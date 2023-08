El reencuentro de Fernanda Callejón y Ricky Diotto luego de que la actriz lo denunciara por violencia de género

Maria Fernanda Callejon en el cumpleanos de su hija

La separación de María Fernanda Callejón y Ricardo Ricky Diotto se produjo a mediados de 2022 en medio de un escándalo mediático, con la difusión de un supuesto chat privado que el músico habría mantenido con otra mujer mientras todavía estaba casado con la actriz. La crisis, no obstante, venía de antes. Y esa conversación -ni siquiera la concreción de una eventual infidelidad- hubiera podido provocar la ruptura, que por entonces ya no tenía vuelta atrás.

Esto último se desprende de lo que contó María Fernanda en una entrevista a corazón abierto que le concedió a Teleshow, donde dejó entrever la crisis con quien entonces era su marido. Pasó un tiempo y ella fue a la justicia, donde lo denunció por violencia de género. Y a casi tres meses de aquella presentación, volvieron a compartir un rato en familia en el festejo de cumpleaños de su hija Giovanna.

La niña cumplió 8 años y ambos dejaron atrás por un rato sus diferencias. En charla con Socios del Espectáculo (El Trece), Ricky se refirió al evento, aclarando que su hija es su vida y que estuvo todo muy bien, además de revelar la intimidad del rencuentro con su ex: “Con Fernanda está todo muy bien, fue un día de celebración, de fiesta, mi hija estuvo feliz por tener al papá y a la mamá juntos”.

Sin embargo, el odontólogo no quiso hacer declaraciones respecto de la denuncia por violencia de género, además de negar cualquier tipo de vínculo con la mujer con quien habría tenido un chat probado encontrado por Callejón.

Por su parte, a la salida del evento, María Fernanda Callejón aseguró que la felicidad de su hija no se puede detallar con palabras, y reconoció que durante las horas anteriores, estuvo recordando paso a paso de la última jornada de embarazo: “Miraba la hora y decía ‘a esta hora estaba haciéndome el monitoreo’, Y cuando la llevé al colegio le estaba contando que a esa hora me estaban llevando a la sala de operaciones”.

Fernanda Callejón y Ricky Diotto

“Yo hablo mucho con mi hija, tengo un vínculo maravilloso. Y charlamos todo, sabe toda nuestra historia, la prioridad es ella pase todo lo que pase. Siempre. Estuvimos en familia. Estoy aprendiendo, todo se aprende. Todo por nuestros hijos”, cerró.

En la citada entrevista para Teleshow con el periodista Sebastián Soldano, la actriz había hablado como nunca antes de los motivos que llevaron a su separación de Diotto. “Yo me enteré por televisión que él chateaba con una mujer -se sinceró-. Y (me) lo desmintió a morir”. Y agregó: “Claramente yo no me separé por un chat y ni sé si lo haría, siquiera, por una infidelidad consumada. Todo es conversable si estamos predispuestos. Pero no está bueno cuando hay menores con acceso a Google. Repito, eso no fue el detonante, pero ayudó a tomar la decisión. El empujón que me llevó a decir: ´Basta´”.

La exvedette precisó, chat al margen, el punto de quiebre: “Cuando pasé a ser un mueble de la casa. Y no necesariamente el sofá del living o una mesa principal. No... ¡Un adorno! Sentía que mi palabra no pesaba. Que mis decisiones no pesaban. Que mi economía no pesaba. Que mi profesión no pesaba. O sea, yo era la nada. O tal vez, sólo alguien que cuidaba de una hija. Me sentí muy subestimada. La famosa frase: ´Vos sin mí no sos nada...’, yo la escuché varias veces, sí. Y oírla, no te digo en situaciones álgidas ni críticas sino en discusiones que pudieran parecer normales, es letal”.

Los detalles de la denuncia por violencia de Maria Fernanda Callejon a Ricky Diotto (Socios del espectáculo. El Trece)

Tras la entrevista, la artista recurrió a la Justicia para denunciar a Diotto. El documento presentado por el abogado Martín Francolino relata algunos de los hechos sucedidos cuando todavía eran pareja. “Diotto quería que me quedara en casa, cuidando de mi hija y que no trabajara”, asegura en el escrito. “Diotto comenzó a maltratarme, gritarme y recriminarme que todos nuestros bienes eran de su exclusiva propiedad. Tenía constantes manifestaciones tendientes a humillarme, avergonzarme e intimidarme”, explicó Callejón sobre los conflictos de pareja que padecía.

Además, detalla un hecho violento que habría ocurrido el pasado 5 de julio de 2022: “Mientras nuestra hija estaba en la habitación, Diotto me llevó a la cocina donde me empezó a exigir que reconozca que lo yo aportaba en la casa era muy poco, que él pagaba todo y se hacía cargo en soledad de todos los gastos. Sus gritos eran tan fuertes que instintivamente saqué mi celular para grabarlo y mandárselo a mi abogada de ese momento, Yanina Prandini”.

Luego, María Fernanda agrega: “En cuanto Diotto advirtió que lo estaba grabando, su rostro se transformó por la ira y me tomó fuerte de los brazos para luego tirarme contra la pared”. La actriz sintió miedo y salió a la calle llorando. En ese momento, una vecina del barrio, Nadia Martínez, la vio y la llevó a su casa. “Tomé verdadera dimensión de la escala de violencia que podía poner en peligro mi vida, no solo mi integridad psíquica y mental, sino también mi integridad física”, explica.

