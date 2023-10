De la China Suárez a L-Gante: el festejo de cumpleaños de La Joaqui, con invitados y regalos de lujo

La China Suárez y L-Gante, presentes en el cumpleaños de La Joaqui (Instagram)

Este miércoles La Joaqui celebró su cumpleaños número 29 y en sus redes sociales mostró la intimidad de la celebración rodeada de varias figuras del ambiente y desde ya junto a sus hijas, Shaina y Eva.

La cantante se encuentra en un gran presente laboral realizando shows por todo el país, pronto dará un concierto en el Luna Park, presentará su nuevo disco y también debutó en la televisión como jurado de Got Talent Argentina, el programa más visto en el prime time de Telefe.

Para celebrar este día, la artista lució un nuevo look en su pelo súper corto carré a los hombros y de un tono anaranjado junto con mechas rubias y flequillo recto. En ese sentido, La Joaqui apostó a una nueva imagen artística de cara a todos los proyectos que se vienen además de su nuevo año entrante. Además, combinó su pelo con el outfit en los mismos tonos.

La China Suárez se acercó a la casa de la Joaqui para saludarla

Si bien mantuvo sus redes sociales desactivadas y sin compartir material del festejo, después decidió mostrar algunas imágenes de la celebración. Lo primero que recibió fue la visita de la China Suárez con quien se volvieron muy amigas en el último tiempo, y quien le llevó un ramo de rosa junto a las hijas de la cantante y su perro salchicha. La actriz también asistió acompañada de Rufina y Magnolia.

Ya por la noche, la cantante hizo una fiesta en un restaurante de la Costanera, donde asistieron más familiares, amigos íntimos como L-Gante, Romina Malaspina, y el staff de sus bailarinas.

La Joaqui junto a las bailarinas de su equipo

La Joaqui recibió también a una persona muy especial para ella: Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, el rapero de Florencio Varela que falleció en junio del 2022 por un accidente de moto y era muy amigo de la cantante, al punto que se trataban como hermanos.

“¡¡Feliz cumple mi Joaquinha hermosa. Feliz de seguir acompañándote!!”, comentó la mamá del artista quien sigue teniendo un vínculo permanente con La Joaqui gracias a la amistad que ella había formado con su hijo.

La Joaqui con la mamá de El Noba

Además, a través de su feed de Instagram, la cantante subió un resumen de su cumpleaños con varias imágenes. Se la pudo ver junto a L-Gante, soplando las velitas de una torta decorada especialmente para ella: era de color negro y llevaba escrito: “Escorpio baby”, por su signo zodiacal.

También en las fotos se la vio posando con la China Suárez y algunos de los regalos que recibió los cuales eran muy lujosos: le dieron dos perfumes importados, uno de ellos tiene un valor en el mercado que supera los 200 mil pesos en Argentina, y una cadena de oro con un aplique de color naranja, el cual combina con todo lo que viene usando hasta ahora.

La Joaqui celebró su cumpleaños número 29

Junto con las fotos, la cantante compartió un mensaje muy emocionada y agradecida por el amor que recibió en este día tan especial. “Gracias a todos los que formaron parte de que yo pueda ser tan feliz hoy. Fue una jornada hermosa, especial, me sentí muy amada”, comenzó.

“Cada día que pasa, me doy más y más cuenta de que no hay adversidad que no me vuelva más fuerte, más capaz, mi círculo es cada vez más pequeño, porque aprendí el valor del menos es más. De que el amor sincero se siente, no se fuerza, solo fluye”, sumó feliz y emocionada.

La artista compartió varias imágenes en sus redes sociales

Por último, concluyó: “A todos los que formaron parte de mi día, quiero que sepan que nunca antes me había sentido tan plena y feliz”.