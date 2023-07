Daniel Fanego metió la política en los Martín Fierro 2023 con el gasoducto Néstor Kirchner: “Bajen las tarifas ahora”

Daniel Fanego metió la política en los Martín Fierro 2023 con el gasoducto Néstor Kirchner

Daniel Fanego, que durante el 2022 fue parte del elenco de El Primero de Nosotros (Telefe), ganó su premio como mejor actor de reparto en los premios Martín Fierro 2023 y le puso un condimento político a la noche al mencionar la inauguración del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, que se había realizado en horas de la tarde.

“Gracias al jurado de APTRA por esta distinción. A Telefe y a Paramount por poner en pantalla esta ficción con dolor y esperanza, y a llamar las cosas por su nombre. Fue un honor compartir con Benjamín Vicuña, Rocío Gómez, Lucho Castro, Damián de Santo, Paola Krum.. todos actorazos”, sostuvo el ganador del Martín Fierro.

“Tiene que haber más ficción en la Argentina porque el 70 por ciento de los televisores no tienen plata para agar plataformas. Tiene que haber ficción de aire, eso es muy pero muy importante”, expresó el actor.

“Es el segundo Martín Fierro que gano en 46 años de oficio. Quiero celebrar el Día de la Patria con un gasoducto que va a llevar energía a muchas casas. A ver si bajan las tarifas ahora”, completó Fanego, haciendo alusión al acto que encabezaron Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa en la ciudad de Salliqueló durante el domingo por la tarde.

La comedia dramática de Telefe, que fue emitida entre el 21 de marzo y 30 de junio de 2022, y fue protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián De Santo y Mercedes Funes, logró ganar como mejor ficción junto a El Hincha (El Nueve) logrando de esta manera un empate en la terna.

Daniel Fanego

“Ojalá compitamos más con mucha más ficción en televisión abierta”, declaró el director de El Primero de Nosotros sobre el escenario tras ir a recibir la estatuilla junto con el elenco y producción de la ficción.

En tanto, Benjamín Vicuña logró ganar como mejor actor protagonista por la ficción de Telefe. El actor chileno interpretó a un psicólogo que sufría un tumor cerebral terminal en El Primero de Nosotros.

“Qué lindo. Muchas gracias por el abrazo hermoso, a APTRA, a los que votaron, a los que no votaron, al público que es para quienes nosotros trabajamos”, comenzó Vicuña sobre el escenario al recibir el premio. “Gracias a este país hermoso que me dio trabajo y a mis hijos hermosos. Me dio tantas cosas hermosas”, continuó el ex de Carolina Pampita Ardohain y Eugenia la China Suárez.

Vicuña continuó agradeciéndoles a sus compañeros de El Primero de Nosotros, a los directores de la ficción y a su coach actoral. “Quiero también compartirlo con mi familia, mi padre y hacer un homenaje para los que luchan todos los días con una enfermedad. La muerte es parte de la vida y esta serie tuvo los huevos para contarlo en televisión abierta”, indicó Benjamín.

“Es para los que luchan y también para los que acompañan. Gracias por invitarme a hacer una serie que le da sentido al trabajo de los actores. La vida tiene un principio y un final, y por eso es maravillosa. De eso se trata, de acompañarnos y de tener un hermoso regreso a casa”, cerró en su emotivo discurso Benjamín ante el aplauso de toda la sala.

Seguir leyendo: