El hermano de Luis Ventura volcó en medio de la Panamericana y salvó su vida de milagro: “Estuvo la mano de Dios”

El hermano de Luis Ventura sufrió un fuerte accidente y se salvó de milagro.

Este domingo, en horas de la tarde, Carlos, el hermano de Luis Ventura, sufrió un accidente en la Panamericana regresaba de hacer un trabajo fotográfico en Paraná.

“Hoy mi hermano Carlos, el Flaco, nació de nuevo... Dios no deja de protegernos, lo de hoy fue un milagro”, había informado el periodista y presidente de APTRA en su cuenta de Instagram junto a una foto, en la cual que se ve el auto de Carlos dado vuelta y abollado, minutos después del choque.

En diálogo con Pamela David en Desayuno Americano, el fotógrafo habló y dio detalles de lo sucedido. “Veníamos con mi compañero Rubén Paredes de hacer un trabajo en Paraná y nos faltaba muy poco para llegar a General Paz cuando de pronto siento del costado que se me pega un auto con una violencia tremenda”, explicó Ventura en su relato.

“El otro vehículo me pegó dos veces. Enseguida, yo apreté el freno y trabé la caja en segunda. Tengo que reconocer que estuvo la mano de Dios porque si no hubiera no hubiera estado Dios yo creo que no estaríamos sentados contando esto”, describió el hermano de Ventura que sufrió algunas lesiones tras el impacto.

“Me duele mucho el hombro. Tengo dos dedos fracturados. Mi compañero de trabajo está bien”, detalló. “Si no lograba frenar, hubiera ido a la mitad de Panamericana y el choque hubiera sido tremendo. Lo importante es que no perdí la calma”, reconoció.

El accidente de Carlos Ventura

“El post del accidente, cuando reacciono para frenarla te digo que estuvo la mano de Dios porque si no hubiera sido así hubiera ido a la mitad de Panamericana y el choque hubiera sido tremendo. Tengo que reconocer que personal de autopistas, bomberos, policía y SAME estuvieron ahí en todo momento al instante por diferentes llamados de gente que estaba en el lugar”, destacó.

En cuanto a la persona que manejaba el auto que lo chocó, Ventura manifestó: “La señora se desplazaba a gran velocidad y ni bien bajó del vehículo, me miró con los ojos llorosos y me dijo: ‘te pido perdón no sé me pasó, perdí el control…’”. Y agregó: “Yo venía en el segundo carril izquierdo a 80 kilómetros porque ya estábamos llegando. La mujer venía muy rápido y no sé en qué condiciones se encontraría”.

En abril del año pasado, un momento muy triste y de profundo dolor pasó Luis Ventura y su familia por la muerte de su hermano, Carlos Alberto Luna, al que apodaban el Negro, que estaba luchando desde hace tiempo contra un cáncer.

El hermano mayor de Luis tenía 82 años se encontraba internado desde hace un poco más de un mes en el hospital Español y el panelista de A la tarde realizó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram para despedir a su familiar.

“Chichí... Me dejaste sin tu voz, sin tu consejo, sin tu sabiduría... Negro te voy a extrañar... Nadie como vos. Ya nos volveremos a encontrar... Hermanos hasta la eternidad!!!”, expresó el conductor.

