Cabito Massa Alcántara recibió un trasplante de riñón: “Me cambió la vida”

Cabito se sometió a un trasplante de riñón

Cabito Massa Alcántara se sometió a un trasplante de riñón para mejorar la calidad de vida. Luego de pasar dos meses de la operación, el cocinero y humorista habló por primera vez de los cambios positivos en su estado de salud.

“Esto que te voy a contar nunca lo dije todavía, lo mantuve en secreto y fue de golpe, estoy bien de salud, me trasplanté hace dos meses”, dijo en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live.

Además empatizó con el caso de Silvina Luna, quien también necesita un trasplante de riñón para mejorar su salud: “Es por eso que tengo tanta empatía con lo que está atravesando Silvina Luna, le escribí cuando ella estaba en diálisis. Yo estuve una semana en lista de espera, fue una locura, hay gente que espera años, yo estaba en Punta del Este, en Uruguay cuando me llamaron y tuve que tomarme un vuelo privado para llegar a tiempo, estaba quinto en la fila”.

Cabito Massa Alcántara recibió un trasplante de riñón (Video: Mitre Live)

Luego, llegó a la clínica pensando que no lo iban a operar porque estaba en el quinto puesto y eran las doce de la noche. Sin embargo le dijeron que se quedara en la clínica porque estaba primero en la lista e iba a recibir el trasplante de riñón. “Después de eso tuve operaciones para drenar el líquido. Yo bajé mucho de peso, viene bien y a la semana del trasplante estaba caminando”, agregó.

“La operación duró tres horas y yo estuve internado ocho días por una fisura que tuve. No me dolió nada, me dolió más cuando me despegaban las gasas de los pelitos de la pierna. Salí súper agradecido de ahí, mi hermana me ofreció darme su riñón y yo no quise porque era una gran responsabilidad. No sé si su hija o su sobrina lo puede llegar a necesitar, esperé un cadavérico. Es rara la sensación que tuvo que morir una persona para tener una mejor calidad de vida”, aseguró Cabito.

Por último, se refirió a las mejoras que obtuvo tras la intervención: “Me cambió la vida, volví a tener la cara más redonda, antes estaba chupado, antes tenía una anemia tremenda, tenía frío todo el tiempo. Ahora peso 82 kilos, y no lo había dicho esto, para mí es más fácil callarlo, pero asumo la responsabilidad de exponer algo que fácilmente te puede avergonzar y necesitar este tipo de cosas, con esto salvamos vidas”.

Cabe recordar que Silvina Luna ingresó a la terapia intensiva del Hospital Italiano en la noche del 13 de junio. El 12 de julio se dio a conocer el último parte médico de la modelo que asegura: “Se encuentra lúcida y con signos vitales estables. Actualmente, mantiene el tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral y un plan de rehabilitación muscular. Debido a que su evolución es favorable, se planifica el pase a sala de internación general en los próximos días, donde se le brindarán los cuidados necesarios”.

“Adelantamos que el viernes, en oportunidad de recibir el informe de epicrisis, daremos más detalles sobre su salud y proceso de evolución. De esta manera queremos responder al genuino y conmovedor interés de toda la gente que desde el inicio de este proceso ha estado pendiente”, completa el informe médico.

