes de que su salud se complicara, el músico había realizado un posteo en el que había dejado un mensaje acerca de cómo se sentía. “Hay tanta soledad en esta entrega (por el tema “Como vos”) como la que se ve en la foto, como la que se escucha entre cada melancólico acorde. La tarea de transformar ese horror en música; nos toco la mejor Luna de trabajo con mi compañero Renzo Luca”, había escrito junto a una imagen suya en blanco y negro, sentado solo con una guitarra entre sus manos.

El 26 de julio de 2021, Chano protagonizó un incidente que casi le cuesta la vida. Mientras estaba en Exaltación de la Cruz, donde residía, sufrió un brote psicótico producto del consumo de drogas. En aquel momento, su mamá Marina, llamó a la policía y el efectivo Facundo Amendolara, en el afán de controlarlo, terminó disparándole en el abdomen. De ese modo el músico tuvo que ser trasladado al sanatorio Otamendi, donde debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas. A los pocos días recibió el alta y siguió su tratamiento en una comunidad terapéutica que lo ayudó a atravesar el proceso.

Chano Charpentier logró sanar sus heridas gracias a la música (Archivo)

A un mes de haber cumplido 42 años, con entradas agotadas para todos sus shows, Chano regresó a su lugar en el mundo: los escenarios. “Gracias por este abrazo tan grande a nuestra música. Vamos a dejar el alma en cada canción y el corazón en cada escenario. ¡Arriba corazones nostalgicos del piberío biónico”, escribió en su cuenta de Instagram que cuenta con más de medio millón de seguidores que esperan su música, sus palabras y su emoción a flor de piel.

Desde las tablas, feliz por estar rodeado de la gente que lo ama, el cantante habló con la voz entrecortada: “Hace 8 años que no nos veíamos, estamos tan felices de este regalo que nos están haciendo”. De inmediato sonó “Loca” y la letra resumió en pocas estrofas una parte de su vida: “La nostalgia es un espejo que duplica lo vivido rescatando nuestro tiempo de las garras del olvido. Porque no tengo más nadie que pelear más que conmigo, porque eternos como el tiempo son las noches y el vacío”.