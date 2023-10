El Conejo Quiroga se emocionó al recordar su dura infancia

El Conejo Quiroga recordó su dura infancia

Este jueves, Alexis El Conejo Quiroga fue el protagonista del programa Noche al Dente (América). Durante la entrevista, compartió momentos conmovedores al recordar su complicada niñez en General Cabrera, Córdoba.

Todo comenzó cuando Fer Dente indagó sobre los primeros años de vida del ex participante de Gran Hermano. Quiroga, visiblemente emocionado, aseguró: “Hemos tenido épocas donde solo comíamos té y masitas saladas por días. En mi tierra, a las galletitas de agua se les dice masitas. De vez en cuando, teníamos puchero”.

Conmovido y entre lágrimas, El Conejo se refirió a su familia: “Siempre les estaré agradecido. Es una alegría poder verlos y estar con ellos hoy”. En ese instante, el conductor le dijo: “Puedo imaginar lo orgullosos que deben sentirse de ti”. Sin embargo, la respuesta de Quiroga fue aún más emotiva: “Yo me siento más orgulloso de ellos”.

En este momento, Quiroga está participando del Bailando 2023 (América), como también su expareja, Coti Romero, quien esta semana fue protagonista de un escándalo mediático. En la emisión del jueves, la joven le pidió disculpas a Zaira Nara, quien renunció al streaming del ciclo, luego de haber recibido un comentario fuera de lugar hacia ella y su hermana Wanda, por parte de la ex Gran Hermano, quien reprodujo en cámara dichos de Charlotte Caniggia.

Coti Romero le pidio disculpas a Zaira Nara tras el escandalo por el que renuncio al streaming del Bailando 2023

“Quiero pedirle disculpas a Zaira. Porque Charlotte me venía diciendo falsa, falsa y me cansé y dije ‘lo voy a contar’. Y creo que estuve mal, porque no es mi pensamiento, pero afecté a una persona, que es una mujer hermosa, así que le pido disculpas”, dijo la actual participante del certamen que conduce Marcelo Tinelli y quien también está al frente del streaming. Por caso, los martes compartía espacio con la modelo, que había sido contratada para estar allí una vez por semana.

Luego del descargo público de la correntina en la pista más famosa del país, el animador leyó el mensaje con el que la hermana de Wanda Nara anunció su renuncia: “Yo lo tomé como un chiste ayer. Guau. No entiendo, ¿qué pasó?”. Y le dio la palabra a Ángel de Brito, integrante del jurado, para que cuente el trasfondo de lo sucedido.

El periodista consideró que le parecía una “sobrerreacción a lo que dijo una participante” y Tinelli volvió a referirse a la renuncia y al comunicado de Zaira. “¿De verdad que un chiste como ese lleva a esto? Me parece hasta increíble. Realmente me parece increíble que Zaira, que es una mina inteligente, absolutamente sensible, pueda tomarse en serio una cosa que se dice acá. No puedo creerlo. Lo de anoche no fue en serio, pero eso (por el comunicado) calculo que, no sé, por ahí no durmió bien. Me parece tremendo decir eso”, dijo el conductor.

“La queremos mucho a Zaira, es una mujer divina, puede hacer cualquier chiste sobre mí, pero no me parece que este programa lleve a decir esto. ¿Injuriada se siente? Bajo ningún aspecto se le faltó el respeto, fue un chiste, me reí, nos reímos todos, como nos reímos todos permanentemente. Me parece rarísimo, la verdad que no sabía que había renunciado”, agregó Tinelli.

De inmediato, Coti volvió a pedir la palabra para disculparse nuevamente con su ahora excompañera de streaming: “Yo le pedí disculpas en privado pero también quiero hacerlo acá, que es donde pasó ayer. Porque me cansé también un poco de la gente falsa, de Charlotte. Porque Charlotte dice ‘yo digo todo’, pero sin embargo ese día me estaba pidiendo a mí que lo diga. Yo le dije ‘yo no pienso eso, ¿cómo voy a decir una cosa que no pienso?’. Yo soy una persona que siempre digo todo lo que pienso. A veces está mal”.

Marcelo Polino, también integrante del jurado, hizo un mea culpa por no haber advertido sobre la situación el día anterior, cuando escuchó el agravio contra Zaira y Wanda Nara. “Aceptemos que le puede molestar a una persona, que es pública, que en la pista más famosa del país se diga que llegó a donde llegó por hacer sexo oral a la gente. También hay que ponerse en el lugar del otro. Más allá de que sea una broma, de que nos riamos todos, hay que respetar el dolor y el límite del otro”, aseguró el periodista.