La mamá de L-Gante rompió el silencio sobre la detención del cantante: “Sabemos que está bien, nos comunicamos por notas”

La mama de L-Gante hablo de la detencion del cantante

El cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, será indagado este jueves por la mañana en la Justicia de Moreno. El artista fue detenido el martes por amenazar a punta de pistola a dos empleados municipales que lo frenaron en un control y luego retenerlos por más de 20 minutos al salir de un boliche de General Rodríguez el 27 de mayo pasado. El interrogatorio, en donde se le imputarán los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas, será conducido por el fiscal Raúl Villalba.

En medio de este contexto, Claudia Valenzuela, mamá del artista, dio una breve entrevista al ciclo Nosotros a la mañana (El Trece). “Estoy como toda mamá puede estar en un momento así, con nervios, ansiedad, con lágrimas a flor de piel. Al mismo tiempo tener que ser fuerte porque hay una familia, porque hay amigos, porque hay gente que está pendientes de vos y tu hijo. En este momento, le digo gracias a la gente que nos apoya y a todos los que no nos apoya... bueno”.

Además, aseguró que el intérprete todavía está incomunicado y que ella se encargó de haber ido a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes para llevarle “comida y cosas para él”. Luego, aclaró: “Sabemos que está bien, le hemos mandado notas y nos ha respondido con notas”.

Respecto al episodio ocurrido el 27 de mayo pasado, Claudia señaló: “No sé nada, no voy a hablar”. La panelista Cinthia Fernández recordó que ella había dicho en reiteradas ocasiones que no le gustaba parte del entorno de su hijo. Valenzuela volvió a ser cauta al dar sus opiniones: “En este momento decir ‘fulano me gusta, fulano no me gusta.’.. No voy a dar nombres porque quizás esas personas que yo nombré son quienes en estos días estuvieron a full con Elián y conmigo”.

L-Gante y su mamá Claudia

“Todo el mundo conoce a mi hijo y él lo demostró. En cuanto a la justicia si creer o no... mirá en este país la justicia es muy variable, la Justicia va según como sople el viento ese día. Hay muchos casos que todavía no han tenido justicia. Ponerme a hablar de justicia en estos momentos sería una burla para muchos, dejemos que pasen las horas, los minutos y después vamos a hablar”, afirmó la mamá de L-Gante.

Además aprovechó para defender al artista: “Como mamá creo en mi hijo, y hasta la mamá de un hijo que haya cometido un hecho me puede entender. Yo siempre voy a estar al lado de mi hijo... Acá hay muchas cosas injustas, acá hay política de por medio. Empecemos a contar los días, los tiempos, hay elecciones de por medio. Hay personas que han comido de nuestra mano y con la otra mano te están clavando un puñal. Las personas que entienden estas palabras se van a hacer cargo”.

Tras dar la entrevista telefónica, Claudia se dirigió a la DDI de Quilmes un rato antes de que su hijo declare. Allí habló con TN sobre el allanamiento realizado en una de las propiedades: “Yo no estuve, no estaba en el domicilio en ese momento. Por supuesto que me rompieron todas las puertas, después todo el desorden como parte del allanamiento”.

“No encontraron nada, se pasaron un montón de horas, un montón de policías, de efectivos policiales con armas y escudos como si fuera la casa del narco del peor de toda la República Argentina”, se quejó Valenzuela. Luego, agregó: “¿Sabés lo que secuestraron? secuestraron dos armas de juguete que son de Jamaica (su nieta), un revólver dorado y un arma larga con el que juega la nena y corre a los chicos”.

L-Gante fue arrestado el martes en su casa del country Banco Provincia por la DDI de Moreno-General Rodríguez de la Policía Bonaerense. Según testimonios en la causa, varios de los integrantes del grupo que acompaña a L-Gante, conocido como La Mafilia, tuvieron un altercado con un grupo de personas, entre los que había un empleado municipal vecino del barrio del músico, a la salida de la discoteca. “En ese contexto, después del incidente, la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio demoró a los amigos de L-Gante”, detallaron fuentes del caso.

Cuando el cantante se entera de lo sucedido con sus amigos, decidió ir por el empleado municipal vecino. “El músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se los llevó”, describieron investigadores del caso. Luego, condujo unas pocas cuadras. Dentro del barrio Bicentenario, halló y amenazó a la segunda víctima para que ingrese a su auto, “en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable”. Así, asegura un investigador, “los retuvo por 20 minutos, diciéndoles: ‘Si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes’”.

Seguir leyendo: