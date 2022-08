Preocupación y escándalo por la Tota Santillán: fue hospitalizado por un cuadro depresivo y su hija golpeó a su abogada

Internaron a La Tota Santillán por un cuadro depresivo

En los últimos días había crecido preocupación en torno a la salud de Daniel La Tota Santillán. El popular animador, que había experimentado cuadros depresivos con tres internaciones, había llamado la atención en sus apariciones públicas. Su presencia en el homenaje a Lía Crucet el pasado fin de semana encendió las alarmas cuando dio un discurso en el que repasó sus adicciones y sus problemas de obesidad y una frase quedó dando vueltas en el ambiente. “Si yo no me ayudo, no me ayuda nadie”.

Su situación empeoró con el correr de los días y explotó en la madrugada de este miércoles, con un confuso episodio que se inició en su domicilio, siguió con fuertes discusiones entre su entorno en un sanatorio porteño que terminaron en golpes de puño y culminaron con la derivación a una clínica en Luján donde se encuentra en evaluación médica para determinar si permanece internado.

La información la dieron a conocer en A la tarde, el programa de América que conduce Karina Mazzocco. Allí, Luis Ventura -que el sábado había difundido el video del animador en su ciclo Secretos Verdaderos-, relató que a raíz de un llamado telefónico, Daniela, la hija de la Tota, se hizo presente en su domicilio de Castelar y lo encontró muy deprimido, con una crisis neurológica. “Sufre un cuadro de depresión y bipolaridad, porque en los viajes de trabajo quería ver a sus hijas mas pequeñas, y ahí tiene la discusión con Daniela”, contó el periodista.

La Tota Santillán fue hospitalizado y evalúan su internación (A la tarde. América)

Junto a Horacio -hermano de La Tota- y Osvaldo Solé -uno de sus mejores amigos- Daniela trasladó al animador Sanatorio Güemes para su internación. Allí se encontraba Soledad López, abogada de Santillán, que enterada de la situación, se hizo presente con la idea de que le realizaran una evaluación médica a su defendido, para determinar si la situación ameritaba o no una internación. La discusión subió de tono y terminó en un escándalo en la sala de guardia, cuando Daniela le propinó un golpe de puño a Soledad, que le provocó tres puntos de sutura. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y la abogada realizó la denuncia por agresiones en la comisaría de la zona.

En medio de un un ida y vuelta de versiones, Ventura señaló que previo a la internación, el animador habría intentado suicidarse. “La Tota Santillán se agredió a sí mismo con un elemento cortante y sufrió heridas de consideración en el cuello, el pecho y uno de los brazos”, afirmó el periodista. En dialogo telefónico con el medio, la abogada dijo no tener conocimiento de esta situación y negó las versiones de una agresión verbal a Daniela previa al golpe. Y respecto a la situación de Santillán, afirmó: “Está en Luján donde lo están evaluando a ver si es necesario que tenga una internación psiquiátrica.

La Tota Santillán atraviesa un delicado cuadro de salud

Hace poco más de un año, el animador había sido internado por una depresión aguda. Según comentaron sus allegados sentía mucha angustia por la falta o el poco contacto que tiene con sus hijos, una situación que no cambió en este tiempo. Cora Debarbieri, panelista de A la tarde, detalló que durante una reciente entrevista La Tota había reiterado su preocupación por la relación con sus hijas. Y la abogada suscribió estas palabras con su testimonio.

“No tiene contacto con sus hijos mayores, ellos solamente aparecen cuando la Tota tiene algún episodio y se necesita que firmen. Cada vez que lo están por internar, ellos llegan, firman los papeles y le sacan todo. La hija con la que tiene contacto es con la que yo tuve el conflicto. Él está todo el tiempo presionado porque sus hijos le dicen que lo van a internar”, sostuvo López en el ciclo de América. “Si vos ves a una persona en estado de depresión y le gritás: que es una basura, que es mal padre y que no les consiguió trabajo. ¿Qué reacción va a provocar?”, agregó

La de agosto de 2021 era la tercera vez que Santillán se internaba voluntariamente ya que el tratamiento ambulatorio no estaba dando los resultados esperados. El histórico presentador de Pasión de Sábado había sido detenido en julio de 2017 en Vicente López luego de robar mercadería de un bazar. Por este motivo, fue internado durante un mes en una clínica neuropsiquiatra durante un mes y medio. En abril de 2018, volvió a ser noticia cuando, después de unos días de mostrarse con un comportamiento errático, fue encontrado en Mar del Plata y debió ser internado internado de urgencia.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

