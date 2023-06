Tras los rumores de noviazgo, la China Suárez recibió un sugestivo elogio de Lauty Gram

La China Suárez publicó una imagen en su cuenta de instagram que Lauty Gram no dejó pasar

Apenas dos meses transcurrieron de la mediática separación del cantante Rusherking y la China Suárez, quien según se infiere por distintos mensajes que dejan uno y otro, además de la última salida juntos, estaría iniciando una nueva historia de amor con el también cantante Lauty Gram. Al joven lo conoció en la Bresh, hubo buena onda en un encuentro post boliche en la casa de Lizardo Ponce y actualmente se vieron en Uruguay.

Los primeros indicios que aparecieron fueron coincidencias en redes las cuáles los ubicaban en el mismo hospedaje en la ciudad de Montevideo. “La alfombra y el sillón” reveló la panelista Estefi Berardi en su cuenta de twitter y fue replicado por diferentes usuarios como prueba de coincidencia en sendas fotografías, una de la actriz junto a sus hijos Magnolia y Amancio y otra del músico mientras modificaba su look.

Así estaban las cosas hasta este último viernes, cuando el romance dio un nuevo paso luego de que se conocieran las primeras imágenes de ambos juntos paseando por Uruguay. Fue en LAM, el ciclo que conduce Ángel De Brito por América donde mostraron a la actriz con el cantante en un shopping de Montevideo.

Nuevamente Berardi fue quien llevó la información al piso y confirmó que efectivamente la China Suárez y Lauty Gram estaban saliendo y ya se mostraban en público juntos. Se encontraron en el centro comercial Punta Carretas Shopping, de Montevideo, en el país vecino donde Eugenia está instalada por trabajo ya que se encuentra filmando una película y el cantante fue a dar algunos shows allí.

La China Suárez y Lauty Gram juntos en Uruguay

Quién le pasó la información a Berardi según ella misma contó, fue una amiga suya que vio todo con lujo de detalle y dejó evidencia gracias a los videos que llegó a capturar. “Primero ella llegó sola y estaba en un local de la marca H&M. Después él llegó con sus amigos, entra directo al local y le come la boca, así, de una delante de todo el mundo”, aseguró la panelista de LAM y Mañanísima. “Mi amiga se quedó helada y, como pudo, grabó un videíto de lejos donde se los ve juntos y después, con el grupo”, afirmó.

Es en medio de este presente que la actriz y también cantante publicó una fotografía suya en su cuenta de instagram donde se la puede ver en un primer plano con el pelo revuelto y a cara lavada, lo que provocó una catarata de mensajes, además de los casi 220.000 likes, en una cuenta seguida por mas de 6.4 millones de personas. A esa imagen correspondería el comentario de Lauty. quien apenas logró poner tres emojis iguales, una cara de sorpresa, lo que llevó a que muchos le contenten a esa reacción.

“Ella dijo que le rompieron el corazón, así que es entendible que quiera dejar todo atrás. Y recién afirmó que no tiene novio”, explicó una de las seguidoras, en tanto que otra aclaró: “Le pone me gusta a casi todos los posteos de la China el pibe, igual eso no significa nada”. Mientras, la China respondió al mensaje de Lauty con también tres emojis, pero uno de desconcierto con los ojos que giran, otro de un abrazo y uno de sorpresa, cara que quienes siguen el minuto a minuto de la historia intentan descifrar.

¿Quién es Lauti Gram? Su nombre es Lautaro González Cadicamo, cantante de 21 años que se dedica al género urbano. Nacido el 27 de diciembre de 2001, en Buenos Aires, con 21 años se convirtió en una estrella de TikTok, red social en la que tiene más de seis millones de seguidores, con quienes comparte cada una de las instancias de su rutina diaria, además de sus canciones virales. En tanto, en Instagram tiene casi un millón de seguidores. Entre ellos se destaca la actriz argentina con quien coincidió en el hotel de Uruguay.

