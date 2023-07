​Luis Ventura reveló la millonaria cifra que cobra para transmitir los Martín Fierro: “Hay tres canales interesados”

Luis Ventura revelo cual es la millonaria cifra que cobra para transmitir los Martín Fierro (Video: América)

Aunque se celebraron el domingo pasado, los Premios Martín Fierro siguen dejando tela para cortar y siguen siendo materia de análisis en los programas de la televisión argentina. Por caso, y para hablar de ellos, este jueves en A la tarde (América) entrevistaron a Marcelo Polino, socio de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), la entidad que organiza la premiación.

Después de hablar de que algunos personajes lograron entrar a la fiesta pese a no tener invitación, al periodista le plantearon lo siguiente: “No sé si viste el momento de la ceremonia donde Santiago Del Moro, que la condujo, dijo: ‘¿Donde está el equipo de Georgina Barbarossa?’. Y eran como 20 personas. ‘¿Donde está el equipo de Vero Lozano?’. 40 eran, no entraban en la mesa, se apilaban. ‘Donde está el equipo de A la tarde?’. Que estuvo muy bien representado por Karina Mazzocco y por Naty Palmeiro, la productora ejecutiva... Pero eramos dos. ¿Que te paso con eso? ¿No te pareció un poco injusto?”.

Y Polino dio la razón al cuestionamiento: “Fue una tristeza, una tristeza”. Sin embargo, aclaró a qué podría deberse esta diferencia más y menos invitaciones para los respectivos programas que competían en las distintas las categorías. “Lo que pasa como que el canal que compra la transmisión, maneja las mesas, invita a su fiesta a quien quiere. Hablemos con (Marcelo) Tinelli para que lo compre ya para el año que viene”, razonó Polino para que en el futuro los programas de América se vean beneficiados.

“Tinelli ya lo citó a Ventura. Hacele precio, Ventura, dale”, apuró Mazzocco a Luis Ventura, presidente de Aptra y a la vez panelista del programa que ella misma conduce. “Disculpenme, yo no le hago precio a nadie. Yo cobro lo que tengo que cobrar”, dijo el experimentado periodista. Y ese fue el pie para que le pregunten cuánto cuesta transmitir los premios.

Luis Ventura

“15 palos”, respondió Ventura, refiriéndose a que el costo de la transmisión es de 15 millones de pesos argentinos. “¿Querés colaborar con algo?”, apuró a alguien de la mesa que conduce Mazzocco. Desde el móvil en el que se encontraba, Polino le pidió que reconsidere el valor. “Todavía no cierres el precio, Ventura. Que con la inflación que hay, el año que viene con 15 palos no hacemos nada”, le dijo el periodista entre risas. “¿Sabés por qué no lo puedo cerrar, Marcelo? Porque hay tres canales interesados”, reveló el presidente de Aptra con respecto a cómo las señales de aire ya se están disputando la transmisión de los premios del año que viene.

“¿Puedo dar una idea como socio?”, dijo Polino para pedir la palabra. “Hagamos como los cumpleaños de 15, que los salones se señan en dolares. La comida y el dj, en dólares. Con 15 millones no hacemos nada el año que viene”, insistió el periodista. “Bueno, el premio de Miami se cerró en dólares, te quiero decir”, le respondió Luis para referirse a los Martín Fierro Latino que se entregarán por primera vez en septiembre próximo en la conocida ciudad estadounidense. “Hacelo en dolares el de acá, también”, la siguió Polino, firme con su idea de dolarizar el tarifario.

