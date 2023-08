César Juricich apuntó contra Aníbal Lotocki tras la muerte de Mariano Caprarola: “Es un asesino”

César Juricich apuntó contra Anibal Lotocki tras la muerte de Mariano Caprarola: "Es un asesino" (Video: LAM, América)

Desde que en la tarde del jueves se conoció la sorpresiva muerte de Mariano Caprarola por una descompensación que le produjo un shock hemorrágico y luego un paro cardiaco que terminó con su vida, el foco volvió a estar en la responsabilidad de Aníbal Lotocki. El médico le había practicado una cirugía estética al panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) en el 2010 cuando le había colocado sustancias como el metil metacrilato, que le causaron complicaciones en su salud.

Debido a esto, Caprarola tenía problemas renales, debido a una hipercalcemia que se había producido por el exceso de estas sustancias tóxicas en su organismo, un caso muy similar al que padece Silvina Luna, quien por estos momentos permanece internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Así las cosas, la noticia de la muerte del productor de moda causó una gran conmoción en el ambiente artístico. Al aire de LAM, el ciclo de América, habló el diseñador César Juricih. “Pase muchos momentos con Mariano, desde que estábamos en Desayuno Americano con Pamela (David) y recuerdo que él recién se había operado”, comenzó diciendo el diseñador en diálogo con Ángel De Brito.

Más adelante se refirió al vínculo estrecho que mantenía con el panelista. “Compartí a través de La Jaula un montón de años, estoy shockeadísimo porque no me lo esperaba, no estoy en Buenos Aires, estoy en San Martín de los Andes y justo bajaba de esquiar y en el parador una íntima amiga mía recibe un mensaje de que había fallecido. Desde que me enteré no dejo de pensar en su mamá porque Mariano tenía adoración por ella, vivía pensando en su mamá siempre, salía corriendo del programa para ir a verla”, destacó consternado.

César Juricih se refirió a la repentina muerte de Mariano Caprarola: "Lotocki es un asesino" (LAM, América)

Luego apuntó indignado contra Lotocki. “Escuché toda la nota que hicieron ustedes y me pregunto: ‘¿qué tenemos que esperar?’, ¡que se haga Justicia!”, expresó enfático. Y siguió: “Lamentablemente, no sé, recibiré una carta documento pero es un asesino, ¿qué más tenemos que esperar?”. Del otro lado de la pantalla, De Brito se preguntaba lo mismo: “¿Cuántos muertos más tenemos que esperar?”.

“Hablábamos muchísimo con Mariano realmente, nos conocemos desde hace muchos años y el trabajo nos juntó. Él lo que decía es que no podía creer que un amigo le hubiera puesto lo que le puso en su cuerpo, y tenía la esperanza de enterarse a través de los análisis que se hacía periódicamente de que había un error. Él no podía entender que este señor le hubiera inyectado lo que le inyectó”, lanzó.

Acto seguido, Juricich contó detalles sobre la situación que vivía Caprarola con Lotocki. “Él tenía muchísimo miedo, en realidad le tenía mucho miedo a la persona que protegía al médico. Yo creo que Mariano sabía perfectamente cómo era toda la situación pero le tenía miedo primero a su amigo, porque su amigo no lo iba a defender”.

Luego, Ángel le preguntó lo que recordaba acerca de la operación estética. “Me acuerdo perfecto de esa operación, y de él que no se podía sentar, lo que padeció, el dolor que tenía, no se podía calzar, tenía que buscar un calzado especial para ir a trabajar porque no podía caminar ni se podía sentar. Ya era una cosa que no solamente le estaba afectando en la cola por el metil metacrilato que le había inyectado Lotocki en los glúteos, sino que se le había extendido a todos los órganos”, detalló.

Mariano Caprarola se había operado con Aníbal Lotocki quien le había inyectado metil metacrilato que le produjo complicaciones en su salud (Instagram)

Cabe recordar que el productor de moda había concedido una entrevista a LAM, hace tres años atrás, y allí se había referido al problema de salud que tenía como consecuencia de esa cirugía estética. “Desde hace 8 años busco la solución en Los Ángeles y en todos lados del mundo. Primero fueron los cálculos y luego la calcemia, por la que todo el tiempo estaba cansado”, contó en aquel entonces. “Después descubrimos el síndrome de ASIA, que puede causarte desde llagas sangrantes en todo el cuerpo hasta perder la visión. Es como una especie de HIV, te bajan las defensas y te podés morir de un día para el otro”, había relatado Caprarola.

