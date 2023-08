Actores, periodistas, músicos y hasta una beba mediática: quiénes son los famosos que se postulan en las PASO

Luis Brandoni, Marcela Pagano, El Dipy, Teresa Parodi, Andrea Campbell, Maximiliano Guerra, Catalina Riganti y Segundo Cernadas

No es la primera vez que ocurre, y seguramente no sea la última. En cada jornada electoral, las listas de los diferentes espacios políticos nutren sus filas con caras y nombres relacionados de alguna manera con el ámbito del espectáculo. Actores y actrices de larga trayectoria, músicos de hoy y de siempre y escritores y periodistas no necesariamente ligados al ámbito político y de los orígenes y las ideologías más diversas, están unidos por un único fin: superar el umbral de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y seguir en carrera para los comicios de octubre.

Algunos tienen un largo recorrido en la arena política y para otros es su primera vez. En esta oportunidad, las intendencias del conurbano es el cargo al que más aspiran los famosos, incluso dos de ellos se disputan la interna en uno de los distritos más calientes. La representación parlamentaria en el Mercosur se caracteriza por una fuerte presencia del ámbito cultural y una fórmula a la gobernación de Buenos Aires estuvo a punto de tener una conformación cien por ciento mediática. En esta nota, los nombres, los cargos y las historias de estas PASO.

Luis Brandoni

Luis Brandoni (Gustavo Gavotti)

Con una reconocida militancia en el radicalismo, el actor de Esperando la carroza y Mi cuñado fue elegido diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en 1997 por la Alianza, una banca que ocupó durante cuatro años. En 2005, bajo el sello de la Unión Cívica Radical, aspiró a una senaduría provincial, pero no alcanzó los votos suficientes. Dos años después, acompañó a Ricardo Alfonsín en la fórmula a gobernador de Buenos Aires, quedando en el cuarto lugar.

En las elecciones de medio tiempo, Brandoni fue candidato testimonial en Juntos por el Cambio. Ahora, encabeza la lista de precandidatos a diputados al Parlasur en la lista de Patricia Bullrich, compitiendo en la interna de Juntos con el Cambio con Elisa Carrió.

Teresa Parodi

(Nicolás Stulberg)

Una de las cantantes más destacadas de la música argentina, autora de “Pedro canoero” o “Esa musiquita”, Teresa Parodi fue ministra de Cultura en la última presidencia de Cristina Kirchner, entre 2014 y 2015 y de desde diciembre de 2015 a octubre 2016 fue Parlamentaria representante de la liga nacional en el Mercosur. En estas PASO, buscará el primer paso para volver a la bancada en la región al encabezar la lista de Unión por la Patria.

Federico Andahazi

Federico Andahazi (Alejandra López)

Siguiendo con los aspirantes a la bancada del Parlasur, el psicólogo, escritor y analista político Federico Andahazi encabeza la nómina de precandidatos por la Ciudad de Buenos Aires en la lista que postula a Patricia Bullrich para la presidencia. El autor de obras como El anatomista, El príncipe y Las huellas del mal fue distinguido en 2011 como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña y hace su estreno en política en las filas de Juntos por el Cambio.

“Con Patricia vamos a dar la pelea para que la Argentina vuelva ocupar el lugar en el mundo que se merece. Como primer precandidato a diputado del Parlasur por CABA me comprometo a dar la batalla cultural por la democracia contra el avance del populismo en la región”, escribió el escritor en su cuenta de Twitter al oficializar su precandidatura.

Emilio del Guercio

Emilio del Guercio

Histórico compadre de Luis Alberto Spinetta, compañero de colegio en el Instituto San Román y ladero en la iniciática banda Almendra, el bajista tomó distancia de su histórica militancia peronista durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2019 apoyó abiertamente la candidatura presidencial de Mauricio Macri y para estas elecciones aceptó el ofrecimiento de Fernando Iglesias para sumarse a Juntos por el Cambio. El fundador de Aquelarre ocupa el puesto 11 en la lista que encabeza Luis Brandoni que busca definir define la bancada del Parlasur.

El Dipy

El Dipy

Después de hacer cada vez más visibles sus opiniones políticas, tanto en las redes sociales como en diferentes espacios televisivos, el cantante David Adrián Martínez conocido como El Dipy oficializó su desembarco en la arena política. El cantante de cumbia integra las filas de La Libertad Avanza, el espacio que lidera a nivel nacional Javier Milei, con el que competirá por la intendencia de La Matanza.

“Y bueno… Nos juntamos y ya le pusimos el moño”, escribió el músico en sus redes al oficializar el acuerdo. “Con el Dipy nos une una amistad y una mirada común sobre los motivos por los que Argentina atraviesa una crisis política, económica, social y de valores”, rubricó el economista.

Marcela Pagano

Marcela Pagano

Tras su repentina salida de la televisión, la periodista especializada en economía Marcela Pagano decidió ingresar a la política y de la mano de Javier Milei, lanzó su precandidatura a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, ocupando el segundo lugar de la lista de La Libertad Avanza.

“Soy una mujer honesta, inquieta, curiosa, transparente, con mucha energía, emprendedora y con ganas de aprender todo el tiempo. Creo que soy una eterna alumna”, contó la experiodista de TN y América en una entrevista reciente con Infobae.

Maximiliano Guerra

Maximiliano Guerra

El bailarín Maximiliano Guerra, que durante los años que gobernó el kirchnerismo se volvió anti-k y se acercó activamente a Juntos por el Cambio en la pandemia, se alineó con Patricia Bullrich para encabezar la lista de precandidatos a diputados nacionales de la exministra de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

Guerra admitió que empezó a interiorizarse en política “cuando se caía el Gobierno de Macri en las PASO”. En ese momento, se comunicó con el entonces presidente y le dijo: “Yo estoy acá, soy democrático, quiero ayudar a mi país. Por eso volví de vivir en Europa”. Y el ex mandatario le sugirió que se contactara con Bullrich, con quien selló un fuerte vínculo y hoy la acompaña en su lista.

Mario Markic

Mario Markic (Gustavo Gavotti)

El histórico cronista de Telenoche, conductor del programa En el Camino con el que recorre las rutas argentinas, se presentará como precandidato a gobernador de Santa Cruz. Su paso a la arena política lo ubica en las filas del PRO, convocado por la diputada y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el diputado y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

“Lo que me anima mucho es que en Santa Cruz ha habido una gestión de 40 años con los mismos apellidos, que se ha transformado en una especie de feudo. Creo que es hora de cambiarlo y que la gente está predispuesta a que haya un cambio”, dijo el periodista nacido en Río Gallegos al anunciar su candidatura.

Andrea Campbell

Andrea Campbell

Andrea Campbell (Instagram)

Andrea Campbell puso en pausa la carrera de abogacía cuando sentía que la actriz no le dejaba el tiempo que ella consideraba suficiente. Hasta que se cansó de los flashes y la alta exposición: estudió periodismo, se forjó como conductora y retomó aquello que había dejado en suspenso.

Con el título bajo el brazo, cambió definitivamente los sets por los pasillos de Tribunales y se especializó en el área de los accidentes de tránsito. De a poco, volvió a la tele pero ya en otro rol, desde el panelismo y exponiendo sus ideas. El paso hacia la política lo dio con una fórmula de alto impacto mediático: como vice de Fernando Burlando como precandidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires en la boleta del Movimiento de Integración Federal. Tras la baja del letrado, su lugar lo ocupó otro abogado, Guillermo Baqué, y Campbell mantiene su lugar de vice.

Martiniano Molina

Martiniano Molina (Instagram)

El exjugador de la selección argentina de handball y cocinero con un largo recorrido mediático, vuelve a disputar la intendencia de Quilmes, cargo que ostentó entre 2015 y 2019. Actualmente, es diputado nacional de Juntos por el Cambio y precandidato a jefe comunal en la lista que postula para gobernador a Diego Santilli y para presidente lleva a Horacio Rodríguez Larreta. Del otro lado de su espacio, también hay un viejo conocido de los medios.

Walter Queijeiro

Walter Queijeiro (Instagram)

El periodista deportivo, fue una de las históricas caras de la señal Fox Sports, y en el último tiempo amplió su participación mediática con presencias en El hotel de los famosos, Bendita y Los desconocidos de siempre. En la arena política, disputará la intendencia con el cocinero como parte del espacio que lleva a Patricia Bullrich como presidenta y a Néstor Grindetti como gobernador.

Ariel Diwan

“Quiero ser intendente de Morón, y espero serlo, porque los últimos dos intendentes no quisieron. Nos conocemos de chiquitos todos ahí. Tiene que venir alguien que tenga ganas de hacer cosas por nuestro pueblo de Morón. Y tengo mucho apoyo de la gente”. Con esas palabras, el productor teatral y empresario inmobiliario Ariel Diwan le confiaba a Teleshow sus ganas de conducir el municipio de su vida.

Había iniciado sus aspiraciones políticas en 2019, con charlas con el sector de Evolución, que encabeza Martín Lousteau, pero tras su fallida candidatura a concejal en las elecciones pasadas, se alejó del espacio. A principios de este año, hizo oficial su incorporación a La Libertad Avanza, desde donde buscará dirigir el municipio del oeste.

Mauricio D’Alessandro

Mauricio D'Alessandro (Foto: Christian Bochichio / Teleshow)

El abogado penalista adquirió gran presencia mediática desde que condujo el programa La corte, en el que dirimía litigios personales a la vista de todos. A partir de entonces, se convirtió en figura recurrente de los paneles de debate, al tiempo que aumentaba su cartera de clientes famosos.

Participó por primera vez de un proceso electoral en 2011, cuando fue elegido diputado por la provincia de Buenos Aires, como parte de la alianza UDESO que acompañaba la candidatura a gobernador de Francisco de Narváez. Fue concejal de Tandil, su ciudad natal, por 1País y actualmente es precandidato a intendente de San Martín por Juntos por el Cambio, en la boleta de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Segundo Cernadas

Segundo Cernadas

El actor saltó a la fama en la novela Muñeca brava y desde entonces llevó su estirpe de galán en recordadas tiras como Amor en custodia o Dulce Amor. Hasta que puso su carrera en pausa. Si bien la política siempre estuvo en su casa y en los debates de las sobremesas familiares, su acercamiento formal se produjo en 2015, a través del dirigente del PRO Alex Campbell.

Cernadas hizo del municipio de Tigre su patria chica electoral. Allí es concejal desde 2017 y actualmente preside el Honorable Concejo Deliberante. Este domingo será precandidato a Intendente con la lista de Rodríguez Larreta y Santilli, aspirando al cargo que no pudo obtener en las elecciones de 2019.

Catalina Riganti

Catalina Riganti, la concejal de San Isidro que le disputa la intendencia a Gustavo Posse

Famosa desde que era una beba, como una de los quintillizos que tomó por asalto la televisión argentina a principios de los ‘90, Catalina Riganti desarrolló su vocación de servicio a través del voluntariado. En 2015 emprendió un viaje a Mozambique, que incluyó un año de preparación para conocer la cultura y el idioma de las comunidades rurales en el sureste africano.

En 2017 comenzó su carrera en la política vecinal en el partido ConVocación por San Isidro y este domingo competirá por la intendencia local en la interna de Juntos por el cambio de la línea Bullrich - Grindetti, enfrentando a Macarena Posse.

Seguir leyendo: