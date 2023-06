Cecilia Roth habló de todo: su rol como mamá, por qué trabaja poco en Argentina y qué siente al escuchar a Fito Páez

Cecilia Roth recordó a Fito Páez: "Me emociona escuchar su música de los años 90" (Video: LAM, América)

“Me costó volver a Argentina después del exilio”, comenzó contando Cecilia Roth en un mano a mano con Ángel De Brito, para LAM, el ciclo de América. Sin las angelitas presentes, la actriz repasó parte de su vida y de sus afectos. “Cuando regresé al país noté una ciudad gris, le habían robado el color”, dijo en relación a su vuelta después de la dictadura que la obligó a exiliarse junto a su familia en España.

Más adelante, la actriz que fue musa inspiradora de la primera época del director de cine Pedro Almodóvar allá por los años 80, se refirió a la relación con su único hijo, fruto de su relación con Fito Páez. “La verdad es que nunca hablé de la adopción de Martín, porque es algo que decidimos con Fito. Lo que puedo decir es que es una manera más de entrar en el mundo el hecho de ser adoptado. Martín hoy trabaja con Fito y tiene una mentalidad empresarial, que yo envidio profundamente. Hace todo el merchandising de su papá, pero no soy quien lo tiene que contar. Es un habilísimo empresario”, destacó con orgullo.

“En la época en que adoptamos a Martín, cuando era chiquito, nosotros nos cuidábamos mucho de la prensa porque era un poco acosadora. Tanto Fito como yo tenemos la capacidad de abstraernos. Con Martín llegamos a hacer una cautelar para que no saliera en fotos. Yo estaba muy embobada con él. A mí me gustan las cámaras cuando trabajo, pero no cuando no trabajo”, afirmó de manera contundente.

En otro momento, De Brito quiso saber cómo era ella como mamá. “No soy acosadora ni tampoco permisiva, soy muy acompañadora”, dijo entre risas. Y continuó: “Soy firme también, no le obligo a nada pero lo acompaño para donde vaya. Estoy ahí, mirando o sabiendo. Creo que Martín ha tomado buenas elecciones. Él se fue a vivir con su novia, Emilia. Se hacen muy bien el uno al otro y yo no soy una suegra de temer”.

Cecilia Roth recordó a Fito Páez: "Me emociona escuchar su música de los años 90" (LAM, América)

En cuanto a la salud del músico, quien durante este viernes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, Cecilia aseguró que se encuentra muy bien. “Fito está perfecto. Él es impaciente, no para, pero es una persona que a mí me conmueve, me emociona y me produce admiración, porque es un tipo que no puede estar sin hacer. Es como si tuviera una máquina adentro del cuerpo que le produce un movimiento continuo”, describió.

Acto seguido el conductor le preguntó qué le pasa a ella cuando escucha la música de su expareja 30 años después. “Me emociona mucho”, respondió sin dudar. Y agregó: “Creo que es la banda sonora de muchas generaciones de mucha gente. A mí me pasa que me acuerdo exactamente de cómo se grabó el demo de todo el disco, que fue en José Ignacio al año siguiente de conocernos. Vino un grupo de músicos y me acuerdo de llorar con los temas porque no existían hasta que existieron”, rememoró.

Luego la actriz reveló cómo era su relación de pareja. “Estábamos muy pegados en el mejor sentido. Nos hacíamos muy bien. Creo que eso fue: que vimos lo que el otro necesitaba y fuimos capaces de compartir lo que podíamos compartir de cada uno de nosotros”.

Cecilia Roth junto a Fito Páez, su hija Margarita y el hijo de ambos, Martín (Fotos: Fabián Uset/GENTE)

En cuanto al futuro profesional de la hermana de Ariel Roth, la actriz aseguró que tiene muchos proyectos para actuar. “Muchas veces me preguntan si quiero dirigir o conducir un programa, creo que podría ser conductora porque me gusta mucho preguntar y saber. Además soy una persona informada. En breve me voy a la India por un par de semanas a terminar una serie española. Los proyectos de trabajo están en general fuera de Argentina, y me da pena en serio, no porque considere que no se cuenta conmigo acá pero sí que no se trabaja tanto en el país. Hay poca actividad y poca ayuda”, expresó.

En otro momento de la entrevista, la expareja de Fito contó cómo fue filmar con Charly García. “Hace poco estuve viendo fotos viejas, me gusta porque me lleva a esos momentos que fueron y que están todavía. La verdad es que fue divertido, Charly es un amor, es un genio y en ese momento cantó en una bañadera donde estábamos con cinco o seis chicas en un programa medio porno. El la pasó bomba”, destacó entre risas.

Finalmente, la actriz habló del legado de sus padres. “Mi vieja murió hace dos años y medio, cosa que no es fácil, nada fácil. Yo creo que el duelo es permante y es para siempre. La madre es la eternidad. Tengo ganas de llamarla y a dónde la llamo. Pero cuanto mas mayor me pongo, tengo una personalidad más parecida a la de mi padre. Sueño mucho con ellos juntos”, confesó.

Seguir leyendo: