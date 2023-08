La angustia y el dolor de los famosos por la muerte de Mariano Caprarola

Conmoción por la muerte de Mariano Caprarola: así lo despidieron los famosos (Archivo)

Este jueves 17 de agosto murió sorpresivamente Mariano Caprarola en el Centro Medicus (Azcuénaga 910) La noticia fue un shock para amigos y compañeros que expresaron su conmoción y angustia a través de las redes sociales.

El productor de moda se encontraba internado en el nosocomio de la Ciudad de Buenos Aires desde el lunes pasado para someterse a una intervención quirúrgica para extraerle unos cálculos en el riñón. Tras la intervención, el panelista de La jaula de la moda (Ciudad Magazine) tuvo una descompensación que le produjo un shock hemorrágico. Este derivó en un paro cardiaco que le ocasionó la muerte.

La noticia desencadenó un sinfín de mensajes de dolor, en especial por parte de sus más allegados quienes no dudaron en apuntar contra el médico Aníbal Lotocki. Al igual que con Silvina Luna, el cirujano le había practicado a Caprarola algunas operaciones estéticas que le habían ocasionado una hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal. Por este cuadro, el panelista debió internarse para operarse de unas piedras en los riñones, que se habían formado tras el metacrilato que Lotocki le introdujo en su organismo.

Con emotivos mensajes de despedida, muchos famosos se sumaron al dolor por la desaparición repentina de Mariano. Su amiga Sandra Borghi, invitada al estudio de Poco Correctos, el ciclo de El Trece, se enteró al aire de la muerte del asesor de moda. “Perdón, pero estoy con el cuerpo helado. Quiero hablar con la mamá de Mariano”, expresó. “Él me viste y me asesora desde la amistad. En la fiesta de 15 de mi hija nos vistió a todos. A mi mamá, que debe estar desmayada frente a la tele ahora y no lo debe poder creer... Le hizo el vestido de 15 a mi hija, me vistió a mí, todo”, recordó la periodista muy conmovida. Luego agregó: “Él, lamentablemente es una de las víctimas del caso Aníbal Lotocki, eso primero. Yo lo digo porque hablé hace unos días con él y sabía que se iba a internar. Se estaba sacando el líquido del cuerpo que le había generado unas piedras”, afirmó Borghi.

En diálogo con Teleshow, Coco Fernández, el productor televisivo de La Jaula de la Moda, el ciclo en el que participaba Mariano por la señal Ciudad Magazine, quiso dejar un mensaje de respeto ante el difícil momento. “La familia pidió privacidad, solo puedo decir que era una gran persona, compañero y amigo”, expresó emocionado.

Por su parte, Ángel De Brito recurrió a Twitter para comunicar y expresar el dolor por la muerte del panelista. “Falleció Mariano Caprarola. Estaba internado en el IADT. Que en paz descanse”, expresó el conductor de LAM, el programa de América.

Ángel De Brito expresó su dolor por la muerte de Mariano Caprarola (Twitter)

En tanto, quien también se sumó a la emoción por la partida del productor de moda y disparó también contra Lotocki fue Luciana Salazar. La mamá de Matilda escribió junto a un emoji de una carita llorando: “¡Dios mío, qué horror!. ¿Otra víctima de Lotocki? Ay, su mamá por Dios. No lo puedo creer”.

Luciana Salazar se expresó ante la muerte de Mariano Caprarola (Twitter)

Pamela Sosa, la expareja de Aníbal Lotocki, fue una de las primeras en publicar una historia de Instagram con la noticia y expresar su indignación por la muerte de Caprarola. “¡Qué tristeza por Dios!”, comenzó escribiendo sobre la imagen de una flor y un lazo de luto negro. Y más abajo, destacó: “Que descanses en paz Mariano Caprarola. Basta de más víctimas de Aníbal Lotocki”.

Pamela Sosa habló tras la muerte de Mariano Caprarola (Twitter)

En tanto, Estefi Berardi también dejó registradas sus palabras de despedida en las redes sociales. “¡Qué dolor enorme”, escribió junto a un emoji de un corazón rojo y sobre un posteo de unos minutos atrás: “Se nos fue Mariano Caprarola. Que en paz descanses. Mucha fuerza a tu mamá y a toda tu familia”.

Estefi Berardi despidió a Mariano Caprarola tras su repentina muerte (Instagram)

Muy conmovido, el diseñador Benito Fernández le dedicó unas sentidas palabras a su compañero. “Rey, te voy a extrañar, tu humor y tu generosidad”, dijo mientras llenó su posteo con muchos corazones rojos.

Benito Fernández despidió a Mariano Caprarola con emoción (Twitter)

Su excompañera Anamá Ferreira también quiso destinarle unas últimas palabras. “¡Qué tristeza infinita, amigo. Cómo vamos a extrañarte, mi Dios. Que en paz descanses”, plasmó en una historia de Instagram.

Anamá Ferreira se despidió de su amigo Mariano Caprarola (Instagram)

Seguir leyendo: