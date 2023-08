La confesión de Pablo Echarri: “No soy de esos actores que hacen lo imposible por detener el tiempo”

Pablo Echarri a los 53 años: "No soy de esos actores que hacen lo imposible por detener el tiempo" (Video: Implacables, El Nueve)

Desde hace dos años que Pablo Echarri se sube al escenario para protagonizar Art, la puesta teatral que dirigen Ricardo Darín y Germán Palacios en el Multitabaris. Si bien es una obra que comenzó a presentarse en plena pandemia, con el tiempo continuó en cartel debido a su enorme éxito. Al respecto, al aire de Implacables, el ciclo de El Nueve, el actor contó cómo empezó la propuesta desde el 2021. “Esta obra nos sacó un poco del ostracismo en el que nos había metido la pandemia terrible que nos tocó vivir. Dirigida por dos actores extraordinarios, empezamos a hacerla con muchísima humildad porque es una pieza que siempre tuvo muchísimo éxito. Así que nos sorprendió muchísimo la respuesta del público. Luego continuamos en 2022 y cuando llegamos al 2023 también nos sorprendió porque siempre fue creciendo la cantidad de público que la viene a ver”, destacó entusiasmado.

Más adelante, el marido de Nancy Dupláa explicó por qué considera que la obra atrae tanto. “La gente se va muy feliz y con una propuesta para pensar. Es la historia de tres amigos que están a punto de romper la amistad y en ese punto todos nos sentimos identificados con el tema”. Y agregó: “Yo me identifico con Marcos, que es mi personaje. Porque soy ese tipo cabrón, pero no soy intransigente, de joven sí tal vez confiaba mucho más en mi idea y tenía esa soberbia. También tengo la misma energía y una voz bastante estridente. pensá que me crié en Villa Domínico, mi viejo era vendedor de diarios, era muy gritón, y yo heredé esa particularidad, que la aplico en Marcos”.

A los 53 años, Pablo se siente muy bien físicamente pero él mismo reconoce que ya no es el mismo de años atrás. “No sé si me veo muriéndose sobre las tablas, o tal vez sí, en realidad lo que no me veo a futuro es frente a una cámara, ya los planos no son los mismos, hay otra exigencia. En cambio con el teatro, recuperé la relación íntima que hay entre el actor y el público, y me di cuenta que esa energía es irremplazable”, reflexionó. De inmediato agregó: “Me llevo bien con el paso del tiempo, para mi edad estoy bastante bien físicamente, me cuido mucho, hago ejercicio, pero no soy de esos actores que hacen lo imposible para detener el tiempo. Fue una decisión dejar de teñirme porque hace muchos años que tengo canas, un carmelazo sería una cosa espantosa”, sostuvo entre risas. Luego, contó que ya a esta edad empezó a pensar en los nietos y en el retiro junto a su esposa. “Ya empiezo a pensar en los nietos, More es joven pero empiezo a pensar en el futuro. Me siento realizado y comencé a pensar en el retiro, en irme con Nancy a la costa, disfrutar del ocio”, admitió.

Pablo Echarri contó cómo sobrelleva el paso del tiempo y sus planes a futuro (Archivo)

Con respecto a la dirección de Ricardo Darín, Pablo se mostró feliz de poder trabajar a su lado. “Es la primera vez que pude trabajar con Ricardo. Si bien nunca actué al lado de él, para mí era un sueño poder compartir tiempo con él, es un tipo genial, muy divertido. Tiene una capacidad para transmitir lo que quiere arriba del escenario, y sobre todo con esta obra que él la tiene con pelos y señales. Recuerdo que nos teníamos que forzar a ensayar porque era más lo que charlábamos que lo que ensayábamos”, dijo con una sonrisa.

Antes de concluir la entrevista, reveló lo que le ocurrió a su compañero de elenco, Fernán Mirás, quien tuvo que ser reemplazado en las funciones por 15 días. “Tuvo un pequeño accidente, tropezó con una baldosa y voló y se fracturó algunas costillas. El que lo reemplaza salió al toro de una manera envidiable. Pero Fernán está bien, nos tiene acostumbrados a noticias desagradables, así que tres costillitas no son nada al lado de lo que le tocó vivir en el 2021″, dijo entre risas, refiriéndose al episodio de salud que atravesó el actor de Tango Feroz cuando tuvo un ACV del que se recuperó por completo.

