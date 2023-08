Pampita Ardohain reveló que haría si Natalia Oreiro es invitada al Bailando 2013

Pampita habló de la posibilidad de cruzarse con Natalia Oreiro en el Bailando (Video: Intrusos, América)

Carolina Ardohain generó revuelo cuando aseguró al aire de LAM (América) que hay una sola actriz con la que no trabajaría. A partir de esta declaración volvió a ponerse en el tapete un supuesto affaire que esta persona habría tenido con Benjamín Vicuña, ex de la modelo. Y el nombre de Natalia Oreiro no tardó en ser relacionado con esta historia.

“Hay una sola actriz con la que no trabajaría porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”, dijo Pampita en el programa que conduce Ángel de Brito, aunque sin nombrar a la artista en cuestión. “Ya la vida nos va a encontrar. Dios es muy sabio en esas cosas. Te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”, agregó muy desafiante.

En medio de este contexto, Ardohain se prepara para debutar como jurado en Bailando 2023, el ciclo que conducirá Marcelo Tinelli a partir del 4 de septiembre por América. Uno de los participantes del certamen, Guido Záffora, contó que había hablado con Oreiro para invitarla a participar de un homenaje, pero ella habría dado un paso al costado por este revuelo.

Natalia Oreiro

En Intrusos, cuando le consultaron si sabía sobre la negativa de la cantante de participar en el Bailando, Pampita respondió: “Yo no sé nada. Yo no pregunto. Es mi lugar de trabajo y soy una empleada. No tomo decisiones de ningún tipo. No me importa quién va, quién no va. No me meto en eso”. Además, aclaró: “Yo trabajo en todos lados con la mejor predisposición y no tengo problemas en ningún ambiente de trabajo”.

Además, aseguró que siempre es sincera a la hora de opinar y aclaró que en ningún momento dio el nombre de la famosa en cuestión. Sin embargo en los medios trascendió que se trataría de Oreiro. Más allá de eso, sentó su postura: “Si yo quiero dar un nombre, lo doy. No tengo prejuicio con eso. Siempre he sido muy auténtica y la gente lo sabe. No di ningún nombre y lo que se especule no tiene que ver conmigo”.

Por su parte, Vicuña también habló en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre los dichos de la madre de sus hijos: “Ella tiene una vida que va más allá de Benjamín. Digo, las diferencias que pueda tener o no con una actriz va mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo”.

Benjamín Vicuña (Archivo)

Más adelante, el actor chileno agregó contundente: “Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿qué querés que te diga?”. Por último, el artista se desligó de las palabras de su exesposa. “No lo he visto y no me puedo hacer cargo del enigmático de alguien... ¿Se entiende?”, indicó seriamente.

Cabe recordar que en dos semanas, arrancará una nueva edición del Bailando, con la participación de diferentes personalidades, como Flor Vigna, El Tirri, Lourdes Sánchez, Anita Mártínez y el Bicho Gómez, Camila Homs, Coty Romero, Noel Barrionuevo, Tomás Holder, Eva Bargiela, Guido Záffora, Fernanda Sosa, Anabel Sánchez, Mónica Farro, Yeyo De Gregorio y Martu Morales, Martín Salwe y Milett Figueroa, Lola Latorre, Juli Castro, Ian Hachmann y Arna Karls, Kennys Palacios, Romina Malaspina, Coki Ramírez, Juliana Díaz, Maxi De la Cruz, Romina Uhrig, Brian Sarmiento, El Conejo Quiroga, Charlotte Caniggia, Noelia Pompa y Lali González.

Seguir leyendo: