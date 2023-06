El baile de Graciela Alfano que hizo sorprender a la China Suárez: “Qué mujer”

El baile de Graciela Alfano (Video: Instagram)

Graciela Alfano se convirtió, como ella misma se define, en un ícono del ambiente artístico y si bien ya hace años que no trabaja como actriz, encontró en las redes sociales la forma de mostrar su vida diaria y de hacer algunas interpretaciones para sus 800 mil seguidores en Instagram. Pero esta vez, volvió a sorprender con un baile que despertó suspiros y comentarios positivos.

Con un pantalón ceñido al cuerpo metalizado, una remera corta que dejó al descubierto su abdomen, una camperita blanca y unas botas de taco aguja con cadenas, la mujer de 70 años bailó para la cámara. “Ser partícipe de este nuevo fenómeno, esta extraordinaria experiencia colectiva de una nueva longevidad, no nos define más la edad cronológica como personas sino nuestras experiencias, ganas y protagonismo. A celebrar esta vida con todo, a bailar cada día porque se nos da la gana, le guste a quien le guste. Los bendigo”, escribió junto al video.

Pronto, el posteo se llenó de comentarios de anónimos y de algunos famosos, quienes quisieron dejar su impresión. “Por favor, ¡qué mujer!”, le escribió la China Suárez, seducida por su belleza y sus movimientos. “¡Cuánta luz!”, sumó Leo García. “Espléndida. Forever young”, comentó Guido Suller.

Cultora del buen vivir, a diario Graciela comparte mensajes inspiradores, motivacionales e invita a otras personas (en su mayoría, mujeres que la siguen) a no limitar sus acciones y decisiones a la edad. Hace unas semanas y en ese sentido, la ex jurado del Bailando por un sueño compartió una reflexión alentadora. “Basta de maltratarnos. No empecemos el lunes, empecemos hoy”, inició el texto.

“Miremos las cosas que hacemos que son signos de auto maltrato y cambiemos”, escribió junto a una lista de ítems para reflexionar: “No nos amamos cuando: hacemos cosas que no nos hacen felices solo para gustar a otros; dejás que los demás te traten como se les dé la gana aunque te duela; tenés miedo de decir NO porque pensas que no te van a querer más; te vivís comparando con otros y siempre pensás que los demás son mejores que vos; cuando te mirás al espejo, odias lo que ves”. La actriz cerró el escrito con una arenga: “a cambiar hoy, amarse es estar en paz con uno. Los amo y bendigo”.

Graciela Alfano

Su filosofía de vida no es una pose. Hace solo unos meses le diagnosticaron un cáncer de riñón, por lo que debió someterse a una cirugía mayor para extirpar el tumor y el órgano afectado. Al mes, volvió a entrar al quirófano por un problema de tiroides. En diálogo con Catalina Dlugi para su programa de radio Agarrate Catalina, por la Once Diez, la actriz contó cómo se siente después de esa duro momento.

“Yo siempre digo que la vida te presenta a veces diferentes escenarios que uno no espera, como puede ser por ejemplo, una enfermedad. Yo me cuidé toda la vida, siempre hice dieta, el cuerpo es mi herramienta, hice deportes, ejercicio, yoga, etc. y realmente cuando la vida te marca la cancha, te pone en el escenario que ella quiere. Y hoy me pasa un tsunami por arriba, como si me pasara el Océano Atlántico pero no hay otra posibilidad que afrontarlo”, comenzó diciendo Graciela acerca de su salud.

Acto seguido, reflexionó: “Lo que sí podemos hacer es definir el modo, cómo vamos a atravesar eso que la vida nos presenta. Tuve un tipo de cáncer muy silencioso, porque uno puede tener los parámetros de la sangre muy bien pero se ve en una ecografía. Por eso, quiero destacar lo buena que es la medicina preventiva, ojalá toda la sociedad pueda tener realmente acceso”.

