La preocupación de Luisana Lopilato por el incendio en la casa de su hermana: “Pudo haber sido una tragedia”

Luisana Lopilato contó cómo fue el incendio que tuvo su hermana en su casa: "Pudo haber terminado en una tragedia" (Video: Intrusos, América)

La felicidad de Luisana Lopilato, que está filmando una película en Argentina junto a Benjamín Vicuña, se vio empañada por un accidente que tuvo su hermana Daniela en su casa. Al aire de Intrusos, el ciclo de América que conduce Flor de la V, la actriz se refirió al incendio que sufrió la nutricionista en la cocina de su vivienda y también habló de sus proyectos en el país.

“Estoy haciendo Mensaje en una botella, que es mi nueva película que estoy filmando. Tengo para tres semanas más en el país”, comenzó diciendo la esposa de Michael Bublé. Y luego respondió a la pregunta del cronista acerca del accidente hogareño que había tenido su hermana en su hogar. “Sí, bueno, fue un accidente que podría haber terminado en una tragedia”, contó la actriz de Casados con Hijos. Pero gracias a Dios, todo bien”, contó con gesto de preocupación al recordar el incidente que pudo haber sido más grave.

En cuanto a cómo se originó el incendio, Luisana relató el episodio. “Mirá, la verdad creo que tiraron algo a la basura, la hija más grande, y se prendió fuego, no sabía lo que podía pasar”, explicó. Enseguida continuó: “Encima estaban durmiendo, fue a la noche, pero bueno muchos accidentes pasan así, que no te das cuenta y es peligroso, hay que estar atento, muy atento”, reflexionó seriamente.

Más adelante, la actriz se refirió a la posibidad de volver a hacer en teatro Casados con Hijos. “La verdad es que por el momento no hay nada confirmado. Por ahora solo te puedo hablar del presente, que es lo que estoy viviendo ahora, después no sé qué va a pasar. Luego, en tono de broma le respondió al periodista sobre si habría alguna chance de que vuelva a interpretar su papel de Paola Argento. “¿Después cuándo? ¿Cuándo tenga 40 años decís?”, dijo riéndose. Y concluyó pícara: “Bueno, si vos me lo pedís”.

Luisana Lopilato habló del accidente doméstico que tuvo su hermana Daniela (Archivo)

Cabe recordar que la actriz aprovecha todos los momentos que puede en familia cuando se encuentra en el país. A fines de julio, mientras pasaba unos días en la ciudad de Buenos Aires debido a compromisos laborales, se encargó de la preparación del cumpleaños de su hija Vida, fruto de su relación con el músico, con quien también tiene a Noah, Elías y Cielo.

En esa oportunidad, la celebración contó con una fiesta temática, cuyo concepto fue seleccionado por su pequeña hija, basándose en el clásico La Sirenita y en el que tampoco faltaron las demás princesas del universo Disney. A través de su perfil de Instagram, la artista compartió distintos aspectos de la organización del evento, que incluyeron una diversidad de globos con variadas tonalidades, una imponente torta de dos niveles, una ambientación marina con corales, estrellas de mar y algas y, para el disfrute de los niños presentes, una piñata repleta de dulces.

Luisana Lopilato celebró el cumpleaños de su hija Vida con una fiesta temática (Instagram)

El momento más emocionante de la fiesta fue cuando se pasó un video de los mejores momentos de la celebración en pantalla gigante. “¡Feliz cumple Vida! ¡No hay nada más gratificante en la vida que las sonrisas de nuestros hijos! No puedo creer que ya pasaron 5 años”, expresó la actriz. “Les comparto lo que fue el festejo de su cumple, lleno de amor y magia. Realmente un show súper completo, precioso y con mucho amor. Gracias por tan lindo festejo y por sus mensajitos”, dijo Luisana, a la vez que también de esa forma demostró la alegría que le generó el recibir una cantidad inusitada de saludos en esa jornada tan especial.

