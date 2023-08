Bailando 2023: se confirmó la fecha oficial de inicio del programa de Marcelo Tinelli (VIdeo: LAM, América)

Hace aproximadamente 10 días se hizo la presentación oficial de Bailando 2023, el programa que conduce Marcelo Tinelli por primera vez en la señal América. Si bien en ese momento la fecha que anunciaron los productores de Showmatch, Pablo Chato Prada y Federico Hoppe a Teleshow para el inicio había sido la del último lunes de agosto, lo cierto es que hasta este jueves no se supo oficialmente cuándo comenzará el certamen de baile más esperado de la televisión argentina.

Al aire de LAM, América, se dio a conocer la promoción del programa con un video preparado para tal efecto. “Este lunes 4 de septiembre vuelve Marcelo y arranca el show más grande de la televisión argentina”, comenzó exclamando el locutor sobre las imágenes que mostraban a los futuros participantes que darán que hablar en la pista más famosa. “Flor Vigna, El Tirri, Lourdes Sánchez, Anita Mártínez y el Bicho Gómez, Camila Homs, Coty Romero, Noel Barrionuevo, Tomás Holder, Eva Bargiela, Guido Záffora, Fernanda Sosa, Anabel Sánchez, Mónica Farro, Yeyo De Gregorio y Martu Morales, Martín Salwe y Milett Figueroa, Lola Latorre, Juli Castro, Ian Hachmann y Arna Karls, Kennys Palacios, Romina Malaspina, Coki Ramírez, Juliana Díaz, Maxi De la Cruz, Romina Uhrig, Brian Sarmiento, El Cone, Charlotte Caniggia, Noelia Pompa, Lali González”, la voz del locutor mencionó en off a todos los participantes que darán el puntapié inicial al histórico certamen el primer lunes del mes de la primavera.

Y continuó: “Con un jurado de lujo: Ángel De Brito, Carolina Pampita Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino. Un show impresionante está por comenzar. Lunes 4 de septiembre. Vuelve Marcelo. Y arranca el Bailando 2023. Solo en América”, describió la promoción exclusiva del canal.

Cabe recordar que el martes pasado se había comunicado la postergación de la salida del primer programa. Al aire de LAM, Ángel De Brito había brindado detalles sobre el tema. “Postergaron una semana más, pero yo no me la jugaría por esa fecha. El estudio está terminado, están con algunos temas de luces y algunas cosas más. Por ejemplo, muchas de las pantallas que se usan en ShowMatch son de proveedores que las usaron antes de llegar al estudio para los bunkers de las Elecciones, porque se alquilan para diferentes ocasiones como casamientos, es decir, que las PASO atrasaron la llegada de las pantallas hasta Martínez. El estudio además, se armó de cero. Tinelli alquiló el lugar pero lo tuvo que armar, como se hace siempre cuando cambiás de estudio”, había contado Ángel en vivo.

Más adelante, había sido el mismo Marcelo Tinelli quien se comunicó con el conductor de LAM para acercarle más datos. “Faltan algunas cositas técnicas, tuvimos que armar todo de cero, el estudio ya está montado, falta colocar el streaming dentro del estudio, también van a haber camarines dentro del estudio para algunas parejas, detrás de las pantallas, detrás de las tribunas, y hay otros camarines que estarán afuera del estudio como en cualquier canal de televisión”, destacó De Brito en palabras de Marcelo.

Luego, continuó: “Faltan llegar algunas luces, armar toda la gráfica, falta colocar el control in situ, ya estamos casi listos”, concluyó Ángel sobre el mensaje de Tinelli. Y agregó el último dato que le pasó el conductor de ShowMatch. “Y esto no lo confirmes al aire”, leyó Ángel y se quedó callado con el resto de la frase, mientras las angelitas relacionaron la información con la nueva fecha de inicio del programa. “Me dijo la fecha real”, confirmó Ángel aunque no la había revelado en ese momento a pedido de Tinelli.

