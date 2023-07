El enojo de Carmen Barbieri en vivo por el faltazo de Estefi Berardi a su programa: “No se hace, es una lástima”

El enojo de Carmen Barbieri con Estefi Berardi

Este lunes, Carmen Barbieri mostró su enojo en Mañanísima (Ciudad Magazine) a los pocos minutos de comenzar su programa por la ausencia de Estefanía Berardi, una de sus panelistas, que esta tarde debutará en el mismo rol de Poco Correctos, el nuevo ciclo de El Trece que conducirán Leandro Chino Leunis y Joaquín Pollo Álvarez durante la semana a las 17 horas.

“Hoy no está Estefi. Alguien que me lo explique”, dijo la conductora mirando a la cámara. En ese momento, Pampito le respondió: “Supongo que porque debuta hoy (con Poco correctos)”. Carmen volvió a tomar la palabra y lanzó: “Entonces, porque debutás a las cinco, no venís. Ah, muy bien. Está bien. Algún día volverá. Se nota que no me cayó bien”.

El periodista y panelista de Intrusos le preguntó: “¿Te ofende?”. Carmen con un gesto afirmativo argumentó: “No me gusta. Yo cuando me enfermo, no me enfermo a la mañana solamente, me enfermo a la mañana y a la tarde. O si hago un show... Si falto a Mañanísima, falto a Los 8 escalones. No se hace eso. No sé por qué no está hoy con nosotros. Es una lástima”, concluyó la actriz y conductora que seguramente mañana si Berardi se hace presente en el programa le pedirá las explicaciones correspondientes.

Recordemos que desde hoy a las 17, arranca Poco Correctos en El Trece. Será un magazine de actualidad, espectáculos, deportes y otras secciones. El ciclo contará con un equipo integrado por María Belén Ludueña, Ronnie Arias, Estefania Berardi y Agostina Scalise.

Carmen Barbieri y Estefanía Berardi

Días atrás, Carmen Barbieri protagonizó un divertido momento durante su invitación a Intrusos, entrevista en la que habló, entre otras cosas, del supuesto affaire entre su hijo Fede Bal y Estefi Berardi. La capocómica aseguró que en caso de haber sido real el encuentro íntimo entre su hijo y la periodista hubiera escuchado algo ya que estaba en una habitación dentro de la misma casa. “Fede de su vida privada hace lo quiere. No me cuenta nada porque yo lo contaría ahora acá, todo”, explicó en el programa de Flor de la V.

La propia Estefi reaccionó ante las declaraciones que hizo Carmen, quien finalmente se terminó disculpando. “¿A quién le importa, aparte?”, fue lo primero que consideró la panelista cuando vio las imágenes. Y además, le reclamó a su compañero Pampito por haberle hecho la pregunta a la conductora -si le creía o no a ellos dos-. Lo calificó como “mete púa” y reprochó: “¿Me estás jodiendo?”.

“A mí me da igual lo que respondió”, aseveró ante la contestación negativa de Carmen (que no les creía ni a ella ni a su hijo cuando desmentían el affaire). “Lo único que falta es que yo tenga que explicar quién pasa por mi cama o quién no pasa. Siglo XXI”, agregó Berardi al tiempo que la conductora avaló sus palabras: “¡Ay, contámela!”.

“Igual, me divierte”, insistió Estefi y aseguró que no le molestan los dichos de la conductora. “No, me da exactamente igual lo que piensen los demás”. De inmediato, la capocómica se mostró arrepentida y explicó que intentó ponerle humor a la entrevista que dio en el ciclo de América porque había pasado por temas tristes como la enfermedad seguida de muerte de Santiago Bal, su escandalosa separación, el accidente en Brasil de Fede Bal, sus internaciones por COVID. “Era muy buena la nota, pero era pesada”, consideró al mismo tiempo que la panelista insistía en que no tenía reparos ni estaba ofendida al respecto.

