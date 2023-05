Cande Tinelli lanzó una promoción en una plataforma para adultos: “Si te unís, te haré un regalito”

Cande Tinelli

“Es un hecho, tengo OnlyFans”, anunció Cande Tinelli en marzo del año pasado cuando contó que se sumó a la plataforma con un servicio de suscripción de contenido para adultos. Y en las últimas horas contó en sus redes sociales que lanzó una promoción para sus suscriptores.

Lo hizo a través de una foto que publicó en sus Historias de Instagram -red social en la que tiene cuatro millones y medio de seguidores-, en la que está posando frente al espejo de su vestidor, con un jean puesto y sin remera, tapándose las lolas con su brazo y también con parte del texto que escribió sobre la imagen. Allí, los invitó a unirse a un canal exclusivo de Telegram.

“¿Ya entraste a mi página azul? acepto a los 100 primeros”, aseguró y compartió el link para quienes quieran unirse la hija de Marcelo Tinelli, quien por estos días se encuentra de vacaciones en Madrid, en medio de rumores de reconciliación con el cantante Coti Sorokin: se habían separado en enero, ella luego tuvo un romance a la distancia con el piloto Santiago Urrutia, que no prosperó y viajó a España, en donde se habría encontrado con el artista, según los indicios que ambos dejaron en sus redes sociales.

La foto que publicó Cande Tinelli en su cuenta de Instagram

“Soy cande, tengo 32 y me abrí Only para divertirme y conocer gente piola”, escribió junto al emoji de un diablo. Allí, se ve que su cuenta está verificada, su nombre de usuario es Cande Tinelli, escrito en mayúscula y entre dos corazones negros. Tiene casi seis mil suscriptores y se lee: “Hola, amores. Este es mi único canal. Si te unis a mi OnlyFans te haré un regalito”, y dejó el link para unirse a su canal.

Además, detalla lo que ofrece para sus suscriptores: “Charla hot, acepto propinas, venta exclusiva de fotos y videos calientes”. Quienes quieran acceder al material deben abonar 35 dólares por mes. En tanto, ofrece un paquete de 89 dólares por tres meses, o seis meses por 147 dólares, o un año a cambio de 210 dólares.

El perfil de Cande Tinelli

Los valores de suscripción al canal de Cande Tinelli

Cuando Cande Tinelli anunció que se sumaba a la plataforma con contenido para adultos, no fue la única. En esa misma época, famosos como Florencia Peña también había aceptado publicar las fotos que Instagram le había censurado en otras oportunidades. “Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, había declarado la actriz y conductora en un video la actriz sobre su participación en la plataforma que se maneja por suscripción, DivasPlay.

“Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”, agregó por ese entonces.

Al igual que Flor, Silvina Luna también se había sumado a la misma app cuyo valor de suscripción rondaba los 15 dólares mensuales. “Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás. Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte libremente?”, escribió la modelo en su momento.

