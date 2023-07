Jujuy Jiménez reveló cómo enfrentó a su novio cuando descubrió por fotos que la estaba engañando con otra mujer

Jujuy Jiménez volvió al país y habló de su separación (Video: Intrusos)

Cómo se desencadenaron los últimos meses en la vida de Sofía Jujuy Jiménez fue algo que claramente ella no solo no tenía en sus planes sino que tampoco se lo esperaba. Es que mientras la modelo se encontraba en Croacia grabando un reality y completamente aislada, se enteró que su novio, el polista Bautista Bello, le fue infiel durante un viaje que compartió con amigos. Ellos estaban muy bien y planeando ser padres aunque en ese interín el se fue a Río de Janeiro con su círculo más cercano y se filtraron imágenes a los besos con otra mujer.

En diálogo con Intrusos, Sofía habló de cómo está hoy, a un mes de haberse separado de su novio. “Estoy poniéndole onda la verdad. El viaje en sí fue una locura (por los días que pasó en Europa con sus amigos)”, le reconoció al programa de América que la recibió en Ezeiza, recién llegada al país. Además, la influencer contó cómo fue que se enteró de la infidelidad de su pareja. “Lo que vieron ustedes yo lo estaba viendo en ese momento y mi celular estaba explotadísimo. Yo estaba en Croacia”, sostuvo sorprendida ya que ella se encontraba grabando The Challenge y estaba completamente aislada e incomunicada. “Entonces dije trato de entender lo que me está pasando, por qué me pasa esto, para qué e hice un solo video para clarificar todo y hablar una sola vez del tema”.

“Yo me fui a dormir creyendo que él llegaba al otro día a Europa, estaba planeando una sorpresa, pensando a dónde podíamos ir, si a Francia o a dónde. Y cuando pasó esto le dije: ´ni se te ocurra subirte al avión´, que no viniera a arreglar nada. Ahora me llegan fotos suyas, chats y eso es lo más difícil. Por supuesto que se habló el tema entre nosotros, tuvimos la conversación necesaria”, recordó Sofía y expresó que ella le había regalado el pasaje a su novio para que se reencontraran una vez finalicen las grabaciones del reality.

Sofía disfrutó de sus amigos en Europa tras separarse de Bautista Bello (Instagram)

En ese momento de la entrevista, el cronista de Intrusos lanzó una pregunta al hueso: “¿volverías con él?”, le consultó a lo que Jujuy sostuvo de manera rotunda: “La verdad que no quiero, todavía no lo vi, no sé si lo veré, la confianza es un laburón y siento que no lo merece”, reconoció la influencer indignada por lo que le tocó vivir.

En tanto, Sofía explicó que con Bautista tenían planes a futuro: “Estábamos viendo de ser papás, estábamos probando la convivencia, entonces fue como un shock muy impactante para mí pero cuando las cosas me pasan yo funciono así: pienso algún sentido tiene que tener, entonces la vida me está diciendo Sofi no es por acá, tenés que cambiar de carril, no es el beso en sí (que Bello tuvo con una joven en Brasil) también son las cosas que ves después, el comportamiento, las mentiras, y yo soy copada pero tengo un limite. Me consuela pensar que la vida tendrá algo mejor para darme, que viene algo mejor para mí”, confesó entusiasmada.

La modelo está en compañía de su mamá tras su regreso a la Argentina (Instagram)

Por su parte, la modelo cerró con esperanza de que aún la espera un gran hombre para su vida en el futuro. “Yo sigo creyendo en el amor, me encanta el amor, estar enamorada. Lo peor vino después que me empezaron a mandar fotos, chats, entonces no entiendo, pero bueno”, concluyó.

Sofía Jujuy sorprendió a una de sus hermanas tras su regreso de España y en medio de su separación con Bauti Bello (Video: Instagram)

Además, a través de sus redes sociales la influencer le mostró a sus casi dos millones de seguidores lo primero que hizo cuando llegó a la Argentina. “En las manos de mamá”, escribió y mostró una selfie de ella abrazada con su mamá. Y acto seguido subió un video saludándose con sus dos hermanas. “Bienvenida”, se escucha decir a una de ellas, muy feliz por volver a ver a la modelo en su tierra.

